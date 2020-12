VUČIĆ: Dok sam ja predsednik, nećemo priznati Kosovo! Za eventualnu promenu Dejtonskog sporazuma mora postojati konsenzus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori večeras o situaciji u regionu, 25 godina od Dejtonskog sporazuma. Pored njega, o ovoj temi govore izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević i profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković.

Na pitanje da li Dejtonski sporazum treba sada menjati, profesor Visković je odgovorio:

"Da, jer BiH ne funkcioniše kao država, kao što bi i trebalo".

Sa Viskovićem se složio Antonijević, a Vučić se nadovezao:

"O Dejtonskom sporazumu se pitaju tri konstutitivna naroda u BiH, a ne ni Igmanska inicijativa, a ni predsednik Srbije", rekao je Vučić na početku na putanje da li Dejtonski sporazum treba menjati.

Predsednik je potom govorio o stavovima po pitanju priznanja Kosova i Metohije.

"Mislim da je bolje pitanje da li se zalažete za priznanje ili nepriznavanje nezavisnosti Kosova. Tada bi odgovor bio da, da i ne. Do aprila 2022. godine, kada će biti izbori, to se sigurno neće dogoditi - rekao je Vučić, odgovarajući drugim gostima u emisiji.

Da li će Srbija priznati nezavisnot Kosova, svoj stav su izneli prisutni, koji ne isključuju mogućnost toga.

Vučić je rekao da će to u jednom momentu zavisiti od naroda.

O priključenju NATO-u

Kada je u pitanju priključenje NATO-u, Vučić je i tu izneo svoj stav.

- Srbija je vojno neutralna, mislim da je to najbolja pozicija, da samočuvamo svoju zemlju - rekao je predsednik negirajući da će Srbija biti članica NATO-a.

Vučić je rekao kako o eventualnoj promeni Dejtonskog sporazuma mora postojati konsenzus i ne sme biti preglasavanja i ocenio da su ideje o stvaranju funkcionalne države Bosne i Hercegovine "pritisak koji vodi u drugom smeru" i u suštini se odnosi na "smanjenje kompetencija Republike Srpske".

Vučić je rekao da je za Srbiju najvažnije da se sačuva mir i da nikada nije dozvolio sebi da uprkos pojedinim izjavama ne istakne značaj integriteta BiH.

"Mi poštujemo Dejtonski sporazum", rekao je Vučić i dodao da oni hoće da nema nikakve ingerencije ni Federacija ni Republika Srpska.

"Bisera Turković Srbe poredi sa nacistima, a mi smo narod koji je najviše stradao od Hitlera"

O Igmanskoj inicijativi, čiji su potpisnici i Antonijević i Visković, Vučić je zapitao njih šta bi tačno promenili, tačnije šta bi od nadležnosti prebacili na koju stranu.

"Šta bi uradiliti divni ljudi koje vi podržavate? Recite mi samo u jednoj rečenici, ili ni to nećete da nam kažete. Kada stvari postavite crno-belo, nikada nećete dobiti odgovor od njih. Ili ćete dobiti odgovor kao od Bisere Turković, da je Dodik Hitler, a Republika Srpska ne treba da postoji", rekao je Vučić.

Vučić je potom ponovio da se teži oduzimanju nadležnosti entiteta, što se vidi i kroz pokušaj uspostavljanja Vrhovnog suda.

-"Odbrana, pa i bezbednost, su u nadležnosti entiteta. A jeste li vi čuli za Vojsku Republike Srpske. Nema je, za to su zaslužni Pedi Ešdaun i ostali", rekao je Vučić, i naglasio da je za sve nas najvažnije da očuvamo mir.

"Mi poštujemo Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH. Ali cela suština jeste baš u tome da se razvlasti i Republika Srpska i Federacija BiH. Ali da podsetim na jedan detalj. SDA je ozbiljna politička partija, najveća u Federaciji u svakom smislu. Oni su na svom kongresu doneli određene odluke, gde se zalažu za podelu BiH na pet ili više multietničkih regija. Nema pomena od Republike Srpske. I tu vidimo šta se sve kuva i šta se iza brda valja".

Predsednik je istakao da to jasno pokazuje da se teži ukidanju Republike Srpske, za šta je kao primer naveo i plan SDA da u teritoriju grada Sarajeva uvedu i Pale i okolinu grada koja pripada Republici Srpskoj.

"Navikli smo da stalno gubimo"

Predsednik je izjavio da su se stvari u Srbiji promenile i da je, od zemlje gubitnika, postala broj jedan u Evropi po rastu, u prvih 5 u Evropi je i po borbi sa koronavirusom.

