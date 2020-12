UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! PREDSEDNIK VUČIĆ U NOVOM JUTRU: Očekujemo da do kraja januara imamo ČETIRI VRSTE VAKCINA RAZLIČITIH PROIZVOĐAČA u Srbiji!

Predsednik Srbije gostuje u jutarnjem programu Novo jutro TV Pink.

Predsednik Vučić poslednjeg dana ove 2020. godine, gostuje u Novom jutru televizije Pink.

"Nemam dovoljno vremena za decu, ali trudim se da kvalitetno budemo zajedno"

On je gostujući na TV Pink istakao je da nema dovoljno vremena za decu, istakao je da je Danilo već veliki i odgovorniji, kao i da razume da mora sam da se bori kroz život.

"Njemu nije bilo lako ovih godina, kada su oni koji žele moju glavu, izjavljivali svašta i mojoj deci. Vidim da je on uspeo da razume mnoge stvari, i izašao je iz mnogih situacija uspešno", rekao je Vučić.

Kada je ćerka u pitanju, istakao je takođe da je ona velika devojka, kao i da je od tatine mezimice, pametne i vredne, iz farmerki, ušla u suknje, postala devojka koja govori danas tri jezika bolje od srpskog, i uči još tri.

"Što se Vukana tiče, on je slatak, pametan, i istina je da je rekao da će me prebidi kao mačku i piletinu", našalio se Vučić.

Dodao je da Vukan kao i svako dete voli igračke, da je dobio tenkove, ali da je shvatio da je helikopter ubica tenkova, pa su mu, kako kaže, oni ipak omiljena igračka.

Vučić je istakao da i on uči jezike, da napreduje svake godine, i dodaje da pred svaku Novu godinu postavi sebi tri profesionalna i tri lična cilja koja nameri da ispuni.

"Kada ispunite i jedan, ali ako ste čvrsti i odlučni i to je dobro. Kada sanjate visoko i o velikim stvarima, onda možete i da ostvarite, a ako ne sanjate od toga nema ništa", rekao je Vučić.

Kada je učenje jezika u pitanju, Vučić ističe da u Evropi decu uče kineski jezik, kao i da je to budućnost, i dodaje da se nada da ćemo i i to naučiti jer će kineski biti jedan od najvažnijih jezika u decenijama koje dolaze.

Istakao je da čovek mora da uči svaki dan kako bi mogli da idemo u korak sa decom i da napredujemo.

"Jedna od ključnih prednosti jeste dualno obrazovanje i priprema za posao za koji morate da budete spremni u šesnaestoj godini, kako bi svojoj deci omogućili da mogu da rade. Danas je zemlja mnogo uspešnija i verujem da to možemo da uradimo", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da se mir i stabilnost čuvala sve ove godine, da je bilo različitih izazova kako sa zemljama u regionu, tako i unutrašnjih.

"Uvek smo uspevali da reagujemo brzo i da uspostavimo red i mir, minimalno primenjujući fizičku prinudu", rekao je Vučić, dodavši da je upravo taj mir omogućio dovođenje stranih investitora,

Predsednik je rekao da naša fiskalna stabilnost već dugo nije ugrožena, ali i dodaje da je za to uvek potrebno mnogo truda, rada i energije.

Sutra u šest sati otvaranje gasovoda "Balkanskog toka"

"Imam nekoliko važnih vesti za ljude. Sutra ćemo u 6 ujutru otvoriti za komercijalni saobraćaj naš gasovod za Srbiju, cena gasa će za našu zemlju biti 155 dolara maksimalno, plus 12 do 14 dolara za transport. Mnogo niža cena, veoma povoljno, a istovremeno ćemo kroz takse dobijati ono što će nam služiti za vraćanje kredita", rekao je Vučić. Kako kaže, bio je veoma otvoren za kvalitet i za odličnu cenu gasa.

Kaže da želi da zamoli ljude da počnu da koriste gas, jer tako dobijamo čistiji vazduh za sve nas kao i jeftinije gorivo za građane.

Vučić je rekao da će brzo da se nedostaje primarna i sekundarna mreže na istoku Srbije, kao i da će se raditi da cela zemlja bude pokrivena.

"Kada imate gas, osim čistijeg vazduna i da učinite da priključi budu jefitniji, učinili ste mnogo toga za industriju. Mi to što smo izgradili, konačno imamo nešto što nisu stare cevi, što nije uništeno", rekao je Vučić.

"Od sura viši minimalac, peznije, plate zdravstvenih radnika"

Predsednik je rekao da je od sutra minimalac u Srbiji preko 32 hiljade, oko 6,6 posto.

Rekao je da će u narednoj godini biti još iznenađenja za ljude, dodao je da smo kao najbolji u Evropi podneli ovu ekonomsku krizu, kako kaže, pre svega za penzionere, kao i da se nada da će porasti i plate i penzije.

