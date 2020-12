Dačić: Grdno se varaju neki ako misle da će ih dijalog dovesti na vlast

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da će nakon Božića, 7. januara, doći do daljih razgovora oko početka međustranačkog dijaloga vlasti i opozicije o unapređenju izbornih uslova i naveo da je to zaključak razgovora koje je imao sa predsedavajućim Spoljnopolitičkog odbora EP Dejvidom Mekalisterom.

On je, povodom kritika iz nekih krugova opozicije da navodno pokušava da odloži početak dijaloga, objasnio da je kao predsednik Skupštine odgovoran samo za period od kada je izabran na to mesto, 22. oktobra.

"Dogovor sa Mekalisterom je da se posle Božića dogovore detalji. Ko će biti predstavnici EP? Ko će biti učesnici? Ne znamo ni ko želi da učestvuje. Ne bežim od uloge kopredsedavajućeg u dijalogu", istakao je sinoć Dačić za RTS.

Dačić je naveo da je prvi tok dijaloga uspostavljen prošle godine na osnovu razmene pisama Mekalister-Gojković (bivše predsednice Skupštine Maje Gojković) na način da se "pod pokroviteljstvom predsednika parlamenta uspostavi proces dijaloga koji bi potpomogli evroposlanici".

Jedan kopredsedavajući je predsednik Skupštine a drugi neko iz EP, rekao je Dačić i dodao da je tada još dogovoreno da druga faza (nakon izbora održanih u junu) dijaloga ima dugoročniju perspektivu.

On je takođe dodao da se "grdno varaju neki ako misle da će ih dijalog dovesti na vlast".

Upitan o kvalitetu rasprava u Skupštini i "prozivanja" pojedinih javnih ličnosti da su "izdajnici" i "strani plaćenici" koja su proizilazila iz izlaganja nekih poslanika, Dačić je naveo da danas usvojeni Kodeks ponašanja poslanika treba da važi za čitavu političku scenu.

"Morate u svemu tome, kako želite da se drugi ponašaju prema vama tako treba i vi prema drugima. A to nije bio slučaj prilikom napada na majku Aleksandra Vučića. Ne osuđuje se to ćutanjem. Koji je političar, javni radnik, novinar to osudio... ili neka medijska udruženja? Uloga politike je da smiruje i rešava konflikte", rekao je predsednik Skupštine.

Dačić je podsetio da je i predsednik Vučić osudio vređanja pojedinih javnih ličnosti u parlamentu javno iznoseći stav kako diskusije ne treba da budu u tom pravcu.

Upitan za stav o vakcinaciji, Dačić je kazao kako je pogrešno percipiran u javnosti kao neko ko je po tom pitanju "skeptik".

"Nisam bio skeptičan prema vakcini, već prema brzini pripreme. Sećate se svinjskog gripa iz 2009. SZO je objavila pandemiju a NOVARTIS je već rekla da ima vakcinu. Potrebno je da vakcina bude efikasna i bezbedna. Da bi se do toga došlo potrebna su klinička ispitivanja. Sada, koliko znam, trenutno ima oko 100 vakcina u procesu ispitivanja", naveo je Dačić.

"Da li ću se vakcinisati ili ne? Ako Agencija za lekove i medicinska sestra odobri vakcinu, svi koji mogu i kojima je preporučeno treba da uzmu vakcinu", dodao je Dačić.

Kaže da do sada nije imao antitela, a da je radio testove na kovid-19l.

"Pristalica sam one narodne "ne idi kod doktora ako ne moraš", kazao je predsednik Skupštine i dodao da je krajnji cilj svih u društvu manje zaraženih i mrtvih.

Kako je rekao, pristup treba da bude da se bolesni leči a zdravi paze da se ne zaraze.

"Hoću da se vakcinišem. Sinofarm, Fajzer ili Sputnik V... Po politici bi verovatno to bio Sputnik V", našalio se Dačić.