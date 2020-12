Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink bili su premijerka Srbije Ana Brnabić, pevačica Nataša Bekvalac i epidemiolog dr Branimir Nestorović.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci su u toku emisije mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Premijerka Brnabić je na početku emisije govorila o zagađenosti vazduha rekavši da Beograd nikako nije jedan od najzagađenijih gradova na svetu. Ona je rekla da je činjenica da nemamo dovoljno mernih stanica u Beogradu, a da ih ostali gradovi imaju.

- Svakako da problem postoji i on je višedecenijski. Počeli smo da radimo na rešavanju problema još 2015. godine i sve probleme rešavamo, pa tako i ovaj. Značajan pokazatelj toga kako rešavamo probleme jeste to da smo postavili kamen temeljac za još jedno postrojenje za odsumporavanje u termoelektrani Nikola Tesla, što je investicija od 187 miliona evra. Postrojenje za odsumporavanje u bloku A je već u toku, biće gotovo do početka 2023. godine. Kostolac smo završili. To su sve skupe investicije, od preko 600 miliona evra - rekla je Brnabić.

Govoreći o poglavljima koje Srbija treba da otvori na putu ka EU, između ostalog poglavlje o ekologiji, premijerka kaže da za nju postoje 3 ključna poglavlja: poglavlje 35 koje je najteže i koje se odnosi na Beograd i Prištinu, kao i poglavlje 23 vladavina prava, koje je najkompleksinije i najskuplje poglavlje 27 - životna sredina.

- Radimo na tome, ali i druge zemlje članice EU nisu završile sa ovim problemom, već se njime bave i tokom članstva. To je tema kvaliteta života građana Srbije i time treba da se bavimo, ne zbog EU, već zbog nas i naše dece - kaže premijerka. Dodaje da se i ova tema politizuje, ali da oni koji najviše kritikuju, imali su svoju šansu da reše probleme, ali ništa nisu uradili.

Predsednica vlade je najavila i da će do kraja godine na Koridoru 10, odnosno na autoputu "Miloš veliki", biti pustena u rad tri punjača za električna vozila.

- Time bismo postali deo panevropske mreže puteva i stimulisali ljude da koriste električne automobile, a strance da znaju da mogu da prolaze sa svojim električnim vozilima kroz našu zemlju - kaže premijerka.

Dr Nestorović kaže da je ekologija problematična i da se neretko radi i gradi, bez razmišljanja o posledicama na duge staze. Ističe da je ekologija skupa disciplina, a njeno nerešavanje znači da bismo u budućnosti mogli da budemo "vrlo bolesni".

- Godišnje 6.000 ljudi umre od aerozagađenja, a sledeći je duvan. Kada je ovako zagađeno, oni koji kritikuju zagađenje sede i puše - kaže dr Nestorović.

Bekvalčeva je, kako kaže, zatečena ovim informacijama, posebno jer je, kako ističe, pušač elektronskih cigareta.

Na pitanje Verice Bradić kako doživljava nove slučajeve porodičnog nasilja i uticaja istog na decu, pevačica kaže da su od petka ubijene 3 žene, a danas još jedna i smatra da situacija sa pandemijom doprinosi nasilju.

- Ne znam kako to utiče na decu, jer moja deca, na sreću, nisu prisustvovala nasilju. Sigurno je da je uticaj loš, a naslovi u medijima na ovu temu takođe mogu loše da doprinesu, ali ne tolikoj meri u kolikoj je uticaj loš onda kada su deca svedoci nasilja - kaže Bekvalčeva.

Predlog broj 1 - U sred korone - ogromna investicija

1 U sred korone - ogromna investicija pic.twitter.com/BtzVmeNCjG — Hit Tvit (@hit_tvit) 20. децембар 2020.

U Inđiji je položen kamen temeljac za fabriku guma "Toyo tires", čime je formalno započela izgradnja ovog pogona. Radi se o jednoj od najznačajnijih investicija do sada u Srbiji, s obzirom na visinu ulaganja od 367 miliona evra u prvoj fazi, veličinu objekta, kao i na činjenicu da "Toyo tires" pripada "Micubiši" korporaciji, rečeno je na polaganju kamena temeljca.

Komentarišući ovu vest, koja dolazi usred pandemije koronavirusa i globalne krize, premijerka kaže da je Azija zainteresovana za investicije u Srbiji, a da već imamo više japanskih investitora u našoj zemlji.

- Japanci dosta znaju o Srbiji i pozitivna mišljenja investiora se brzo šire ovom zemljom. Investirori imaju puno poverenja u Srbiju, a posebno nastavljaju da investiraju Japanci i Nemaci. Reč je o najkonzervativnijim i najozbiljnijim investiorima koje ostali investitori prate. Ovo je pokazatelj onoga što Srbija može i kruna na predsednikove napore - kaže Brnabić, dodajući da je preponosna.

