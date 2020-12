VUČIĆ ZA PINK UOČI OTVARANJA NOVE KOVID BOLNIVCE U KRUŠEVCU: Ponosan sam na Srbiju! Za četiri meseca smo postigli velike stvari!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće u 11 sati otvaranju nove kovid bolnice u Kruševcu.

- Ponosn sam na Srbiju i ljude koji su radili ovde u Kruševcu. Ljudi će sami videti. Oni su radili noć i dan. Zahvalan sam radnicima na svemu što su radli – rekao je Vučić za TV Pink.

Predsednik je istakao da će bolnica imati 500 ležajeva.

- Svi traže posebne respiratore, to je da ne bude odmah ventiliranje, želimo da damo sve to bolncama što pre. Ovo što smo ovde napravili je fantastična stvar, imaćemo oko 500 ležajeva. Dok ne obnovimo u Čačku bolnicu, Prokuplju i deo Topličkog kraja će se ovde lečiti. Ovde će dolaziti i ljudi sa Kosova, nije nam važno da li su Srbi ili Albanci. Moramo da olakšamo Nišu i Leksnovcu. Mi smo za četiri meseca postigli velike stvari. Neki za to vreme ne umeju lift da promene - rekao je Vučić za Pink u Kruševcu.

Kaže da je zahvalan svima na podršci i pomoći za izgradnju bolnice u Krupeševcu.

- Oko 9,5 miliona evra nas košta oprema, ovde ima četiri rentgena, šest aparata za dijalizu i sve što je potrebno. Imamo stalne i pokretne EKG aparate - rekao je Vučić.

Ukazao je na značaj novootvorene bolnice u Batanici.

- Zaista sam ponosan na našu zemlju i ljude koji su ovo radili i mnogo toga napravili - rekao je Vučić i svima čestitao slavu Sveti Nikola.

Pre otvaranja bolnice, predsednik Vučić je položio venac na Spomenik braniocima otadžbine 1998-1999. godine, saopštila je Služba za informisanje predsednika Srbije.

Kaže da je ponoasan na činjenicu što je položio venac na Spomenik braniocima otadžbine 1998-1999. godine.