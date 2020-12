Niski i prostački napadi na predsednika Aleksandra Vučića koje poslednjih nedelja možemo primetiti u delu medija, čiji je vlasnik ili ih indirektno finansira Dragan Đilas, jasno pokazuju sav primitivizam, ne samo Dragana Đilasa, već i ljudi koji publikuju ovakvu vrstu nepristojnih i necivilizacijski izjava, a naročito precizno govori o onima koji ih direktno izgovaraju, rekao je Nebojša Stefanović, član Predsedništva SNS-a

"Vulgarne izjave, tekstovi i prilozi koji nemaju nikakav smisao osim da uvrede Aleksandra Vučića i doprinesu pokušaju njegove dehumanizacije, samo potvrđuju da ljudi iz bivše vlasti nemaju ni program, ni ideju, niti čak nameru da pokušaju da smisle nešto dobro za građane Srbije. Njihova isključiva namera jeste da najprizemnijim mogućim napadima na Vučića pokušaju da dođu do nekog političkog poena u nadi da će se vratiti u fotelju", rekao je Stefanović.

Kako kaže, da su reči, koje su danas pojedini obožavaoci bivšeg režima izgovorili za predsednika Srbije, izgovorene za te iste ljude koji ih izgovaraju, oni bi izašli pred televizijske kamere i plakali nekoliko sati a potom organizovali dodatne performanse da tvrde da se radi o direktnom napadu na njih.

"Pošto se to izgovara za Aleksandra Vučića, smatraju da je potpuno primereno i dozvoljeno. Ne bih rekao ni da su toliko naivni, niti mislim da to rade bez organizacije. Pogotovo što ti napadi koincidiraju sa napadima u delu hrvatskih medija, medija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Baš u isto vreme deo medija u Srbiji, blizak Draganu Đilasu, emituje slične poruke, dopunjene izjavama tobožnjih intelektualaca, a čije reči odlično govore da su sve, samo ne to. Ne bih ni te najnovije prostačke uvrede, koje su danas plasirali, značajnije komentarisao, da ne smatram da se iza svega krije opasna stvar", rekao je Stefanović.

Kako kaže, na ovakav način pokušavaju da kreiraju atmosferu u kojoj se relativizuju i opravdava svaka ne samo uvreda, već i svaka pretnja predsedniku Srbije, a u poslednje vreme i ugrožavanje njegove bezbednosti.

"Zato mislim da je dužnost svakog čoveka koji je deo javnog života da reaguje i da ukaže na pogubnost ovakvih reči", rekao je Stefanović.