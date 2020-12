Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na aerodromu Batajnica dočekao je humanitarnu pomoć Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ovo je drugi kontigent pomoći iz UAE. Ujedinjeni Arapski Emirati su i 29. marta poslali avion sa prvim delom pomoći sa zaštitnim sredstvima za borbu protiv koronavirusa. Tada je stiglo 10 tona pomoći - 13.750 zaštitnih i 15.000 bolničkih odela, 500.000 rukavica, 30.000 sredstava za zaštitu cipela, 20.000 maski, 6.000 sanitizera.

- Ovo što je sada stiglo lična je pomoć šeiha Mohameda bin Zajeda al Nahjana. To je njegova podrška i pomoć građanima. Stigla je magnetna rezonanca, slajsni skener, rendgen aparati, respiratori, poslali su i 30.000 skafandera, mnogo druge potrošne robe... Dakle, višemilionska podrška i pomoć, organizovao je čak i prevoz. Hvala našem velikom prijatelju - rekao je Vučić obraćajući se novinarima.

Ističe da ničim nismo ovo zaslužili, osim prijateljstvom.

- Stigla nam je oprema koja je dovoljna za jednu bolnicu. Ova oprema ići će u magacin, odakle će se raspoređivati gde je to potrebno. Ovo je velika pomoć i od velikog je značaja - kaže predsednik.

Na pitanje koju vakcinu predsednik čeka, Vučić je rekao da čeka bilo koju, a da ćemo imati više vakcina. Kaže da će neki iz vlade primiti druge vakcine i da će tako biti pokazano i dokazano da su one ispravne, budući da pojedinci govore da premijerka Brnabić nije primila vakcinu protiv kovida, nego nešto drugo.

Jedan od slajsnih skenera će, kako kaže, najverovatnije ići u VMC Karaburma.

Probni gas pušten kroz Turski tok, u Srbiji zvanično 30. decembra

Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara, poručio je da je probni gas već prošao kroz Turski tok u Srbiju i najavio da će zvanično puštenje u rad novog gasovoda u našoj zemlji od bugarske do mađarske granice biti 30. decembra. - Prošao je probni gas, nismo dizali veliku budu oko toga, ali 30. kreće sve, kao što sam obećao. To su strateške i strahovito važne stvari za napredak naše zemlje - rekao je Vučić novinarima na aerodromu u Batajnici. Istakao je da je reč o potpuno novom gasovodu od bugarske do mađarske granice, kao i da posle ostaje da se radi dalje na sekundarnoj gasifikaciji.