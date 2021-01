MILAN KRKOBABIĆ U NOVOGODIŠNJEM INTERVJU ZA PINK.RS: Ako sačuvamo sela Srbije, sačuvali smo Srbiju! (FOTO)

Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu i predsednik PUPS-a u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs govorio je o razvoju zadrugarstva, uspesima oko formiranja novih zadruga, razvoju sela kao bitnog faktora u očuvanju Srbije, projektima vezanim za selo, ali i o brizi za penzionere.

- U godini borbe protiv pandemije izazvane koronavirusom mi smo kroz prethodnu vladu krenuli sa obnovom zadrugarstva kako bi unapredili položaj seljaka u svakom smislu. Bila bi laž ako bih rekao da nas korona nije omela u našim planovima, ali mi nismo stajali ni u tom teškom trenutku želeći da omogućimo razvoj sela. Nova Vlada Srbije formirana je pre nekoliko meseci, a sa njom mi nastavljamo sa našim projektima kroz Ministarstvo za brigu o selu na čijem sam čelu. Videli smo da je poverenje seoskih domaćina u državu vraćeno u prethodne četiri godine i mi smo spremni da se stvari koje se tiču sela menjaju, rekao je na početku intervjua za Pink.rs Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu.

Pre formiranja Vlade čuli smo od predsednika Srbije Aleksandra Vučića i današnje premijerke Ane Brnabić, da je rok Vlade oročen na godinu i po dana. Da Ii će taj period biti dovoljan da se neke stvari u selu promene?

- Ovo je tek početak i ne bi bilo ozbiljno da kažemo „sada ćemo da promenimo sve“. Decenijama se nije obraćala pažnja na selo i ovo je ozbiljan posao, i zahtevaće punu posvećenost nekoliko budućih vlada i ministara. Važno je da se krenulo sa mrtve tačke, i da se vraća, s razlogom do skora izgubljeno poverenje domaćina. To se sve videlo i kroz program obnove zadrugarstva i formiranje zadruga koje smo spoveli u prethodnoj vladi kroz projekat „500 zadruga u 500 sela“. Zadružni sistem Srbije iz dana u dan je sve jači, jer smo proces gašenja zadruga preokrenuli u novu nadu i šansu za ekonomsku egzistenciju više desetina hiljada domaćinstava. Nastavljamo i dalje sa tim projektom.

BEZ POTPORE ZNANJA, TRANSFERA ZNANJA I TEHNOLOGIJE NE MOŽEMO DA IDEMO NAPRED

Dokle se stiglo sa formiranjem zadruga?

- Zadrugarstvo u Srbiji je u protekle tri godine stalo na svoje noge i mi imamo nameru da nastavimo tim putem. Zadrugarstva nema bez domaćina Srbije, nema bez zadrugara, nema bez zadružnih saveza, ali i nema bez one ključne potpore koja je nama najbitnija, a to je Akademijski odbor za selo Srpske akademije nauka i umetnosti. Kada to kažem mislim da bez potpore znanja, bez transfera znanja i tehnologije ne možemo da idemo napred. Najviše smo učinili na podsticanju osnivanja zadruga, o čemu veoma ilustrativno govori podatak da je u Srbiji za tri godine osnovano 777 zadruga. Boljitak je doživelo nekoliko desetina hiljada članova porodica zadrugara i kooperanata. Zadrugarstvo je jedini način da opstanu domaćinstva na svojim usitnjenim posedima, koji u Srbiji ne prelaze u proseku šest hektara. Zadruga treba da bude sedište i pokretač jednog celokupnog valjanog života sela.

Hoće li se nastaviti sa formiranjem zadruga?

- Nastavlja se program pomoći zadrugarstva. Domaćini neka se spreme, 50 do 60 zadruga i u 2021. godini dobiće pomoć. Imamo novitet, a to je da pomažemo i socijalne, turističke i zanatske zadruge. Hoćemo da ih formiraju domaćini Srbije koji imaju šta da ponude. Za novoformirane zadruge predviđamo 7,5 miliona, a za postojeće 15 miliona bespovratnih sredstava. Kao i do sada, neće im se uplaćivati novac, već prema biznis planovima, dobijaće mehanizaciju, opremu za mlekare, sušare, zatim osnovna stada, ovaca, koza, steonih junica, imaće priliku za podizanje višegodišnjih zasada – voćnjaka, vinograda itd.

