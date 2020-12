VUČIĆ: U 2021. godini imamo tri prioriteta - da sačuvamo mir, brinemo o zdravlju građana i poboljšamo ŽIVOTNI STANDARD! Prosečna plata biće 570 EVRA

"Naši planovi su veliki i ambiciozni bez obzira na težinu političke i zdravstvene krize i na međunarodnom i na regionalnom planu", izjavio je predsednik na Novogodišnjoj konferenciji za medije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održava Novogodišnju konferenciju za medije, na kojoj će sumirati 2020. godinu i predstaviti planove za narednu.

Vučić konferenciju za novinare održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Tri glavna cilja u 2021. godini

- Uprkos teškim međunarodim i regionalnim prilikama sačuvamo mir u poptunosti, stabilnost u našoj zemlji nije jednostavno. Siguran sam da zajedničkim radom svi zajedno možemo da ostvarimo dobre rezultate i da obezbednimo sigurnost – rekao je Vučić na početku konferencije.

Kaže da je drugi najvažniji cilj zdravlje građana i broba sa koronom, a kao treći cilj, kaže Vučić, je dalje poboljšanje životnog standrada građana Srbije.

-To su tri cilja o kojima želim da govorim. Od vazduha do boljih putave i pruga, kao i ulaganje u energetku efiksasnost, kao i jačanje vojske. Planovi su ambiciozni – kazao je Vučić.

- Stopa rasta je 6 odsto, da to ostane, je naš cilj. Sve zajdno ne sme da pređe 60 odsto BDP-a. Ne želimo da našoj deci ostavimo dugove i opterećenja za koje nisu krivi. Želimo da idmo napred - rekao je Vučić, kaže da je cilj da deficit bude do tri odsto a očekuju se i novi aranžmani sa MMF-om.

Ekonomski napredak i povećanje plata

Kaže da pred kraj sledeće godine može se stići do investicionog kreditnog rejtinga. Kaže da je cilj da plate dostignu nivo od 560 do 570 evra, a u Beogradu bi iznosila do 700 evra.

Najavio je povećanje plata u javnom i zdravstvenom sektoru. Kaže da će Mnistarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja morati da radi na razvoju preduzentičkog duha. - Verujem da će to biti od velikog zančaja za dalji razvoj privatnog i preduzetničog sektora. Što se plata tiče, oni su povećani do 30 odsto. Od prvog januara povećanje za 5 odsto. Imali su pomoc od 10.000 dinara - rekao je Vučić.

- Za penzije je cilj da 270 evra budu do kraja nove godine. Nadam se da možemo da idemo i preko – kazao je on.

Nastavlja se ulaganje u zdravstvo. Vakcinacija jedan od prioriteta u narednoj godini

Najavio je izgradnju novih bolnica i kliničkih centara širom Srbije.

- Završavamo za godinu i po dana kompletan KC Srbije, to je grad u malom - rekao je.

- U januaru će ljudi koji rade u kovid sestemu biti vakcinisani. TIme smo zaštitili naše bolnice i naš zdravsteni sistem. Do kraja godine očekujemo i nove količine vakcina iz Rusije, ali čekamo odobrenje za njih, Čekamo i vakicne iz durgih zemalja, sa Kinom pre svega - dodao je Vučić.

Nastavljaju se infrastrukturni projekti

Kaže da su infrastrukturni radovi jako važni, u planu su četiri auto-puta koji će privući i nove investore.

- Reč je o deonici između Čačka i Požege, to će biti među privma gotovo. Gradimo most na Savi, u toku su radovi između Ljakovca i Valjeva, očekujemo bitnog investitora nakon gotovog puta. Moravski koridor takođe napreduje jako dobro - rekao je Vučić o budućim projektima koji su neki uveliko u realizaciji.

Kaže da se nada da će sledece godine biti gotova pruga Begorad - Novi Sad.

- Reč je o ogormnim stvrima. Ovim razvijamo i turizam - kaže predsednik. Najvio je takođe izgradnju gasovoda Niš - Dimitrovgrad.

