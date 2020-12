PREDSEDNIK VUČIĆ ZA TV PINK: Najuspešniji smo u borbi protiv korone! Do kraja januara biće ČETIRI VRSTE VAKCINA RAZLIČITIH PROIZVOĐAČA u Srbiji

Do kraja januara u Srbiji ćemo imati najmanje četiri vakcine protiv korona virusa. To će biti vakcine različitih svetskih proizvođača, najavio je predsednik Aleksandar Vučić gostujući u Novom jutru TV Pink, i istakao da se Srbija tokom ove 2020. godine uspešno borila sa virusom koji je pokorio ceo svet.

Nakon što je Kina odobrila svoju prvu vakcinu protiv korona virusa za opštu upotrebu kompanije Sinofarm, Vučić je rekao da veruje da u narednim danima mogu da se očekuju isporuke prvih kineskih vakcina, kako bi ih naša Agencija pregledala i ispitala.

- Imaćemo i dve vakcine sa Zapada, razgovaraćemo i sa Modernom i sa Astrazenekom, sa Džonsonom - rekao je Vučić gostujući jutros na TV Pink.

Podsetio je da smo izgubili mnogo divnih ljudi i da je to strašna cena koju smo platili, ali i da smo dali sve od sebe, kao i da je zahvaljujući trudu i radu države i lekara u kovid sistemu Srbija jedna od najuspešnijih zemalja u ovoj borbi.

"Nemam dovoljno vremena za decu, ali trudim se da kvalitetno budemo zajedno"

On je gostujući na TV Pink istakao je da nema dovoljno vremena za decu, istakao je da je Danilo već veliki i odgovorniji, kao i da razume da mora sam da se bori kroz život.

"Njemu nije bilo lako ovih godina, kada su oni koji žele moju glavu, izjavljivali svašta i mojoj deci. Vidim da je on uspeo da razume mnoge stvari, i izašao je iz mnogih situacija uspešno", rekao je Vučić.

Kada je ćerka u pitanju, istakao je takođe da je ona velika devojka, kao i da je od tatine mezimice, pametne i vredne, iz farmerki, ušla u suknje, postala devojka koja govori danas tri jezika bolje od srpskog, i uči još tri.

"Što se Vukana tiče, on je slatak, pametan, i istina je da je rekao da će me prebidi kao mačku i piletinu", našalio se Vučić.

Dodao je da Vukan kao i svako dete voli igračke, da je dobio tenkove, ali da je shvatio da je helikopter ubica tenkova, pa su mu, kako kaže, oni ipak omiljena igračka.

Vučić je istakao da i on uči jezike, da napreduje svake godine, i dodaje da pred svaku Novu godinu postavi sebi tri profesionalna i tri lična cilja koja nameri da ispuni.

"Kada ispunite i jedan, ali ako ste čvrsti i odlučni i to je dobro. Kada sanjate visoko i o velikim stvarima, onda možete i da ostvarite, a ako ne sanjate od toga nema ništa", rekao je Vučić.

Kada je učenje jezika u pitanju, Vučić ističe da u Evropi decu uče kineski jezik, kao i da je to budućnost, i dodaje da se nada da ćemo i i to naučiti jer će kineski biti jedan od najvažnijih jezika u decenijama koje dolaze.

Istakao je da čovek mora da uči svaki dan kako bi mogli da idemo u korak sa decom i da napredujemo.

"Jedna od ključnih prednosti jeste dualno obrazovanje i priprema za posao za koji morate da budete spremni u šesnaestoj godini, kako bi svojoj deci omogućili da mogu da rade. Danas je zemlja mnogo uspešnija i verujem da to možemo da uradimo", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da se mir i stabilnost čuvala sve ove godine, da je bilo različitih izazova kako sa zemljama u regionu, tako i unutrašnjih.

"Uvek smo uspevali da reagujemo brzo i da uspostavimo red i mir, minimalno primenjujući fizičku prinudu", rekao je Vučić, dodavši da je upravo taj mir omogućio dovođenje stranih investitora,

Predsednik je rekao da naša fiskalna stabilnost već dugo nije ugrožena, ali i dodaje da je za to uvek potrebno mnogo truda, rada i energije.

Sutra u šest sati otvaranje gasovoda "Balkanskog toka"

"Imam nekoliko važnih vesti za ljude. Sutra ćemo u 6 ujutru otvoriti za komercijalni saobraćaj naš gasovod za Srbiju, cena gasa će za našu zemlju biti 155 dolara maksimalno, plus 12 do 14 dolara za transport. Mnogo niža cena, veoma povoljno, a istovremeno ćemo kroz takse dobijati ono što će nam služiti za vraćanje kredita", rekao je Vučić. Kako kaže, bio je veoma otvoren za kvalitet i za odličnu cenu gasa.

Kaže da želi da zamoli ljude da počnu da koriste gas, jer tako dobijamo čistiji vazduh za sve nas kao i jeftinije gorivo za građane.