Dr Nestorović kaže da ne zna mnogo detalja o proizvodnji guma, da zna da se smatraju "prljavom tehnologijom", ali da više informacija name. Kaže da, kada bi se on pitao, uložio bi novac u poljoprivredu.

- Ja bih voleo da smo velesila po tom pitanju. Holandija je manja od nas a svetski je lider u proizvodnji jaja. Mi možemo da budemo sila i mikro preduzeća mogla bi da zaposle mnoge, a ekološki su prihvatljiva - kaže doktor.

Brnabić se apsolutno slaže ističući da je poljoprivreda velika šansa i kaže da se krenulo u njenu modernizaciju,

- Pravimo automatske protivgradne sisteme, elektrifikujemo poljoprivredne površine, navodnjavamo... Jedan fantastičan primer je to što su pčelari u Rači izgradili postrojenje za prikupljanje i plasman meda, a kako ne bi zavisili od onih koji otkupljuju. Ovaj pogon je počeo da radi, a od tada je cena šumskog meda povećana za 140 odsto! Oni sada imaju sigurnost, oni plasiraju i garantuju gvalitet. Cena planinskog meda povećana je za celih 200 odsto i to se izvozi. Ovo je najkonkretniji primer - kaže Brnabić.

Bekvalčeva kaže da je investicije u Vojvodini raduju, a fabrika u Inđiji će doprineti stanovnicima ovog grada.

- Kao svakoj majci i građaninu ove zemlje, ovo je radosna vest. Uvek se postavlja pitanje štetnosti fabrika kada je reč o ekologiji, ali mislim da se vodi računa i o tome. Raduje me i najavljena fabrika čokolade u Novom Sadu - kaže pevačica.

Premijerka kaže da je Srbija danas zemlja o kojoj se priča i da, popred koronavirusa, ova godina ostavila joj je osećaj optimizma.

- Imali smo 4 važne stvari: kovid bolnica u Kruševcu i Batajnici, što je fantastično i postavlja standarde, "Toyo Tires", otvaranje Data Centra u Kragujevcu, kao i povratak našeg umetnika Stefana Milenkovića u Srbiju - kaže premijerka.

Pokazala je i kako su pojedini mediji 2019. godine kritikovali same najave za izgradnju Data centra u Kragujevcu i to ismevali.

- Hvala im što su nas podržali i što nas svaki put motivišete da radimo više i brže. Ovo samo pokazuje koliko znaju o stvarima i koliko su profesionalni. Zadovoljstvo mi je kada nas prozivaju za navodna neispunjena obećanja - kaže premijerka.

Predlog broj 2 - Lavrov na Balkanu

Član Predsedništva BiH Željko Komšić odbio je da prisustvuje sastanku sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom, a istu odluku je zatim doneo i njegov kolega Šefik Džaferović.

Komentarišući ovo, ali i pritisak zapada protiv Rusije, Brnabić kaže da Srbija ima svoj put i svoju politiku, a da joj je teško kao premijerka Srbije da komentariše dešavanje u BiH. Kaže da joj to deluje nepromišljeno, neodgovorno, a da se u Srbiji tako nešto ne bi desilo.

Premijerka je zahvalila Rusiji na saradnji na vakcini Sputnik V, dodajući da je juče stiglo još 50 doza ove vakcine.

- Hvala im na tome, a mi imamo našu politiku koja je u interesu našeg naroda i to je to - kaže premijerka.

Govoreći o sukobu Zorane Mihajlović i Bajatovića koji se "poredi" sa sukobom zapada i istoka, premijerka kaže da to jeste ljudima zanimljivo, ali da se pre svega radi o efikasnosti našeg gasnog sektora.

- Mislim da oboje rade u najboljem interesu Srbije, a ko ne radi, biće smenjen sa pozicije - kaže premijerka.

Dr Nestorović kaže da mu jako smeta što se naši ljudi raduju napadima koji na našu zemlju dolaze iz Hrvatske. Nazivaju nas, kako navodi, divljima, malim Rusima i ljudima koji ništa ne zaslužuju.

- Svi vole da dođu u Beograd, smatraju ga velegradom i besmisleno je ovo stvaranje zle krvi. Ne znam da se iko ikada u Bg bavio tome kako Zagreb izgleda - kaže dr Nestorović za "Hit Tvit".

Ocenjuje kao "glup i ružan" potez Komšića i Džaferovića.