"Ukoliko budemo imali ovakvu stopu rasta moraćemo da radimo mnogo više i u građevinarstvu i u industriji. Verujem da ćemo uspeti da pre kraja godine prosečne plate budu preko 570 evra, a penzije preko 270 evra", rekao je Vučić.

"Ovu godinu završavamo sa državnim javnim dugom 56, 8 a na konsolidovanom nivou 57, 8 odsto", rekao je Vučić.

"Do kraja januara biće ČETIRI VRSTE VAKCINA RAZLIČITIH PROIZVOĐAČA u Srbiji"

Dodaje da je važno da se borimo za zdravlje, rekao je da je noćas registrovana Sinofarmova vakcina u kini i kako kaže, veruje da ćemo do kraja januara imati četiri vakcine u Srbiji. Kako kaže, ljudi posle toga mogu da se odlučuju, i dodaje da je važno da napadamo koronu i da sačuamo ljudske živote.

Podsetio je da smo izgubili mnogo divnih ljudi i da je to strašna cena koju smo platili, ali i da smo dali sve od sebe, kao i da je zahvaljujući trudu i radu države i lekara u kovid sistemu Srbija jedna od najuspešnijih zemalja u ovoj borbi.

Vučić je komentarišući to što su neki rekli da je patrijarh Irinej preminuo ranije, istakao da je zapravo on preminuo upravo kada je rečeno i da je dobio informaciju istog trenutka, i dodao da je teško primio tu vest.

"To je neverovatno. Na takve laži više ne možete da odgovorite. Ne postoje reči kojima možete to da opišete. Desetine ljudi su brinule o njemu i koje moraju da upišu trenutak smrti. A oni koji nemaju drugi argument osim da mrze, koriste sve za to", rekao je Vučić. Upitao je koliko bolnica izgradili, koliko su dece tada lečili u inostranstvu, kao i da li su radili nešto osim promene linoleuma u liftovima.

"Borili smo se i od početka korona krize obezbedili sve što je potrebno zdravstvenim radnicima, svu opremu, kao i dramatično povećanje primanja. To ni jedna zemlja u Evropi nije uradila za medicinare. Isplatili smo dugove. Ne dugujemo više ništa. Po prvi put sve smo očistili", rekao je Vučić.

Kako kaže, mi želimo da testiramo što više, zato su i brojevi takvi kakvi su. Dodaje da imamo jednu od najvećih stopa hospitalizacije u bolnicama.

"Najveću stopu kriminala imali smo u njihovo vreme, dok je danas stopa ubistava dvostruko niža. Ušli smo u obračun oba crnogorska klana, otkrićemo ih i sve ćemo da ih pohapsimo", rekao je Vučić.

Kada je u pitanju rušenje na ulici, Vučić kaže da na silu neće proći ništa u Srbiji.

"Ne pogađaju me napadi, građani na izborima biraju"

Što se tiče uvreda koje mu upućuju, Vučić je rekao da su sve to notorne laži ali i da nema ništa protiv da građani Srbije to procene. Kako kaže, imaju uvek svi priliku da pobede na izborima, ali i da na silu neće doći.

"Meni je važno da se ljudi osećaju sigurno, da su pristojni i da im se na taj način obraćaju", rekao je predsednik.

"Da kažete da živite u koncentracionom logoru, a Srbija je bila poslednja po stopi rasta u njegovo vreme, dok je danas prva. Žele da nas ubede da je laž istina, a istina laž.

Vučić je rekao da ljudi uvek mogu da procene, i dodaje da ako je fašizam to što danas ima više novina i medija koji vode politiku protiv vlasti, onda ne zna šta nije.

"Umirem od smeha kada vidim da neke novinare napadaju ljudi koji su talog našeg društva, najnepismeniji i neobrazovani, knjigu nisu pročitali, ali zato žele da drže predavanja drugima", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su ti ljudi bili najviša vlast u vreme Dragana Đilasa, Jeremića i Tadića, a u to vreme se desilo odvajanje CG, pogrom nad srpskim življem na Kosovu i Metihiji.

Komentarišući pokušaje da se spreče izbori, Vučić je zapitao da li stvarno neko može da misli da jedna grupa ljudi može da spreči izbore.

"Taj film nećete gledati. Ljudi će uvek dobiti pravo da biraju onoga koga žele, ali na izborima. Narod razume i zna da moramo da budemo demokratska zemlja i da moraju da imaju pravo i priliku da se slobodno izjasne", rekao je predsednik i dodao da oni takođe mogu da vide ko se zaista bori za njih. Predsednik je poželeo brz oporavak i dobro zdravlje Borisu Tadiću.