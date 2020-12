Trenutno je borba za vakcinu isto što je bila borba za respiratore na početku pandemije virusa korona, izjavio je predsednik Skupštine. On je, komentarišući pismo koje je liderima EU uputio predsednik SSP Dragan Đilas povodom vakcinacije, kazao da je pročitao da su i iz nekih drugih opozicionih stranaka reagovali na te njegove navode i kazali mu da su katastrofalni i da je sramotno što je to izjavio.

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio je da će se na dnevnom redu sednice parlamenta koja je danas počela naći izmene Zakona o medijskim servisima, kao i Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama.

Dačić je istakao da se Izveštaj EK prvi put nalazi na redovnom plenarnom zasedanju.

- Imaćemo devet redovnih sednica i dve posebne za dva meseca i nedelju dana, što je zaista ozbiljna dinamika. Sve ide po redovnoj proceduri, a jedino je rebalans budžeta bio po hitnom postupku – kaže Dačić za Pink.

"Borba za vakcinu je kao ona što je bila za respiratore"

Dačić je, komentarišući pismo koje je presednik SSP Dragan Đilas uputio liderima EU povodom vakcinacije, rekao da je pročitao da su i iz nekih drugih opozicionih stranaka reagovali na te njegove navode i kazali mu da su katastrofalni i da je sramotno što je to izjavio.

Dačić kaže da je borba za vakcinu ista kao ona za respiratore na početku epidemije koronavirusa.

- Ne znam šta je tu sporno. Borba za vakcinu sada je isto što je bila borba za respiratore, zaštitne maske - kaže Dačić i ističe da je na početku pandemije, obavljajući funkciju ministra spoljnih poslova, morao da zove nekoliko svojih kolega ministara, kao na primer indijskog, da bi se obebedile zaštitne maske, rukavice i slično.

Predsednik Skupštine je izjavio da je borba na početku bila neshvatljiva jer se pre pandemije u Evropi mnogi od proizvoda koji su nam bili potrebni za borbu protiv virusa korona, nije proizvodilo.

Dodaje da trenutno oko sto vakcina čeka registraciju, ali i da je SZO pokrenula program Covax koji podržava i EU, a da bi se u njega ušlo, ,pra se platiti unapred. Ipak, to garantuje da će sve zemlje u isto vreme da dobiju vakcinu.

- Neke od zemalja ne mogu da sakupe taj novac, a opet i kada imate para ne možete da dođete do proizvođača, odnosno nema dovoljno vakcina na tržištu - izjavio je Dačić za „Novo jutro“.

Kaže da je i sam bio oprezan oko vakcina kada je sve počelo.

- Bilo je različitih najava, a među građanima svuda u svetu postoji veliko nepoverenje, jer kada je proglašena pandemija svinjskog gripa sutradan se pojavila vakcina, gde se, kako navodi, videlo iz aviona da nešto ne valja – kaže Dačić.

Najvažnije je, kako kaže, da vakcina bude efikasna i bezbedna.

Pozdravio je to što su se premijerka Ana Brnabić, ministarka Darija Kisić Tepavčević i epidemiolog Predrag Kon vakcinisali, a to je, kako kaže, važno da bi građani videli da svi oni koji upravljaju krizom imaju poverenja u tu vakcinu.

- Predsednik je rekao da će predstavnici vlasti, kada još neka vakcina stigne u Srbiju, primiti te druge vakcine. Intencija je, dakle, da, sve vakcine koje dođu u našu zemlju i odobri ih Agencija za lekove, primi neko od ljudi iz vlasti – kaže Dačić.

Ističe da je situacija teška, da treba da brinemo o sebi i drugima i da sačuvamo duh.

- Moramo da nađemo način da živimo sa koronom - poručio je Dačić građanima.

„Srbija ima specifičan uslov za napredovanje na putu ka EU – dijalog Beograda i Prištine“

Na pitanje o dijalogu Beograda i Prištine, Dačić kaže da ono nije centralno pitanje u Nemačkoj. Navodeći da će se i tamo održati izbori na jesen 2021. godine, Dačić navodi da se Angela Merkel još i interesuje za kosovsko pitanje, ali da može na vlast umesto nje doći neko koga uopšte ta tema ne interesuje.

- Mnogo toga zavisi od spoljnih faktora, a mi moramo da se bavimo našom temom, a naša tema je i specifičan uslov za napredovanje na putu ka EU, koji nijedna druga zemlja nema, a to je dijalog Beograda i Prištine. Za nas nije dovoljno da napredujemo u reformama, a u Izveštaju Evropske komisije ne piše da je kriva Priština ili da EU snosi odgovornost za nešto što nije ispunjeno i što nema napretka u dijalogu. Njih to ne interesuje, oni gledaju faktičko stanje i to da li ima ili ne napretka – kaže Dačić za Pink.

Predsednik Skupštine ocenio je i da pad vlade u Prištini nije odraz realnih političkih snaga, već izazivanje političke nestabilnosti.

Dačić je rekao i da s obzirom na to da je takozvani Ustavni sud Kosova naložio da se održe vanredni parlamentarni izbori Beograd trenutno u Prištini nema s kim da razgovara. On je naveo i da kao opravdanje politički predstavnici Albanaca često kažu da je teško da sprovedu ono što je dogovoreno.



- Aleksandar Vučić može da sprovede sve, a oni ne mogu. To je smešno, to im je uvek bilo opravdanje. Tako to kod njih biva - kaže Dačić.

