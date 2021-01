Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade u novogodišnjem intervju za Pink.rs govorio je o godini koja je iza nas, problemima sa kojima su se susretali u Vojovini tokom realizacije raznih projekata, kao i o uspesima koje su postigli tokom pandemije izazvane virusom Korona.

Mirović se nije ustručavo i da našim čitaocima podeli stvari iz privatnog života, njegovu ljubav prema poeziji, kao i o svom hobiju.

Kako biste ocenili 2020. godinu, da li ste lično zadovoljni do sada postignutim?

- Godina na izmaku bila je veoma teška. Suočili smo se sa velikim izazovima prouzrokovanim virusom sa kojim se bori čitavo čovečanstvo. Želim da kažem da je naša država reagovala na izuzetno visokom nivou i da smo i mi, kao deo državne administracije, reagovali profesionalno i omogućili da zdravstveni sistem u najširem mogućem obliku, sa mnogo boljim uslovima nego što smo imali pre četiri-pet godina, odgovori na ovaj izazov. Globalna kriza prouzrokovala je i probleme u privredi, ali u Srbiji, i posebno u Vojvodini, mnogo manje nego u drugim zemljama, čak i mnogo razvijenijim nego što je naša. Podaci jasno govore da će pad ukupne privredne aktivnosti biti mnogo manji nego što su i najveći pesimisti očekivali. Zbog toga sa optimizmom završavamo 2020. godinu i sa dodatnim uverenjem da je početak vakcinacije koji krasi poslednju nedelju ove godine zapravo veliki signal za 2021. godinu. Dovoljno je još jednom podsetiti da je Republika Srbija uspela da među prvim zemljama na svetu i prva u ovom delu Evrope obezbedi početni pristup vakcinama, i da će tokom januara, februara i marta uspeti da vakciniše sigurno najmanje jednu petinu stanovništva.

Da li su svi planirani projekti Pokrajinske vlade sprovedeni ili nas je omela pandemija izazvana virusom korona?

- U toku 2020. odustali smo od samo četiri projekta. Od drugih projekata nismo odustajali, u toku su, na projektima nema kašnjenja, odvijaju se u skladu sa planiranom dinamikom. Radi se o projektima značajnim za zdravstveni sistem, kao što je izgradnja Kamenice 3, objekta za potrebe sva tri instituta. Zatim od značaja za zaštitu životne sredine, kao što su prečistači u Bačkoj Topoli, Malom Iđošu i Srpskoj Crnji. Tu su i projekti koji imaju lokalni ekonomski značaj, nastavili smo sa izgradnjom i rekonstrukcijom industrijskih zona sa ciljem da spremni dočekamo nove investitore i u narednoj godini.

Na koji projekat Pokrajinske vlade ste najponosniji? Koje su to tri ili četiri tačke koje biste posebno izdvojili?

- Najponosniji sam na one projekte koje smo dobro pripremili, uredno vodili i završili ih u roku. Zatekao sam brojne nezavršene projekte, velika proneverena sredstva od prethodne administracije i nije nam bilo jednostavno. Možda je najznačajniji projekat rekonstrukcija dela Porodilišta u Novom Sadu, gde su žene, supruge, majke dobile pristup najboljim mogućim uslovima, najsavremenijoj zdravstvenoj zaštiti. Ne manje važan projekat je izgradnja Radio-televizije Vojvodine. Isto tako značajan je i projekat izgradnje deset novih industrijskih zona. Mnoge porodice su svoju budućnost počele da grade u brojnim privrednim društvima koja realizuju svoje aktivnosti u industrijskim zonama. Sigurno je da su dve najvažnije vesti u 2020. godini početak radova na izgradnji blokova B i C Kliničkog centra Vojvodine, za šta sam se borio četiri godine, i pripreme za početak izgradnje Fruškogorskog koridora. Za ovaj poslednji projekat podneo sam inicijativu još 2013. godine. Bio sam na čelu radne grupe u prvim godinama njegove pripreme. Veoma sam ponosan što deo javnosti taj projekat vezuje i za moje ime.

Koji događaj je za vas bio najznačajniji u 2020. godini?

- Ovu godinu je obeležila snažna aktivnost na obezbeđivanju uslova za efikasno funkcionisanje zdravstvenog sistema. Pravi heroji su tu među nama, zdravstveni radnici i svi koji rade u zdravstvu uopšte, kao i nemali broj ljudi koji su se bavili logistikom. Moji saradnici su učestvovali u obezbeđivanju boljih uslova za lečenje širom Vojvodine, u regionalnim bolnicama i Kliničkom centru u Novom Sadu. Njihov napor, angažovanost i posvećenost – sve to ukupno predstavlja najvažniji događaj u ovoj godini.

