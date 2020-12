PADA VLADA NA KOSOVU? Ustavni sud odlučio, država ima rok od 40 dana za NOVE IZBORE

Prema tim izvorima očekuje se da će tzv. država Kosovo ići na izbore u roku od 40 dana, pošto je Ustavni sud presudio da je glas poslanika Etema Arifija za formiranje Hotijeve vlade bio nevažeći.

Demokratski savez Kosova formirao je novu vladu nakon obaranja Aljbina Kurtija u Skupštini tzv. Kosova sa predlogom za nepoverenje, prenosi "Kosovo onlajn".

#Kosovo will be going to early elections within 40 days - Kosovo Constituional Court rules.