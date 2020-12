PETKOVIĆ ZA TV PINK: U Prištini uvezuju politiku sa željom i namerom da zaštitimo srpsko stanovništvo na KiM! (VIDEO)

Najomiljeniji sport prištinskih politčara je napad na Srbiju. Ne vidim ništa loše što su vakcine stile na KiM, rekao je za TV Pink Petković.

Na izjavu Ministarke spoljnih poslova Kosova Meljiza Haradinaj Stubla koja je rekla da je Srbija dostavljanjem vakcina na sever Kosova i Metohije prekršila Brisleski sporazum i deo koji se tiče carinskih pečata i međusobnog priznavanja ugovora o farmaceutskim sertifikatima. Reagujući na ovu izjavu predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da Srija nije prekišila ni jednu tačku sporazuma, što se ne bi reklo za prištinsku stranu, misleći na dogovor o formiraju Zajednice srpskih opština koja do danas nije ispunjena.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković kaže da je cilj države da brine o svom narodu gde god da se nalazi.

-Ne vidim ništa loše što su vakcine stile na KiM. Svaki put kada se spramaju izbori u Prištini, vlada da anti-srpska retorika. Valjda na taj način prikupljaju glasove. To im je očigledno najobiljeniji sport. Kada izgovorite to što izgovorite, dođe i naredni dan pa morate da živite. Ne možete to da ponavljate svakog dana. Zdravtveni sistem na KiM je pukao – kaže Petković.

-Sada neko uvezuje politiku sa željom i namerom da se zaštiti stanovništvo i da se borimo za život za naš narod na KiM -naglasio je.