Gde su najuspešnije zadruge u Srbiji?

- Najuspešnije su u Vojvodini. Oni imaju dugu tradiciju. Treća zadruga u svetu nastala je u Bačkom Petrovcu, 1846. godine. To je koncept Svetozara Markovića „Srbija na istoku“. To nije nešto što je naš izum, to je imperative zapadne Evrope. Zadruga je namenjena onima koji su slabi, koji su mali, koji se udruživanjem pojavljuju kao ozbiljni tržišni igrači. Na sreću, uspešnih zadruga je svakodnevno sve vise i u centralnoj Srbiji, i to je lepa vest. Tema sela i udruživanja, očigledno, je tek sada došla na dnevni red.

Dosta mladih sad vidi neku svoju šansu kroz zadrugarstvo, ali posebno i od kada je formirano Ministarstvo za brigu o selu?

- Imamo oko 200 hiljada hektara neobrađenog državnog zemljišta - želimo da organizujemo ustupanje na besplatno korišćenje do 50 hektara mladim poljoprivrednicima, u zavisnosti od interesovanja i raspoloživog zemljišta. Imamo i oko 150 hiljada napuštenih kuća. Ideja nam je da pokušamo da pomognemo lokalnim samoupravama da otkupe te kuće i da ih ponudimo mladim poljoprivrednicima i mladim stručnjacima iz te oblasti. A jedan od ključnih predloga novog ministarstva biće i osnivanje garantnog fonda za proizvođače ključnih poljoprivrednih proizvoda. O svim najavljenim merama postoji saglasnost u Nacionalnom timu za preporod sela Srbije, a to znači i sa Akademijskim odbor za selo SANU. Okupili smo briljantan tim, otvoreni smo za sve predloge, sve što je pametno biće usvojeno.

MORAMO DA OSNAŽIMO IZVOR EGZISTENCIJE

Govorili ste i o razvoju infrastrukture koja bi privukla mlade…

- Ovo Ministarstvo ima velike planove o pitanju podrške razvoju sela i stvaranju uslova da mladi ostanu da žive u ruralnim sredinama. Kako bismo podstakli mlade da ostanu u svojim rodnim selima i motivisali mlade iz grada da se presele na selo, najpre moramo da osnažimo izvore egzistencije, a tu je, pre svega reč o poljoprivrednim gazdinstvima I zadrugama, zatim da poboljšamo infrastrukturu, zdravstvo, omogućimo im da na selu imaju kulturne i sportske sadržaje. Potrebna je putna, vodovodna, IT mreža…

Hoće li biti dovoljno novca?

- Posmatrano dugoročno, tek smo na početku i biće neophodno mnogo više novca. Nastojaćemo da osmišljeno i planski ulažemo i onda će se rezultati videti. Ministarstvo za brigu o selu raspolaže sa 1,262 milijardi dinara za projekte u 2021, ali je naša potpora i u Investicionom planu “Srbija 2020-2025”, koji je utemlejio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Tim Planom u narednih pet godina je predviđeno pet milijardu evra za izgradnju I rekonstrukciju 5.000 km regionalnih i lokalnih puteva i tri milijarde evra za vodovod i kanalizaciju, osim Beograda. Naravno, za ljude koji žive na selu značajno je da je dodatnih 300 miliona evra, mimo budžeta, planirano za poljoprivredu (za navodnjavanje 86 miliona evra, komasaciju 70 miliona, za traktore 50 miliona evra)…

Neki nastupaju i kritički prema programu za selo. Govore da su sela propala i da nestaju…

- Uvek postoje oponenti, ali moramo da pogledamo i ovo. U selima Srbije trenutno živi blizu tri miliona ljudi – proizvođača hrane, zanatlija, ugostiteljskih i turističkih preduzetnika. Seljani su uvek bili najjači oslonac našeg društva, kako u ratovima, tako i danas u vreme epidemije virusa korona, kada neometano snabdevaju hranom gradske pijace. Kao takvi – zaslužuju poštovanje. Godinama se priča o tome kako sela nestaju, i to je tačno. Danas imamo oko 1.200 sela koja su u nestajanju. O tom problemu se često priča, ali se malo toga preduzima. Ministarstvo za brigu o selu je osnovano sa ciljem da se poboljša kvalitet života seljana, da osnažimo ekonomski potencijal gazdinstva, odnosno da se domaćinima obezbede redovni i sigurni prihodi koji će biti motiv da ostanu da žive, rade i zasnivaju porodice u selima širom Srbije. Za Srbiju je ovo veoma bitno, jer se Srbija uvek branila u selima, a sela su branila Srbiju. Sela u Srbiji su prelepa, tamo žive divni ljudi koje treba upoznati, a ako njih sačuvamo, sačuvali smo Srbiju.

