DAČIĆ OTKRIO ČIJU VAKCINU BI PRIMIO! Radio je testove na koronu, nije imao antitela

Ako Agencija za lekove i medicinska sredstva odobri vakcinu, svi koji mogu i kojima je preporučeno treba da uzmu vakcinu, rekao je predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i objasnio zašto bi najradije primio rusku vakcinu „Sputnjik Ve“.

- Hoću da se vakcinišem. Sinofarm, Fajzer ili Sputnjik Ve... Po politici bi verovatno to bio Sputnjik Ve - rekao je Dačić.

On je objasnio da je u javnosti bio pogrešno shvaćen kao neko ko je protiv vakcine i dodao da nije bio „skeptičan prema vakcini, već prema brzini pripreme“, rekao je Dačić za Javni servis.

- Sećate se svinjskog gripa iz 2009. SZO je objavila pandemiju a Novartis je već rekao da ima vakcinu. Potrebno je da vakcina bude efikasna i bezbedna. Da bi se do toga došlo potrebna su klinička ispitivanja. Sada, koliko znam, trenutno ima oko 100 vakcina u procesu ispitivanja - naveo je Dačić.

Kaže da do sada nije imao antitela, a da je radio testove na kovid-19.

- Pristalica sam one narodne „ne idi kod doktora ako ne moraš“, Krajnji cilj svih u društvu je da bude manje zaraženih i mrtvih. Pristup treba da bude da se bolesni leči a zdravi paze da se ne zaraze - rekao je Dačić..

Doskorašnji šef diplomatije rekao je da „Srbija više nije onakva kakva je nekada bila, pa da se plaši bilo kakvog poziva iz inostranstva i naloga da mora nešto da prihvati“. Dodao je i da se odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji nije promenio nabolje zbog SAD, već zbog Srbije i onoga što je ona uradila.

- Mi smo potpuno promenili političku mapu i doveli do toga da smo obnovili te, barem korektne odnose s velikim svetskim silama. Sa druge strane, 19 zemalja je povuklo priznanje nezavisnosti Kosova, što znači da oni više nemaju većinu ni u jednoj međunarodnoj organizaciji, ne ide im onako kako su planirali - rekao je Dačić.

Istakao je da srpske vlasti žele nastavak dijaloga sa Prištinom i da se kosovsko pitanje reši kompromisom, a na pitanje da li strahuje od poteza nove američke administracije, rekao je:

- Oni nemaju šta drugo da kažu, osim da nam nametnu da moramo da priznamo Kosovo, a mi to nećemo. Bilo koja administracija da dođe, ona zna da Srbija više nije onakva kao što je nekada bila, da se plaši bilo kakvog poziva iz inostranstva da nešto moramo da prihvatimo.

Dačić je naveo i da će poslanici parlamenta u ponedeljak, 28. decembra, razmatrati izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na putu ka EU.

Istakao je da je to prvi put u istoriji da će Skupština u plenumu razmatrati stav Evropske komisije o napretku Srbije otvoreno, i ocenio da je to veoma dobro i vrlo pozitivno ocenjeno od strane same Evropske komisije.

- U tom izveštaju o napretku postoji jedna rečenica na koju sam veoma alergičan i koja se stalno pripisuje iz godine u godinu, a to je da se stalno konstatuje stanje u dijalogu Beograda i Prištine, a nigde se ni u jednoj rečenici ne napiše kakva je i odgovornost same Evropske unije i zašto dogovori koji su do sada potpisani nisu sprovedeni - rekao je Dačić.

Dodao je da je izveštaj za Srbiju specifičan u odnosu na druge zemlje jer ona, kako je rekao, osim svega što se tiče reformi, ima deo da njen napredak ka EU zavisi od dijaloga sa Prištinom.