U Kruševcu je danas, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, otvorena nova kovid bolnica, kapaciteta 500 mesta, koja će doprineti jačanju zdravstvenog sistema u borbi protiv korona virusa.

- Bolnica u Kruševcu je spomenik budućnosti, i govoriće o delima koja smo preduzeli za kratko vreme, u teško vreme za naš narod - rekao je Vučić.

Vučić se zhvalio ljudima koji su učestvovali u izgradnji bolnice.

- Pre četiri meseca krenuli smo sa izgradnjom bolice koja će da da znači za ovaj deo Srbije ali i za naš narod na KiM, Raški, Šumadijski, Nišavski okrug će takođe da se rastereti. Hvala svima koji su ovde radili vredno da bi ovako brzo izgradili bolnicu – rekao je Vučić u svom obraćanju na današnjem otvaranju nove kovid bonice.

Kazao je da je bonica dobro opremljena i da je uloženo oko 9,5 milina evra u nju za opremu.

- Nabavićemi i te hajflo aparate koji su savremeniji – rekao je on i još jednom zahvalio svima koji su došli na ispomoć u bolnici.

To je druga kovid bolnica izgrađena i otvorena u Srbiji za samo četiri meseca.

Pre otvaranja bolnice, predsednik Vučić je razgovarao sa budućim zaposlenima u ovoj bolnici.

- Jel ima nekih kojima je ovo prvi posao? Želim da znate da smo jako ponosni na vas - rekao je predsednik Vučić mladim medicinskim sestrama.

- Drago mi je što vidim da ovde ima ljudi koji su sa strane došli da ovde da pomognu i da rade. Nekima iz Beorada je bilo teško da idu negde dalje, ali vidim da vama to nije problem. Želim vam mnogo sreće, uspeha i dobro zdralvlje. Srećan sam što vas imamo - rekao je predsenik Vučić ističući da država daje maksmalanu podršku jačanju boničkog kapaciteta.

Ukazao je na značaj nove bolnice u Batajnici.

- Ova dolazi u pravom trenutku da malo rasteretimo zdravstveni sistem. Hvala svim lekarima i medicinskim sesrama i nemedicnkom osoblju koji će ovde da rade. Sedam dana narednih biće kompletnog tehničkog osoblja ovde – kazao je Vučić.

Kaže da je srećan što je Srbija za kratko vreme dobila dve nove, savremene bolnice.

On je izrazio uverenje da će naša zemlja imati snage da nastavi ulaganje u zdravstvo i istakao da će prvi pacijenti biti primljenji ujutru.

- Očekujem da ćemo iz ove teške krize uskoro izaći i da ćemo biti jači nego ranije - rekao je Vučić.

- Mnogi žele da skrate moj mandat, ali to im ne polazi za rukom.Njihov cilj je da sruše Srbije. Mene to ne brine, nije to novost. Brinulo bi me da ne povećavamo plate i penzije, moja savest je čista i mirna – rekao je on odgovarajući na pitnja novinara.

Kaže da je epdiemija korone značajno uticala na ekonomiju zemlje, jer kako kaže, košta izgradnja bolnica i nabavka aparata.

- Pomažemo i penzionerima, ugosteljima, sve smo uspeli da izdržimo i da javni dug držimo pod kontrolom. Najamnje je rastao ako bi se uproredio sa drugim zemljama – rekao je Vučić.

Godinu završavamo sa 2,9 milijardi evra investicija Vučić je rekao da očekuje da će Srbija završiti ovu godinu sa 2,9 milijardi evra direktnih stranih investicija, što je 63 odsto ukupnih investicija na Zapadni Balkan. "Samo Srbija dobija dve trećine ukupnih investicija na Zapadni Balkan, a to govori o atraktivnosti, stabilnosti naše zemlje", rekao je on. "To je ogroman novac. Kada pogledate troškove izgradnje i opreme bolnice u Batajnici i u Kruševcu to će nas koštati nešto manje od 100 miliona eva. Nadam se da su svi penzioneri dobili po 5.000 dinara, a to je, kada izračunate broj penzionera, 75 miliona evra. Takođe isplatili smo šest minimalaca hoteljerstvu i ugostiteljstvu. To je sve država dala, to su pokloni", rekao je on.d

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u intervjuu za BBC je rekao da Vučić nije doveo u pitanje teritorijalni integritet BiH, kako se spekulisalo, pa je na pitanje novainra o nepirjateljskim tonovima iz ove zemlje, Vučić rekao da želi da se ponaša odgovorno.

- Nama je od ključnog značaja da imamo dobre odnose sa Bošnjacima. Ne želim da dajem izjave koje će naškoditi nekome. Moramo da imamo zajedništvo, mi smo veoma bliski narodi i ukoliko bismo uspeli da popravimo životni standardl ljudima biću zadovoljan. Ako uspemo da spojimo Sjenicu i Novi Pazar dobrim putem ja ću biti srećan. Želimo i da imaju dobar put do Sarajeva – rekao je Vučić.

Vakcinacija je od ključnog značaja

- Naš posao je da radimo i naše probleme ćemo da rešimo. Vakcinacija je takođe od ključnog značaja Nije samo korona, moramo da razmišljamo i o platama ljudima, o ekonomiji. U naredna dva ili tri dana dobićemo prve Fajzerove vakcine, biće to za starije pre svega. Nabavljaćemo i dalje, ispitujemo i rusku i kinesku vakcinu - rekao je Vučić.

Rekao je da će država da nabavi neophodne vakcine, jer kako je važno one su i presudne da ekonomija nastavi da funkcioniše.

Na pitanje novanara ruskih medija rekao je da se u Srbiji i dalje ispituje vakcina Sputnjik V iz Rusije, ali kaže da očekuje pozitivne rezultate.

