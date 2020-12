VUČIĆ NAJAVIO: Sutra kreće VAKCINACIJA U SRBIJI! Predsednik otkrio i kakvo je Dodikovo zdravstveno stanje

Predsednika Srbije Aleksandar Vučić danas je nakon posete gazdinstva Matića i razgovora sa predstavnicima kompanije JTI odgovarao na pitanja novinara i tom prilikom najavio da vakcinacija Fajzerovim cepivom u Srbiji kreće sutra.

Vučić je danas povodom uspešno završene sezone berbe duvana u Sremu obišao gazdinstvo Dejana Matića, nakon čega je imao sastanak sa rukovodstvom japanske kompanije JTI i proizvođačima duvana.

Predsednik Vučić je nakon sastanka rekao da je veoma srećan što je danas bio gost divnoj porodici Matić i da se zahvali JTI.

- Imali smo odličnu saradnju sa njima uvek, uvek su radili na najbolji mogući način na širenju svoje mreže proizvođača duvana. Zahvalan sam Japancima jer su nekako počeli da stižu izraženo i naglašeno u Vojvodinu, posebno u Srem i Bačku - kazao je Vučić.

Kako kaže, Japan Tobacco je napravio ogroman posao za nas. Predsednik Vučić je zatim najavio najveću japansku investiciju u Novom Sadu.

Vučić je primetio da su jako loši putevi u Vojvodini i da će u tom smislu biti dodati neki projekti u plan Srbija 2025 i da će se pored gradnje autoputa Novi Sad - Ruma praviti i autoput Beograd - Zrenjanin, ali i da će biti urađeno mnogo regionalnih i lokalnih autoputeva u Vojvodini.

Između sela su velike rupe na putu kao da ništa nije ulagano poslednjih 50 ili 60 godina, dodao je Vučić.

- Ogroman novac ćemo da uložimo u puteve i to će značiti puno i za investitore - naglasio je Vučić.

Dodikovo zdravstveno stanje nije idealno, ali nije ni užasno

Odgovarajući na pitanje novinara o zdravstvenom stanju Milorada Dodika Vučić je rekao da je on u Banjaluci, da je juče poslata ekipa naših lekara koju je predvodio Goran Stevanović.

- Ja se čujem sa Dodikom dva ili tri puta dnevno. Želim mu dobro zdravlje. Ja nisam lekar da bih davao stručne analize... On se dobro drži, ali stanje nije idealno, nije onako kako bismo mi voleli, ali nije ni užasno - kazao je Vučić.

Kako dodaje, ako bude potrebno Dodik će biti prebačen na lečenje u Srbiju.

Vakcinacija protiv koronavirusa

Upitan ko će prvi da primi vakcinu kod nas Vučić je rekao da ako kaže da je to on, onda će neki reći da će sebe želi prvo da obezbedi, a da ako kaže da će prvo stari, onda će ga takođe neki napast.

Vučić je rekao da je u vakcini spas i da je strahovito važno da vakcinacija počne, kao i to da je Srbija jedna od prvih malih zemalja koja je obezbedila Fajzerovu vakcinu.

- Sutra počinje vakcinacija u staračkim domovima, u januaru i februaru stižu veće količine. Kao signal da je vakcina dobra, primiće je neko iz vrha države. Premijerka, ja ili Darija primamo Fajzerovu, neko od nas primiće po jednu od vakcina raznih dobavljača, kako bismo potvrdili poverenje u cepiva - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da su sve vakcine koje naša Agencija odobri dobre.

- Možda ćemo krenuti sa vakcinacijom više stotina hiljada ljudi, možda milion. Ako uspemo da završimo do kraja januara da vakcinišemo prvom dozom milion ljudi, to bi bilo važno - naglasio je Vučić.

Imam poverenja u EU, ali moramo i sami da nabavimo vakcine

Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je rekao da veruje da će EU u Srbiju distribuirati značajne količine vakcine protiv koronavirusa i da se na to neće čekati mesecima, ali je napomenuo da je obaveza Srbije da i sama obezbedi vakcine za svoje građane.

Vučić je, upitan da li očekuje da će EU promeniti odluku i početi distribuciju vakcina pre maja, rekao da ima poverenja u EU i komesara Olivera Varheija da će biti distribuirane značajne količine vakcine i da se na to neće čekati mesecima nakon što vakcinu dobiju države EU.