Kakvi su planovi Pokrajinske vlade i na šta ćete se u 2021. godini najviše fokusirati? Na koji projekat?

- Najviše ćemo pažnje posvetiti stvaranju uslova za novi ekonomski start, ako to tako mogu da kažem kada gledamo u 2020. godinu. Da što pre uđemo u ritam iz 2017, 2018. i 2019. godine, u trend iz tog perioda, a trendovi za čitavu našu zemlju, a posebno u značajnim privrednim sferama i za Vojvodinu, bili su dobri. Zbog toga smo i u budžetu za narednu godinu znatno povećali sredstva za subvencije u poljoprivredi, privredi i turizmu. Nadamo se da ćemo u drugoj polovini godine, uporedo sa gašenjem pandemije, imati priliku da ponovo predvodimo rast privredne aktivnosti u čitavoj našoj zemlji. Ohrabrujuće vesti u godini na izmaku bile su iz sfere poljoprivrede, i nadam se da će tako i ostati. Pripremili smo značajna sredstva za finansijsku podršku toj oblasti, a nastavićemo i sa velikim infrastrukturnim zahvatima. Polako se okrećemo i novim projektima u oblasti saobraćajne infrastrukture, koje ćemo realizovati na teritoriji Vojvodine zajedno sa Vladom Republike Srbije. Mislim na auto-put od Novog Sada do Zrenjanina i od Zrenjanina do Beograda i na brzu saobraćajnicu od Sombora do Kikinde. Sa izgradnjom ovih puteva i Fruškogorskog koridora, Vojvodina će dobiti veliki infrastrukturni zamajac, a očekujem, naravno, da država završi prugu od Beograda do Novog Sada i da intenzivira radove na deonici do Subotice. Mi ćemo raditi lokalnu putnu infrastrukturu, obnovili smo već 60 posto puteva na Fruškoj gori, realizovali brojne druge lokalne projekte, a nastavićemo brigu i za zaštitu životne sredine.

Da li ste zadovoljni saradnjom Republičke i Pokrajinske vlade? Smatrate li da ima prostora da se ona unapredi ili je već dovoljno intenzivirana?

- Uvek ima prostora za napredak. Neophodna je bolja koordinacija u mnogim resorima. Uobičajili smo godišnje zajedničke sastanke Vlade Republike Srbije i Pokrajinske vlade, ne samo zbog opštih razloga sa kojima smo se suočili u ovoj godini. Podneću inicijativu da se u drugoj polovini naredne godine ponovo okupimo ne bismo li još jednom zajedno pretresli sve važne projekte i definisali međusobne obaveze, jer se pokazalo da politika okupljanja oko projekata, zajedničkog učešća i dobre koordinacije, za Vojvodinu predstavlja jednu veliku razvojnu šansu.

Da li se može reći da je Vojvodina sada ekonomski zdrava i stabilna?

- Možemo da kažemo da smo uredili javne finansije, da su naše procedure mnogo otvorenije, jasnije i preciznije kada je reč o zajedničkim projektima sa lokalnim samoupravama. Danas smo manje zaduženi i u apsolutnom i relativnom smislu u odnosu na period pre nego što sam preuzeo dužnost predsednika Pokrajinske vlade. Vojvodinu više ne obeležavaju afere, crni fondovi, pronevere. Isto tako se može konstatovati i da smo ispravili sve crne tačke prethodne administracije. To nije bilo lako jer smo morali da radimo paralelno dve stvari i da istovremeno obezbedimo nesmetano finansiranje i rad važnih institucija za koje je zadužena Pokrajinska vlada. Među njima su i mnoge koje imaju nacionalni značaj, poput Srpskog narodnog pozorišta, Kliničkog centra Vojvodine, Radio-televizije Vojvodine i mnoge druge. To su, u pravom smislu reči, značajne i nacionalne institucije, bez čijeg funkcionisanja nije moguće zamisliti poslove i programe koji imaju i širi karakter. Zato mogu da kažem da Vojvodina više ne liči na onu Vojvodinu do pre četiri godine. Treba napomenuti da smo mi jedina lokalna administracija, kada govorimo o finansijskoj klasifikaciji, koja je dva puta uzastopno dobila pozitivno mišljenje Državne revizorske institucije za uredno vođenje i realizaciju svih obaveza iz našeg budžeta. To je veoma značajna potvrda stepena uređenosti stanja u Vojvodini o kojem govorim.