"Mislim da je suštinski naš problem da smo navikli da gubimo i u politici i u svemu. Srbija se promenila i osnažila je, ali ne na način da je arogantna, već da pokuša da sačuva svoje i bude svoja na svome" kaže predsednik.

Ističe da Srbija nikada nije narušavala, recimo, nezavisnost Crne Gore, a da smo jedino tražili elementarna prava za Srbe, s obzirom na to koliki broj Srba u ovoj zemlji živi.

"Politika Beograda nije destruktivna"

Vučić je Antonijeviću rekao da politika Beograda nije destruktivna:

Zaista sam se trudio svih osam godina i dao sve od sebe da ne odgovorim na desetine uvreda i kleveta o tome kako sam snajperom ubijao u Sarajevu i ćutao sam i pružao ruku uvek zato što mislim da BiH mora da bude najbolji partner Srbiji, i da odnosi Srba i Bošnjaka moraju da budu dobri.

On je istakao da ne misli da je pozicija Bošnjaka lagodna i da su jedini u Bosni stradali više od Srba, kao i da moramo da imamo pijetet prema njihovim žrtvama.

Vučić je potom govorio o napadima na njega, i odgovorio Milanu Antonijeviću da upravo njega stalno nazivaju izdajnikom.

- Za mene govore da sam ubio rođeno dete, pošto za one koji ne znaju jedno dete mi je ostalo mrtvo na rukama, pa misle da sam ga ja ubio. Pa govore da mi je otac Fahri Musliu, a ne Anđelko. Nisu gospodinu Antonijeviću govorili da je izdajnik, već meni, svakog dana - naglasio je Vučić, sa čime su se složili i Antonijević i Visković, koji su rekli da napadi na bilo čiju porodicu zaslužuju najoštrije kazne.

"Srbija će sledeće godine prestići Hrvatsku po BDP-u"

Predsednik je potom rekao da niko nije reagovao na te napade, i naglasio da njemu ne treba zaštita, ali da neće da se za žrtve predstavljaju oni koji su napadani pedeset puta manje.

- U ponedeljak, tri najtiražnija hrvatska lista su objavila tri autorska teksta protiv mene. Jeste li vi ikada čuli, da u jednoj zemlji budu tri autorska teksta protiv predsednika jedne zemlje. Nikada! To su skinuli u utorak, a danas su ga ponovili. Nema tu ličnih uvreda, to su njihova politička sagledavanja, i ja to prihvatam. A šta bi mislite zašto je to tako. Zato što Srbija više nije bašibozuk, već ide napred silovito. Iduće godine u ovo vreme mi ćemo prvi put prestići Hrvatsku po BDP-u - rekao je Vučić.

On je naglasio da je najbolji primer toga što je usred epidemije koronavirusa u Srbiji otvorena fabrika "Tojo tajers", jedna od najvećih fabrika guma na svetu.

- Fantastična investicija! Srbija će ovu godinu da završi sa 2.9 milijardi! Naravno da ćemo da smetamo mnogima, ali mi moramo da istrpimo i pretrpimo. Zato što su i nama dobri odnosti sa svima važni.

Predsednik je potom odgovorio profesoru Viskoviću na pitanje zašto do sada nismo sustigli Hrvatsku, koja je manja od nas.

- Zato što ekonomiju ne možete da promenite za jedan dan, već je to proces koji dugo traje. Oni su bili uvek daleko ispred nas, i dalje imaju veće plate od nas. Ali ta razlika se rapidno smanjuje.

"Berlin i Pariz gube strpljenje oko Kosova jer previše odolevamo"

Profesor Visković je rekao da se dolaskom Bajdena na vlast vraća ekipa ljudi koja se već bavila Balkanom, i da će verovatno tražiti da se rešenje donese što pre. On je istakao da se ipak moramo staviti u kožu pregovarača koji mora da razgovara sa svetskim silama.

Vučić kaže da niko na zapadu ne misli da Kosovo nije nezavisno, a sebe lažemo ako mislimo da ih možemo uveriti u suprotno.

- Nećemo promeniti mišljenje Vašingtona i Berlina. Tačno je da Berlin i Pariz gube strpljenje oko Kosova jer previše odolevamo, ali se nadam da ćemo sledeće godine pričati o istom: da ćemo biti najbolji u Evropi po stopi rasta! - kaže Vučić.

Antonijević ocenjuje da bi se ispunjenjem Briselskog sporazuma dobilo mnogo i da političari moraju biti iskreni u vezi sa Kosovom.