- Ali, mi smo ljudi koji imamo obavezu vodimo našu zemlju, Srbiju, i naša je obaveza da se postaramo da pronađemo vakcinu i brinemo o narodu i građanima - rekao je Vučić.

Istakao je da će država uspešno obaviti i taj zadatak, kao što su, kako je naveo, uspešno nabavljeni i respiratori, kad ih nigde u svetu nije bilo dovoljno.

Podsetio je i da u Srbiji nema nestašiće proizvoda u prodavnicama i na tržištu i da se to nije ni događalo sve vreme koliko traje pandemija korona virusa u svetu.

Da li će se Srbija izboriti sa kriminalom?

Odgovarajući na pitanja novinara o hapšenju Darka Eleza i borbi Srbije sa kriminalom Vučić je rekao da država nastavlja svoju borbu.

Odgovarajući na pitanje novinara da li Srbija može da se izbori sa kriminalom, Vučić je istakao da će država "uraditi svoj posao".

- Obavićemo taj posao vrlo odlučno. Srbija će biti sigurna i bezbedna zemlja za sve građane i time ćemo garantovati i budućnost svojoj deci - rekao je Vučić u Golubincima.

Istakao je da će se borba protiv kriminala voditi na svim frontovima, od onih koji nelegalno proizvode i prodaju duvan, do razotkrivanja velikih kriminalih klanova.

Vučić čestitao građanima katolički Božić i predstojeće praznike Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je građanima Srbije, koji slave po gregorijanskom kalendaru, Badnji dan i Božić. - Svim ljudima koji slave po gregorijanskom kalendaru poželeo bih srećan sutrašnji Badnji dan i Božić, da ga u zdravlju i veselju provedete sa svojim porodicama - rekao je Vučić. Predsednik je pravoslavnim vernicima, ali i onima koji nisu vernici, poželeo srećne predstojeće novogodišnje i božićne praznike.

Važno je šta smo ostavili iza sebe

Ne mogu da sruše fabrike, puteve, bolnice koje smo napravili, a koje nisu ni na slici videli ti koje slušam već šest ili sedam izbornih ciklusa da će da me pobede, poručio je Vučić.

Vučić je, upitan za izjavu Dragana Đilasa da će on, Vučić, izgubiti izbore u drugom krugu, kazao da misli da su njegovi politički neistomišljenici u pravu, jer, kaže , "imaju izvanredne kandidate - jedan je promenio šest političkih stranaka, a drugi, ako ne uspe u crkvi, onda će malo u svetovnom životu".

- Zato razmišljamo koga da kandidujemo. Potrudićemo se da kandidujemo nekoga ko će moći da im se suprostavi. Za mene je mnogo važnije šta je to što ostavljamo iza sebe, šta je to što ne možete da pobedite, i šta je to što ne možete da sakrijete - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da se to sve moglo videti i na putu do Golubinaca.

- Ma kojim putem da ste išli mogli ste da vidite desetine fabrika koje smo otvorili. Na koju god stranu da krenete mogli da ste vidite šta smo radili u prethodnom periodu, autoputeve, nedaleko odavde ićiće nova pruga Beograd-Novi Sad i obnovljena pruga Beograd-Zagreb. Ssta ćete da pištete i govorite traje jedan-dva dana. Za mene važno da možemo da se pohvalimo da smo toliko bolnica izgradili i renovirali koliko nije u prethodnih 60 godina, da smo uspeli da sačuvamo finansijsku stabilnost, da dinar ima istu vrednost već osam godina - naglasio je predsednik Srbije.

Vučić je podsetio da nikada u srpskoj istoriji dinar nije imao istu vrednost toliko dugo, te ukazao da je od 2008.do 2012. odnos dinara prema evru sa 1:75 otišao na 1:120.

Naglasio je da je državni dug po kontrolom i pored najvećeg paketa ekonomske pomoći koji je napravljen, kao i da će Srbia imati najveću stopu rasta u Evropi.

- To je što me zanima. To da će da pobede slušam već šest-sedam izbornih ciklusa - istakao je.

Vučić je rekao da to što tvrde na kažu istraživanja, ali I dodao da se radi o multimilijarderima kojim mogu mnogo novca da potroše na izbore.