Vučić je rekao da će brzo da se nedostaje primarna i sekundarna mreže na istoku Srbije, kao i da će se raditi da cela zemlja bude pokrivena.

"Kada imate gas, osim čistijeg vazduna i da učinite da priključi budu jefitniji, učinili ste mnogo toga za industriju. Mi to što smo izgradili, konačno imamo nešto što nisu stare cevi, što nije uništeno", rekao je Vučić.

"Od sutra viši minimalac, peznije, plate zdravstvenih radnika"

Predsednik je rekao da je od sutra minimalac u Srbiji preko 32 hiljade, oko 6,6 posto.

Rekao je da će u narednoj godini biti još iznenađenja za ljude, dodao je da smo kao najbolji u Evropi podneli ovu ekonomsku krizu, kako kaže, pre svega za penzionere, kao i da se nada da će porasti i plate i penzije.

"Ukoliko budemo imali ovakvu stopu rasta moraćemo da radimo mnogo više i u građevinarstvu i u industriji. Verujem da ćemo uspeti da pre kraja godine prosečne plate budu preko 570 evra, a penzije preko 270 evra", rekao je Vučić.

"Ovu godinu završavamo sa državnim javnim dugom 56, 8 a na konsolidovanom nivou 57, 8 odsto", rekao je Vučić.

Vučić je komentarišući to što su neki rekli da je patrijarh Irinej preminuo ranije, istakao da je zapravo on preminuo upravo kada je rečeno i da je dobio informaciju istog trenutka, i dodao da je teško primio tu vest.

"To je neverovatno. Na takve laži više ne možete da odgovorite. Ne postoje reči kojima možete to da opišete. Desetine ljudi su brinule o njemu i koje moraju da upišu trenutak smrti. A oni koji nemaju drugi argument osim da mrze, koriste sve za to", rekao je Vučić. Upitao je koliko bolnica izgradili, koliko su dece tada lečili u inostranstvu, kao i da li su radili nešto osim promene linoleuma u liftovima.

"Borili smo se i od početka korona krize obezbedili sve što je potrebno zdravstvenim radnicima, svu opremu, kao i dramatično povećanje primanja. To ni jedna zemlja u Evropi nije uradila za medicinare. Isplatili smo dugove. Ne dugujemo više ništa. Po prvi put sve smo očistili", rekao je Vučić.

Kako kaže, mi želimo da testiramo što više, zato su i brojevi takvi kakvi su. Dodaje da imamo jednu od najvećih stopa hospitalizacije u bolnicama.

"Najveću stopu kriminala imali smo u njihovo vreme, dok je danas stopa ubistava dvostruko niža. Ušli smo u obračun oba crnogorska klana, otkrićemo ih i sve ćemo da ih pohapsimo", rekao je Vučić.

Kada je u pitanju rušenje na ulici, Vučić kaže da na silu neće proći ništa u Srbiji.

"Ne pogađaju me napadi, građani na izborima biraju"

Što se tiče uvreda koje mu upućuju, Vučić je rekao da su sve to notorne laži ali i da nema ništa protiv da građani Srbije to procene. Kako kaže, imaju uvek svi priliku da pobede na izborima, ali i da na silu neće doći.

"Meni je važno da se ljudi osećaju sigurno, da su pristojni i da im se na taj način obraćaju", rekao je predsednik.

"Da kažete da živite u koncentracionom logoru, a Srbija je bila poslednja po stopi rasta u njegovo vreme, dok je danas prva. Žele da nas ubede da je laž istina, a istina laž.

Vučić je rekao da ljudi uvek mogu da procene, i dodaje da ako je fašizam to što danas ima više novina i medija koji vode politiku protiv vlasti, onda ne zna šta nije.

"Umirem od smeha kada vidim da neke novinare napadaju ljudi koji su talog našeg društva, najnepismeniji i neobrazovani, knjigu nisu pročitali, ali zato žele da drže predavanja drugima", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su ti ljudi bili najviša vlast u vreme Dragana Đilasa, Jeremića i Tadića, a u to vreme se desilo odvajanje CG, pogrom nad srpskim življem na Kosovu i Metihiji.

Komentarišući pokušaje da se spreče izbori, Vučić je zapitao da li stvarno neko može da misli da jedna grupa ljudi može da spreči izbore.

U martu ili aprilu spremićemo JOŠ JEDAN PAKET POMOĆI za privredu - biće iznenađenja tokom 2021. Predsednik Vučić rekao je da će u martu ili aprilu biti još jedan paket pomoći za privredu. - Mislim da je to velika vest za našu privredu - rekao je Vučić. Kaže da je o nešto manjem paketu, nego što je bio u ovoj godini. Da bi ublažila posledice krize izazvane pandemijom virusom korona, Vlada Srbije je ove godine za pomoć građanima i privredi izdvojila ukupno šest milijardi evra.

