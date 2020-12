UPRAVO NA TV PINK - HIT TVIT bira najvažniju objavu nedelje! KRSTIĆ: Dobar je vic to što Đilas priča da je zaslužan što smo dobili vakcine

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink su Miloš Jovanović, lider DSS-a, Čedomir Jovanović, lider LDP-a i Nebojša Krstić, marketinški stručnjak.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit, i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Na početku emisije lider LDP-a rekao je da je koronavirus i epidemija izgledala bezazlenije na početku, kada su ljudi više vremena provodili sa porodicom i očekivali da će posle Vaskrsa sve da se promeni.

Jovanović je rekao da slobodno vreme provodi u Kuzminu gde kanališe višak energije, jer mu treniranje, zbog toga što je preležao koronavirus, još uvek nije dozvoljeno.

Krstić je rekao da se njegovo kretanje u vreme korone nije mnogo promenilo, da se druži sa sinom koji je četvrta godina fakulteta, a da supruga radi u kovid bolnici, odakle se vraća mnogo umorna.

Lider DSS-a govoreći o tome kako provodi vreme u doba pandemije kaže da je ova godina bila prilično ružna, da su mnogi ljudi propatili, da su mnoge privredne grane morale da razmišljaju kako će preživeti.

- Ovo je jedna ružna godina, mislim da je retko ko našao dobar ventil. Meni su ventil knjige - kazao je Jovanović.

On je istakao da ovo vreme nalaže da poštujemo mere i da budemo odgovorni, kao i da je protiv žurki koje se organizuju.

Krstić je govoreći o žurkama rekao da se time ne prevari država, već ljudi, jer onda neko može da se zarazi.

Čedomir Jovanović je rekao da na takvu žurku ne bi otišao iako je pun antitela jer niko ne želi da prođe ono što je on prošao.

Predlog broj 1 - 1. Fajzer, prva faza

Govoreći o ovoj temi lider DSS-a je rekao da je uobičajena praksa da neko od lidera države primi prvu vakcinu.

Jovanović je rekao da je na državi da nabavi što više vakcina, više miliona doza da bi se napravio kolektivni imunitet, a da je na građanima da odluče da li žele da se vakcinišu.

Kako kaže, misli da je vakcina civilizacijska tekovina, ali isto tako da ne treba biti naivan, jer je poznato da postoji farmaceutski lobi koji učestvuje u mnogim odlukama.

- Mislim da je jako važno da se poštuju mere, mislim da je jako važno da se poštuje ono što govore ljudi iz zdravstvenog dela Kriznog štaba - istakao je Miloš Jovanović i dodao da nije vreme za žurke, jer mi još nismo izašli iz ove krize.

Odgovarajući na pitanje o izjavi Dragana Đilasa da je on pisao Briselu Krstić je rekao da je veliki uspeh ove vlasti što je jedna od tri zemlje u Evrope koja je dobila kontigent vakcina protiv koronavirusa.

- Vakcina je došla u Srbiju, krenula je vakcinacija... To što priča Đilas je druga tema, ali to što pričaju intelektualci koji pitaju što je dobila vakcinu premijerka Brnabić i ministarka Tepić... Oni moraju da daju primer i da pokažu ljudima da je vakcina dobra - naveo je Krstić.

Kako kaže, dobar je vic to što Đilas priča da je on zaslužan za to što je Srbija dobila vakcine protiv koronavirusa.

Krstić je osudio to što Đilas traži od EU da pošalje vakcine kakve će primiti građani unije, jer time čini da građani pomisle da ne dobijamo iste i istakao da je to izdaja.

On je uputio oštre kritike na račun oni koji kritikuju to što je Srbija dobila vakcine i počela vakcinaciju.

Lider LDP-a rekao je da su svi sa nestrpljenjem iščekivali vakcinu i pratili ono što se o njima piše.

- Onda je stigla... To je prva pozitivna vest koja nam je u ovom ludilu stigla. Mi imamo oko 10.000 ljudi obolelih od korone u bolnici, lečenje jedne osobe od dolaska dok ne ode kući košta oko 12.000 evra - naveo je Čedomir Jovanović.

Kako dodaje, mi tek treba da se borimo sa pandemijom, a svaka država od EU je dobila po 9.000 vakcina.

Jovanović kaže da su mnogi ljudi na ivici opstanka i da je restoran koji se nalazi u njegovoj zgradi ove godine više bio zatvoren, nego otvoren, te da su takvi ljudi u veoma teškoj situaciji.

Povodom toga što će Beograd Prištini poslati vakcine protiv koronavirusa Krstić kaže da je to sasvim normalno, jer je Kosovo i Metohija deo Srbije.

- Oni u tome vide poraz te svoje lažne državnosti - ocenio je Krstić.

On je istakao da svako zatvaranje ima svoju cenu i da zbog toga država mora stalno da vaga.