Do sada ste objavili tri zbirke pesama. Da li predsednik Pokrajinske vlade ima vremena za poeziju i da piše pesme?

- Naš veliki književnik Selimir Radulović rekao je na promociji moje poslednje knjige „Povratak u Logos“ kako u mom telu stanuju dva duha – duh javnog delatnika, političara, i duh pesnika. Zaista se može reći da je u pravu ako govorimo o pesmama i pisanju poezije kao metodu za pronalaženje onih odgovora koje kao političar ne mogu lako da pronađem, jer politika je surova, često na granici nedostatka vremena i pažnje za običnog čoveka, za svet oko nas. Poezija tu pronalazi pravi izlaz.

Kako je jedan političar uplovio u stihove, umetnost i odakle crpite inspiraciju za stvaranje?

- Poezija je moja ljubav iz rane mladosti – književnost, umetnost. Ali ono što jeste poetika i što predstavlja jednu vrstu kritike sveta, stvarnosti i pojava oko nas moguće je sažeti i u poetski književni izraz, a moguće je i pronaći vreme, jer to vreme, zapravo, predstavlja potrebu da se kroz reč dođe do odgovora na ona pitanja na koja često nije lako pronaći odgovor.

Da li još imate vremena za fudbal sa prijateljima pošto vam je to hobi?

- Da, čuvena velika fudbalska rekreacija, koja traje gotovo dvadeset godina. Ne propuštamo nijedan termin. Dragi ljudi, brojni bivši fudbaleri, ali i obični ljudi koji se bave svim mogućim poslovima, deo su mog velikog društva. Ima tu i vlasnika privatnih firmi, radnika, vozača, zatvorskih stražara, bivših sportista. Trudimo se da na fudbalu ličimo na tim i da pobeđujemo.

Kada ste sa njima da li vas paze ili igraju grubo?

- Nema milosti jer se ponekad toliko, fudbalskim jezikom rečeno, zakuva da dođe i do čarki, teških reči. Sve prestaje po završetku termina, a ostaju priče o tome kako smo mogli, da li smo mogli, kako je neko i zašto promašio gol ili nije odigrao do kraja svoju ulogu na terenu. Sve se zaboravi u trenutku pobede ili u trenutku analize poraza.

Da li vam nešto zameraju prijatelji, da vam kažu nešto tipa ulažete u neki projekat, a bolje bi bilo da ste ulagali u neki drugi?

- Mi smo navikli na kritike, na preispitivanja, ali često ima i mnogo neznanja i nedovoljne obaveštenosti o važnim pitanjima. U vremenu kada sam godinama delovao kao opozicioni političar, znao sam i sam da prekoračim meru odnosa prema pojedinim pitanjima, što sam kasnije korigovao kada sam sam preuzimao odgovarajuće obaveze. Tako da nikome ništa ne zameram, sve doživljavam dobronamerno i potpuno otvoreno i spremno za svaku vrstu analize i kritike.

Gde vidite Vojvodinu i Srbiju za koju godinu?

- Srbija je u dobrim rukama. Želim da u narednoj godini damo jasnu i nedvosmislenu podršku predsedniku Republike. Verujem da će uz podršku ogromne većine građana uspeti da se izbori za drugi mandat. Njegova energija je ogromna. Možemo da ga kritikujmo, možemo da mu zameramo ili da se ljutimo na njega, ali je jasno da Srbija u ovom trenutku nema boljeg političara koji predvodi, usmerava i definiše njenu politiku, ne samo na unutrašnjem nego i na međunarodnom planu. Rezultati su očigledni. Srbija se promenila. Nije više zapuštena i zaostala Srbija koja kaska za događajima u našem delu Evrope, već predvodnik mnogih procesa. Za to je svakako najzaslužniji Aleksandar Vučić. I to ne govorim da bih mu sada samo puko pomenuo ime u intervjuu, već kao golu činjenicu koju slušam od desetina dobronamernih građana koji najčešće uopšte nisu članovi Srpske napredne stranke.

Za Novu godinu i Božić biću kod kuće sa porodicom Kako ćete provesti novogodišnje i božićne praznike? - Za Novu godinu i Božić biću kod kuće sa porodicom. Zdravlje je na prvom mestu. I ranije je bilo, ali ove godine je naš veliki protivnik uspeo da nas uveri u to da se moramo posvetiti ličnom zdravlju, zdravlju naših porodica i, naročito, opštoj zdravstvenoj zaštiti. Na nama je da odgovorimo na to upozorenje koje nam je veliki protivnik dao.

