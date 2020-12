PRVI RADNI DAN U VAŠINGTONU! Đurić: Srbija i SAD će sarađivati više nego ikada (FOTO)

Novoimenovani ambasador Srbije u SAD Marko Đurić poručio je danas, povodom svog prvog radnog dana u srpskom diplomatskom predstavništvu u Vašingtonu, da će Srbija i SAD sarađivati više nego ikada zarad bolje budućnosti svih.

''Prvog radnog dana u ambasadi Srbije u SAD entuzijazam i adrenalin su na visokom nivou'', poručio je Đurić na Tviteru.

On the first day at work at the Embassy of Serbia to the United States, enthusiasm and adrenalin running high! Serbia and the US will work closer than ever for a better future for all! 🇷🇸🇺🇸 pic.twitter.com/7488FqEjLs