Bekvalčeva kaže da joj je strano u 21. veku potpirivati vrstu sukoba. Ističe da se kroz muziku vidi koliko je ljudima dosta sukoba.

- Nemam problem kada gostujem u BiH, u Hrvatskoj, nigde! Svi su siti sukoba, a željni ljubavi.

Dodaje da joj nisu čudni napadi na srpsku prestonicu, ali da su joj strani.

Predlog broj 3 - Čekajući špric

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da će prve doze vakcine kompanije „Fajzer“ stići u Srbiju u ponedeljak ili utorak, i to u prvoj tranši nešto manje od 5.000 doza, a primiće ih korisnici staračkih domova. Ovu informaciju potvrdio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je najavio da će prve Fajzerove vakcine stići u naredna dva-tri dana.

U isto vreme negirano je da je Oliver Varhelji izjavio da ćeZapadni Balkan dobiti vakcinu nakon snabdevanja zemalja EU.

S druge strane, prve doze ruske vakcine Sputnik V stigle su u Srbiju početkom decembra. Rusija je na laboratorijsku proveru u Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) dostavila 20 doza svoje vakcine.

Premijerka kaže da je ovo ozbiljna tema i da je Vlada bilateralno potpisala ugovore sa Fajzerom, Sputnikom i Sinofarmom iz Kine, a po planu isporuke deo tih vakcina stiže pre kraja godine. Fajzer, kako kaže, stiže prvi, a Srbija je sa njim i najduže u razgovorima.

- Fajzer stiže ove nedelje, ali neće to biti količine za testiranje. Nadam se i ruskim vakcinama, a u januaru i februaru još veće količine. Ja želim da se zahvalim partnerima iz Ruske federacije zato što na najefikasniji mogući način rade sa nama na ispitivanju vakcine Sputnjik V, juče su nam poslali još 50 uzoraka Sputnjik Vakcine za našu Agenciju za lekove i medicinska sredstva, radi registracije te vakcine u Republici Srbiji i svu dodatnu dokumentaciju, poslaće nam tokom nedelje i neke reagense. Taj partnerski odnos za mene mnogo znači i želim da im se zahvalim na tome. Ovo je veliki posao i mučna borba. Mislim da će cela ova godina ostaviti svet koji je mnogo manje fer nego pre korone, da će se jaz između bogatih i siromašnih pretvoriti u provaliju i da je jako malo empatije i solidarnosti među zemljama sveta. Kao i u borbi za respiratore, važno je da je Srbija imala i finansijsku moć da da avans i stane u red za vakcine, ali i političku moć da razgovara direktno sa proizvođačima, jer to mnoge zemlje ne mogu - kaže premijerka.

Nestorović kaže da, oni koji su preležali koronavirus, imaju odličan imunitet, ali da antitela nestanu brzo.

- Oni koji su preležali koronu nemaju razloga da se vakcinišu jer imaju dobar ćelijski imunitet. Ruska i Oksvordska vakcina su tradicionalne, dok su Fajzer i Moderna koristile moderne tehnologije. Mislim da nećemo dobiti puno vakcina od Fajzera, ako uopšte dobijemo jer im proizvodnja sporo ide i komplikovano je održavanje i skladištenje vakcina. U Americi je vakcinisano jako malo ljudi, a postoji problem i političke prirode: vakcinisaćete se ruskom vakcinom, pa vas onda neće pustiti u EU - kaže Nestorović.

Kaže da je rečeno da će vakcina prvo stići za EU, pa tek onda nekad za nas, a da su logisotički izazovi veliki.

- Vakcine su komplikovane, teško se primenjuju, a bilo je i nekih teških reakcija, alergijskih. Ta priča će, mislim biti kupovina vremena dok se pandemija ne smiri sama od sebe. Ne može biti još mnogo talasa jer virus posle nekog vremena mora da ipčezne i ne postoji pandemija koja je trajala duže od dve godine - kaže dr Nestorović.

Dodaje da je tu reč i o ogromnom novcu i da su se pojavila 104 proizvođača vakcina u svetu, što svedoči da je farmaceutska industrija osetila da je u ovome mnogo novca.

Kaže da vakcinacija ide "kilavo" i u Nemačkoj, jer se malo ljudi izjasnilo za vakcinaciju. Virus je, kaže, pogodovao teorijama zavere, a Bil Gejts je čest u ovim temama.

- Rekao je da se vraćamo u normalu do 2022. godine, čini se da se dobro razume u to - kaže Nestorović kroz smeh.

Bekvalčeva kaže da jedva čeka vakcinu i povratak u normalu, prvenstveno zbog posla.