- Izgradnja kanalizaicone mreže je nešto od šta najviše očekujemo. Radimo sa strancima. Veliki broj opština će imati kanalizaciju za prerađivanje otpadnih voda. Kragujevac nam je najveći izazov. Samo u Kragujevcu imamo oko 650 kilometara cevi. To je sve u okrivu plana "Srbija 2025" - rekao je.

Kaže da je cilj i da se radi na dualnom obrazovanju, jer je važno da Srbija ima profesionalan kadar.

- Idemo u skladu sa svetskim trendovima. Moramo da izgradimo mnogo predškolsih objekta, oko 24 vrtića biće izgrađeno samo u Beogradu u naredne dve godne - dodao je.

Ponudio je spisak investicija koje tek treba da stignu u Srbiju, i naglasio da je on poduži.

- Uveren sam da dolaze nove pormene i zato je važno da imamo i veštačku inteligenciju u sudovima, jedinstven sistem za upravljanje predmertima. Da ulažemo u male ali i velike sportove. Da nastavimo dominiaciju u svetu. Ulagaćemo u rukomet, odbojku i vaterpolo, i u fubdal ako treba - rekao je.

SŠto se tiče turizma, kaže da je važno da se dosta uradi u podunavlju, kao i Ovčarsko Kablarskoj klisuri, da se srede pozorišta, muzeji, da se završi podno grejanje u Hramu Svetog Save.

Srbija je šampion u Evropi po stopi rasta

- Ono što je važno za nas je da čuvamo mir i slobodu i bezbenost naših građana. Da radimo i da imamo najbolje rezultate - rekao je.

- Sa najvišom stopom rasta smo u Evropi. Ponosan sam što sam predsednik zemlje koja je šampion Evrope. Vidim da se i Angela Merkel raduje našem uspehu, verujem da će nas to dodatno ohrabriti da nastavimo evrposki put, ali da ne okrećemom leđe onima koji su bili tu kada nam je bilo najteže, a tu mislim na Kinu i Rusiju, ali nastalvjamo komnunikaciju i sa SAD jer naša politka je pobednička i politka uspeha - kazao je.

Čestitao je lekarima koji su se tokom korone borili nesebično. Pokazao je i grafikon broja hospitalizovanih i čestitao je celom zdravstvenom sistemu zbog brige o pacijentima.

- Niko sa zapadnog Balkana nema vakcinu, sem Srbije. Samo to niko neće da istakne. To govori o posvećenosti našeg tima za očuvanje zdravlja i života ljudi - naglasio je.

Srbija će da nastavi da brine o svom narodu na KiM

Rekao je da je posao dražave da brine o narodu i na KiM.

- To što kontrolišu administrativne prelaze, ne može da ugrozi život. Spremni smo da šaljemo lekove i vakcine Albancima, ako treba - rekao je.

Najavio je pomoć i RS i kaže da je cilj dobra saradnja sa celim regionom.

- U ovoj godini, koja je bila teška, imali smo mnogo dobrih stvari. Nastavićemo da se borimo i dalje - dodao je.

Srbija je ispunila sve obaveze iz Briselskog sporazuma

Na izjavu Ministarke spoljnih poslova Kosova Meljize Haradinaj Stubla, koja je rekla da je Srbija dostavljanjem vakcina na sever Kosova i Metohije prekršila dogovore koji se tiču carinskih pečata i međusobnog priznavanja ugovora o farmaceutskim sertifikatima, Vučić rekao da to nije tačno, i da država samo brine o građanima i poštuje sve sporazume.

- Srbija je ispunila sve obaveze iz Briselskog sporazuma, oni nisu. Neka nastave da tuku, mi ćemo da smirujemo. Nastavićemo da brinemo o narodu – rekao je Vučić.

Kaže da je posao Vlade Srbije bio zahtevan u prethodna dva meseca.

- Bilo je mnogo posla, ja se čujem i viđam sa Anom i ona me informiše. U komunikaciji sam i sa ministrima. Bilo je naprono u protklom periodu. U teškim uslvima, dali su dobre rezultate. Uvek može bolje – rekao je on odgovarajući na pitanje noviara.

- Kada vidim i kako napreduje Beograd na vodi, jesam ponosan na to. Pokretanje izgradnje metroa biće i važna vest. Srbija je najbolja u Evropi po stopi rasta - dodao je.