"Taj film nećete gledati. Ljudi će uvek dobiti pravo da biraju onoga koga žele, ali na izborima. Narod razume i zna da moramo da budemo demokratska zemlja i da moraju da imaju pravo i priliku da se slobodno izjasne", rekao je predsednik i dodao da oni takođe mogu da vide ko se zaista bori za njih. Predsednik je poželeo brz oporavak i dobro zdravlje Borisu Tadiću.

Rekao je da je najviše pobeda pod svojim imenom odneo najviše pobeda u Srbiji u istoriji, dodajući da ga je birao naš narod i građani.

"Ko je jedina meta prištinskih i medija u Podgorici. Jedini protivnik sam slučajno ja, nikoga drugog ni ne pominju. Hvale njihov režim i zahvaljuju im se na presudi koju su dobili od međunarodnog suda pravde", rekao je Vučić.

"90 odsto ljudi na KiM glasa za nas"

Zapitao se da li neki misle da mogu da prevare Srbe na Kosovu

"Zašto glasaju za mene a ne za njih, ako sam ja izdajnik a oni veliki rodoljubi. Mi smo im pokazali da brinemo o njima, o njihovim životima", rekao je Vučić.

Dodao je da će na kraju svi moći da vide i da će neko jednom moći da kaže da su svi putevi, bolnice, fabrike urađene za vreme Vučića.

Vučić je rekao da je komentarisanje toga da li će se slaviti Nova godina besmisleno.

"Naš posao je da pomažemo svima u regionu. Tu smo za Hrvatsku"

Takođe je rekao da je posao Srbije da pomogne Hrvatskoj, ali i svima ostalima, dodajući da je to naša ljudska obaveza. Komentarišući to što je često tema hrvatskih portala, rekao je da oni koji žele da dođu na vlast po svaku cenu neće birati odakle kreću u napade, kao i da će da ulože velike pare u to.

"Postoje ljudi koji bu da Beogradu izbrišu srpsku crtu. Objasnite mi zašto od 1945. godine na ovamo nismo snimili ni jedan igrani film o Jasenovcu, do "Dare iz Jasenovca", rekao je Vučić.

Kako kaže, u pitanju je činjenica da će naša deca koja ne znaju ništa o Jasenovu, konačno moći na nauče nešto o tome. Kada je u pitanju Stefan Nemanja, on je bio najvažniji i najveći u osnivanju srednjovekovne srpske države i pravljenju srpske državnosti

"Sve je urađeno po zakonu, sa konkursnom komisijom, kako bi se izabralo najbolje rešenje", rekao je Vučić i dodao da je spomenik veličanstven.

Prema njegovim rečima oni koji njegovu cenu porede sa Kipom slobode lažu i dodao je da je ovaj spomenik Stefanu Nemanji radio drugi najveći ruski vajar.

"Oni polaze od sebe, oni znaju da bi oni krali i na spomeniku, kao što su krali i na linoleumu u bolnicama. Ja živim za to da te bolnice i putevi, spomenici, kao i hram Svetog Save, ostanu iza nas", rekao je Vučić i dodao da se u hram uložilo više nego što je uloženo u prethodnih 50 godina.

Kako kaže, Beograd mora da čuva istinu o onome što se dešavalo u Drugom svetskom ratu, o tome da smo najstradalniji narod koji je učestvovao u ratovima.

"Slučaj Jovanjica - cilj je da se napadne moja porodica"

Komentarišući aferu "Jovanjica" Vučić je rekao da je u pokušaju napada na snažnu Srbiju, pa su tako krenuli na njega, i sve one koji mu javno pružaju podršku.

"Krenuli su sa pričama da je moj brat vlasnik restorana Franš, a on je možda jednom ili ni jednom bio tamo. To je bio glavni gradski trač. Onda su nastavili sa tim da je vlasnik kompletne zemlje u Vojvodini. Evo neka pokažu ar čiji je on vlasnik", rekao je Vučić i dodao da on nikada nije imao ništa tamo a da nema ni danas.

Kako kaže, onda su rekli da je vlasnik pekare, što kako kaže, takođe, nije istina.

"Zatim su krenuli na starijeg sina, da bi preko Danila i Milice, što su ih pratili i dojavljivali njima prilike da unište Vučićevu porodicu", rekao je Vučić i rekao da se onda došlo i do Jovanjice

Ističe da se naslušao nekoliko godina njihovih laži i to stoprocentnih, kojima je, kako kaže, cilj samo jedno.

"Napadali su mi čak i roditelje", rekao je Vučić, i rekao da po njima ne postoji niko ko u njegovoj porodici nije lopov, kurva i kriminalac.

Kako kaže, tim istim ljudima niko nikada ni za roditelje ni za njihovu decu nije rekao.

"To govori samo da su mnogo nervozni, mislili su da smo lak zalogaj, da će lako da nas pregaze, ali nisu uspeli. Pristojna Srbija će se boriti protiv svih tih laži", rekao je Vučić.