- Ne postoji strategija spoljne politike, kao dokument koji bi dao smernice, perspektive i koji bi nama služio u razgovoru sa velikim političarima i koji bi pokazao ozbiljnost. To je jedna od zamerki koju imamo. Treba da imamo jasno formulisane politike prema, recimo, zemljama regiona - kaže Antonijević.

Vučić kaže da je kriv jer nisu jasno postavljene spoljnopolitičke smernice, ali da je u toku borba za deo naše zemlje.

- Šta da stavimo, da je Kosovo nezavisno? Ne možemo jasno da je odredimo dok se ne reši pitanje Kosova - kaže Vučić.

Predsednik je rekao da ne možemo da postavimo jasne spoljnopolitičke smernice iz prostog razloga što nam je deo teritorije okupiran, i dodao da ne možemo da napravimo takav dokument zato što po nekima onda ne bi odgovarao istini i bio bi nerealan.

- Svaki put kada sam išao u Sarajevo, ili u Banjaluku, ja bih pozvao Izetbegovića ili Komšića, i javljao im da dolazim u RS. Ja to nikome nisam govorio, ali uvek sam radio to. Šefik Džaferović me je jednom nazvao, i pitao može li da dođe u posetu Sulejmanu Ugljaninu. Sulja je u to vreme lupao gluposti o fašizmu, pošto nije dobio fotelju u Vladi, i pričao je svašta o Srbiji. Šefik je na to ćutao, a ja nisam želeo da reagujem na to. A da ne pričam kakva je ikonografija tamo bila. Nisam zbog toga ni uplašen, niti me je strah - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da njega ne pogađa to što kaže Džaferović, kao što ni njih ne treba da pogađa to što jedan ministar na maski ima zastave RS i Srbije.

- Nije moje da branim Dodika, dugo je on u politici i može sam da se brani. Ali razlog poteza Džaferovića i Komšića prema Lavrovu je to što je on pohvalio vojnu neutralnost, dok njih dvojica tvrde da BiH ide u NATO. Ali to nije stav BiH, već samo njihov stav. Tako je i po pitanju nezavisnosti KiM, gde direktno ruše teritorijalnu celovitost Srbije, a njima je kriva maska sa zastavom - rekao je Vučić.

Predsednik je po pitanju odnosa sa političkim protivnicima rekao da nema problem da sedi sa predstavnicima opozicije, ali da to mora da bude neko ko ima više od 1 odsto podrške u narodu. Potom je pričao o neotvaranju poglavlja sa EU, i rekao da je Srbija ispoštovala mnoge stvari koje je Brisel postavio pre nas.

- Budimo realni, oni to nisu uradili ni Severnoj Makedoniji, koja je čak promenila ime. Dolazili su iz celog sveta tamo, obećavali im kule i gradove, a sada ništa. A mi čak imamo Kosovo, koje nećemo da priznamo - pojasnio je Vučić.

"Imaćemo dovoljno vakcina"

Vučić je istakao da vrlo brzo možemo da očekujemo masovnu vakcinaciju, i da ne može da otkrije tačno kada zbog toga što na svetskom tržištu traje borba za vakcine.

- Imaćemo ih dovoljno, i neće Srbija biti na repu bilo koga i bilo čega. Ljudi će dobijati dobre vakcine, i da pobedimo virus, da izađemo iz svega ovoga i da nastavimo da se bavimo ekonomijom - rekao je Vučić i dodao:

- Želim da se zahvalim ljudima koji uoči Svetog Nikole vredno rade na Kruševačkoj bolnici, i koji trpe napade sa svih strana. Izvinjavam se, otvaranje će kasniti jedan dan, nadam se da ćemo u nedelju uspeti da je otvorimo. Mi ćemo već za neki dan dobiti prve vakcine, i prvo ćemo vakcinisati ljude u staračkim domovima. I vakcine će biti besplatne za sve.

Predsednik je naglasio da je grešaka bilo, i da svi ljudi koji rade prave greške.

- A oni koji su oduzeli aplauz lekarima, to nisu uradili greškom, već zato što su hteli da oduzmu aplauz lekarima koji su se borili, da bi dobili političke poene. Prvi mi smo uvek slušali lekare, a oni su imali različite stavove. Mi boljih lekare nemamo. Ja poštujem i dr Kona, i Nestorovića, i Pelemiša i sve. Ali mi ne možemo da zabranjujemo ljudima šta pričaju. Ja ne mogu Nestoroviću da kažem: Ti ne znaš Nestoroviću, a ja znam. On je jedan divan čovek, koji je mnogo dece izlečio. Mi smo uradili sve što je do nas, nabavili respiratore, nabavili lekove, napravili bolnice, evo sada stižu i vakcine - rekao je Vučić.