Poslednji kontakt sa publikom imala sam krajem februarama i već mesecima ne radim, pa se neizvesnost povećava, ne samo meni, već svima. Svi željno iščekujemo Novu godinu kao da će se nešto promeniti, a strah među ljudima je ogroman. Plašim se i ja - kaže pevačica.

Dodaje da svako ima pravo na svoje mišljenje, pa i na to da odbije vakcinaciju i pogreši.

Predlog broj 4 - Štab i kriza

Govoreći o čestim kritikama na račun Kriznog štaba i odluka koje ovo telo donosi kako bi se sprečilo širenje koronavirusa Nestorović je rekao da i dalje misli da je tokom leta trebalo da bude opuštenije.

Kaže da on zastupa ideju koja je u našim medijima i stručnoj javnosi ignorisana, a to je Velika beringtonska deklaracija, kojom se fokusira na ugroženi deo stanovništva.

- Ja imam dobru penziju i meni bi odgovaralo da se sve zaključa, ali šta ćemo sa Natašom, ne samo njom, već i kafići, restorani... To je problem, veliki problem - kazao je Nestorović.

Prema njegovim rečima, mi moramo da naučimo da živimo sa ovom epidemijom.

- Mi moramo da se postepeno vraćamo u normalu... Ja sam za to da ljudi procene svoj rizik - naveo je on.

Brnabić je rekla da je nemoguće sve i svakoga iskontrolisati, zbog čega smo u situaciji da su značajni odgovorni pojedinci.

- Ja mislim da smo mi dosta dobri, da su ljudi slušali, da smo se pazili. Imali smo kršenje mera, ali zahvaljujem se svima, čini se da je slava Sveti Nikola prošla sa velikom disciplinom. Mislim da se mi super borimo i kao zemlja i kao društvo... Imaju sve skupa u vidu ja mislim da se mi dobro borimo - istakla je ona.

Kako kaže, sednice Kriznog štaba nisu ni lake ni zanimljive ni kratke, tamo postoje i različita mišljenja, ali svi zajedno pokušavaju da nađu najbolju formulu za naše društvo.

Brnabić je navela da zdravstveni radnici daju svoj maksimum, ali i država.

Premijerka je istakla da veruje u vakcinu i da će se obavezno vakcinisati čim bude imala priliku za to.

- Zemlje veličine Srbije nisu na mapi tih proizvođača vakcina. Doći do njih bilateralno kako je došla Srbija je veliki uspeh. Sve što smo mogli, sve smo uradili. Mislim da se super borimo i hvala svim našim građanima. Manjinu koja ne poštuje molim da to čini - apelovala je Brnabić.

Kako kaže, pametnjakovići iz tajkunskih medija govore da će zbog povećanja cene PCR testa da se napuni budžet, što je glupo i sumanuto.

- To je epska glupost da više na to ne možete da odgovarate... Ako vama toliko nije stalo da kažete da Srbija testira više nego bilo ko u ovom regionu, nego da kažete da puni budžet sa 3.000... - kazala je Brnabić.

Upitana da li veruje Kriznom štabu Bekvalčeva je rekla da je od početka epidemije poštovala mere, da se niko iz njene porodice nije razboleo i da mere uopšte nije dovodila u pitanje.

Predlog broj 5 - Novinarske ulice

Govoreći o promeni naziva ulica i tome šta misli o Tijaniću Bekvalčeva kaže da o njemu ne misli i da nije ni mislila.

Rekla je da smatra da bi na Dorćolu trebalo da postoji ulica Džeja Ramadanovskog.

Nestorović je rekao da ne voli promene imena ulica, zbog napora oko promene dokumenata.

- Mi imamo tradiciju, menjane su ulice - kazao je Nestorović i dodao da ako se već menja ime ulice, o tome treba dobro razmisliti.

Brnabić je govoreći o ovoj temi rekla da se slaže sa dr Nestorovićem da je predlog o promeni pomenutih ulica predložio UNS, te da oni znaju koji novinari su to zaslužili.

U emisiju su se uključili i gledaoci koji su glasali:

Milica iz Kruševca glasala je za predlog broj 1.

Tanja iz Smederevske Palanke takođe je glasala za predlog broj 1.

Jovan iz Bajine Bašte glasao je za predlog broj 1.

Gosti Hit tvita glasali su za sledeće predloge:

Bekvalčeva je glasala za predlog broj 3 - Čekajući špric i rekla da ne bira čija je vakcina, samo da je dobra.

Premijerka Brnabić je glasala za predlog broj 1.

Nestorović je glasao za predlog broj 5.

Upitan da li je razgovarao sa dr Predragom Konom posle šale koju je podelio kaže da je Kon to lično shvatio, a da on misli da narod ne treba plašiti.

- Ajde, nek ostane tajna - naveo je Nestorović.