Hteo sam da razgovaram sa opozicijom, ali oni nisu bili zainteresovani

Kaže da svakog dana učestvuje u nekom vidu dijaloga, od onog u kojem ga pojedini članovi opozicje prozivaju kroz određene medije do dijaloga napadanja u institucijama.

- Što se tiče želje da se razgovara u nekoj posebnoj formi, toga će biti svakako. Parlament je idealno mesto za to. Opozicija ne može da razgovara sa nekim koga karakterišu svakavim imenima. Želeo sam razgovaram sa njima, ali oni nisu bili zainteresovani - rekao je.

- Biće dijaloga uvek i svuda. Oni o meni govore sve najgore, a ja se za to vreme borim za Srbiju – dodao je.

Pre kraja godine očekuje se i ruska vakcina u Srbiji

Na pitanje o kontinuitetu stizanja vakcine u Srbiji, Vučić kaže da se očekuju nove količine Fajzerovih vakcina.

S- Očekujemo do 25. nekoliko doza vakcina, ali pregovaramo sa još nekim proizvođačima. Pre kraja ove godine očekujemo i doze Ruskih vakcina, ali to zavisi od mnogo faktora. Očekujemo i prve kineske vakcine, sa svima razgovramo – rekao je.

Srbija se ne meša u unutrašnju politiku druge zemlje

Komentarišući to što zvanična Podgorica ostaje pri odluci da proglasi ambasadora Srbije Vladimira Božovića nepoželjnom osobom u toj zemlji, Vučić kaže da Srbija ne želi da se meša u unutrašnju poliku druge zemlje.

- Ne mešamo se u unutrašnju politiku drugih zemalja, pa ni u Crnoj Gori. Očekivali smo da promene odluku o proterivanju ambasadora Božovića, sačekaćeom i još malo. Mi svakako brinemo o sovm narodu – rekao je Vučić.

Neki se raduju svakoj srpskoj nesreći

Pucanje cevi u kovid bonici u Batajnici, poslužilo je za kritiku na društvenim mrežama, Vučić kaže da je to služilo za napade na vlast u Srbiji.

- U Vladi Srbije su pucale cevi, i nije to ništa strašno. Ljudi se tamo bore za živote, a neko to korisit za političko napadanje, koriste kvar koji se sanira. Ne mogu da verujem da se neki ljudi raduju tome. To je naš veliki problem, korona. Nju ne zanima partija – rekao je Vučić.

O tužbi predsednika Sindikata lekara i farmaceuta Srbije Radeta Panića koji je podneo, u svojstvu građana, tužbu protiv predsednika Vučića zbog, kako je naveo, povrede ugleda i časti, Vučić kaže da je navikao da dobija tužbe zbog institnite činijenice koje iznosi.

- Navikao sam na tužbe zbog toga što uvek iznosim činjenice. O Paniću sam uvek iznosio istinu. Neka se zapita zašto nema podršku lekara – rekao je odgovarajući na pitanja novinara.

Dodaje i da je navikao na napade i iz regiona.

- Navikao sam na laži, gde su oni silni hektari moga brata po Vojvodini. Pitajte se zašto ste nekima porodice uništavali? I živote ste uništavali. Meni je važno da ne uzvraćam na takav način, ali neću da odustanem od brbe - dodao je.

Kapetan Vranić bio je čovek fantastične energije

Kapetan "Er Srbije" Svetislav Vranić preminuo je ovog četvrtka od posledica korona virusa, a predsednik Vučić kaže da mu je teško pala ta vest. Inače, Vranić je kao kapetan upravljao avionom koji je dovozio medicinsku pomoć iz Kine.

- Porodici sam uputio sačuešće. On je bio čovek fantastične energije. Bolovao je od korone, a onda je došlo do tromboze i mnogih komplikacija. Teško nam je palo svima – rekao je Vučić.

Rekao je da će da primi neku od sledećih vakcina koje budu pristizale u Srbiju, ali nije precizirao koju. -Ne znamo kojim redom će da odobravaju stizanje vakcine kod nas. Mi verujemo u vakcinu kao lek - rekao je.