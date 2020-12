Đilasov zahtev da izbori ne budu objedinjeni NIJE ZASNOVAN NA PRINCIPIMA, već na njegovom političkom interesu! To mu 2012. nije smetalo (VIDEO)

Zahtev predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa da izbori ne budu objedinjeni i da Aleksandar Vučić ne bude noslac parlamnetarne liste nisu utemeljeni na dosadašnjim principima, ističu sagovornici Pinka i dodaju da se iza svega krije pokušaj eliminacije Vučića iz izbornog procesa.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić za Pink kaže da je predsednik Srbije samo pomenuo mogućnost da dođe do vanrednih parlamentarnih izbora, ali to ne znači da će doći.

- Opozicija ulazi u kalkulcaiju kao da je to 100 odsto sigurno. Praksa politička definište šta je prihvatljivo. Ako Đilas sada traži da se razdvoje izbori , logočno je da se postavlja pitanje kako je onda 2012. kada je on bio visoki funkcioner DS bili spojeni svi izbori i predsednički i parlamentarni i pokrajinski i gradski. Sve što je moglo da se desi desilo se u jednom danu. Tada je uspostavljen princip da je to najnormalnija stvar. Svi koji kažu da je to velika ušteda su u pravu – rekao je Krstić.

Kako je dodao, imajući to u vidu Đilas teško posle toga može da se pozove na bilo koji princip ili pravilo.

- Videli smo da može, ako je moglo tada, može uvek. Da li će se to desiti ponovo zavisi od političkog dogovora i političkih interesa stranaka – istakao je Krstić.

Komentarišući Đilasove navode da Vučić ne može biti nosilac parlamentarne liste, Kristić je podsetio da je 2012. Tadić bio nosilac liste za parlament, iako je učestvovao u predsedničkim izborima.

- Ako Đilas nije imao ništa protiv toga, po kojoj logici sada može da traži da predsednik SNS ne bude nosilac parlamentarne liste. Praksa je pokazala da je legalno i legitimno – rekao je Krstić.

Izvršni direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić ocenjuje da ti zahtevi nisu zasnovani na principima.

- Ovo je očigledno samo pitanje njihovih političkih interesa. Jeste legitimno, Đilas može da kaže da im iz političkih razloga ne odgovara da budu objedinjeni, ali ne može to da postavlja kao uslov za izlazak na izbore – naveo je Matić.

Prema njegovim rečima, ako je to uslov da izbori budu demokratični postavlja se pitanje da li smo u njegovo vreme imali demokratične izbore.

- Iza ove inicijative se krije njegov politički interes. Kada je Vučić prvi put pomenuo da je moguće da imamo objedinjene izbore, da imamo vanredne parlamentarne izbori oni su istog dana počeli da predlažu da jedan od uslova za njihov izlazak na izbore bude da oni budu razdvojeni - istakao je on.

Matić je podsetio da su bojkotovali parlamentarne izbore u junu i da ne priznaju ovaj parlament kao legitiman.

- Znamo da ćemo imati redovne predsedničke izbore u aprili 2022. godine, za sledeću godinu se izbori ne planiraju, kasno je. Da li njihov zahtev sada znači da priznaju parlament da je legitiman i da je bojkot bila greška. Praktično traže da pralamentarni izbori ne budu pre 2023. godine – dodao je Matić.

Kako je rekao, oni bi želi da odstrane Vučića iz izbornog procesa, ali taj zahtev nedemokratski, nelegitiman i neprihvatljiv.