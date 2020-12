DRECUN ZA PINK: Nema nastavka dijaloga dok traje politička kriza u Prištini (VIDEO)

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun govoreći o odluci Ustavnog suda takozvanog Kosova da se raspišu vanredni Parlamentarni izbori i dijalogu Beograda i Prištine kaže da za dalju analizu treba sačekati rezultate izbora.

Drecun navodi da mnogi kažu da će Aljbin Kurti dobiti dosta glasova, možda čak više od 50 odsto.

- Ostaje da se vidi kako će albansko biračko telo reagovati prema strankama koje su proizašle iz terorističke OVK. Da li će zbog hapšenja Tačija i ostalih, zbog mogućih novih optužnica na kojima bi mogli da se nađu i Haradinaj i Ljimaj, da li će se povećati broj glasova ili smanjiti - rekao je Drecun za Novo jutro TV Pink.

On kaže da je Kurtijev stav vrlo jasan i da ga je on demonstrirao u kratkom periodu kada je bio na čelu takozvane vlade.

- On prvo ne priznaje Briselski sporazum, ne želi formiranje ZSO, on se zalaže za međusobno priznanje. On je zapravo ideolog velike Albanije... Mislim da on spada u grupu političara koja nije spremna da krene putem građenja uslova za pomirenja Srba i Albanaca i za ostvarivanje napretka u razgovorima Beograda i Prištine - ocenio je Drecun.

Kako kaže, prvo je potrebno sačekati rezultate izbora i dodaje da je tu mnogo neizvesnosti i da nema nastavka dijaloga dok traje politička kriza u Prištini.

Zoran Milivojević, karijerni diplomata, kaže da nema dijaloga i da nema uslova da se on nastavi ni na ovom tehničkom nivou.

Milivojević kaže da smo navikli na nemogućnost i nesposobnost Brisela da se dijalog razvija u pravcu koji bi mogao da garantuje rezultat na planu normalizacije.