MORAMO DA IZMENIMO I DOPUNIMO ZAKON O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI SRBIJE

Najavili ste i promenu Zakona o teritorijalnoj organizaciji Srbije…

- Ići ćemo sa inicijativom da se izvrše Izmene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji Srbije, i to u onom delu gde su gradovi, gde su opštine. Imamo nešto što se u Zakonu zove naseljena mesta i o tome se ne priča. Ta naseljena mesta su sela i o njima nema ni slova. Imamo gradove, imamo opštine i naseljana mesta njih skoro 4.700. To je prvi korak, moramo da menjamo tu teritorijalnu organizaciju. Moramo seljane da dovedemo u poziciju da mogu da odlučuju, da budu bitni, da se dogovaraju, da planiraju.

Zar nema dovoljno opština u Srbiji i da li će i to zadržati mlade u selima?

- Broj opština u Srbiji je daleko manji nego u drugim zemljama, koje su po površini manje od naše zemlje. Ostali smo malo zarobljeni u vremenu i imamo nekih 145 opština i to je još iz vremena 1965. godine kada je to rađeno. Mi tu ništa nismo menjali. Nismo se usklađivali. Primera radi, Hrvatska ima 429 opština sa 127 gradova, a manja je teritorija od Srbije. Slovenija, koja je još manja, ima više od 210 opština. A da ne navodim neke druge zemlje kod kojih se broj opština penje i na nekoliko hiljada. Nije poenta u samom pojmu “opština”, već šta on konkretno donosi i sadrži. Mi imamo urbane sredine i imamo ruralne sredine. Te ruralne sredine su ostale po strani. Otud i odgovor na pitanje zašto mladi odlaze. Formiranjem novih opština u većim selima Srbije (seoskih opština) u stvari, njihovi žitelji mogu da dogovaraju, planiraju svoj budžet i odlučuju o njemu. Sami usmeravaju sredstva iz izvornih prihoda i transfera od Republike. Moramo prvo to da im vratimo.Imali smo seoske opštine još u 19. veku, gde je definisana seoska opština sa svojim nadležnostima. Hajde da vratimo selo u taj zakonodavni okvir. Hoćemo da zakonom definišemo precizno šta su nadležnosti tih, hajde da ih nazovemo, seoskih opština. Ključno je da se taj deo zakona promeni i da se selo nađe u Ustavu Republike Srbije.

TRI P - "PENZIJE PRATE PLATE"

Kad su u pitanju poljoprivredne penzije, i oči i tih penzionera uprte su u Vas, kao predsednika PUPS-a, koji štiti njihove interese…

- Što se penzionera tiče, od 12 hiljada dinara (prosečne) poljoprivredne penzije ne može se živeti - cilj nam je da učinimo da su ta domaćinstva održiva. Poljoprivredne penzije nisu male, jer neko želi da budu male, već zato što je penzija ekonomska kategorija i tačno se zna kako se ona obračunava.

Penzioneri su dobili pomoć od 5.000 dinara. To je druga pomoć ove godine posle one u aprilu…

- Penzioneri su najugroženija društvena grupa u Srbiji. Ima 100.000 penzionera koji primaju penziju do 10.000 dinara, a oko 300.000 koji primaju do 20.000. Tako da će njima pomoć od 5.000 mnogo značiti. Mi smo podržali odluku države za pomoć. Najvećem broju ljudi će ona dobro doći. Istovremeno, dao sam nalog odborničkim grupama PUPS-a, da u lokalnim samoupravama u kojima PUPS čini deo vlasti, pokrenu inicijativu da i lokalne samouprave daju dodatnu pomoć penzionerima, koji imaju penziju manju od prosečne.

Najavljena je od januara i nova formula računanja penzija po švajcarskom modelu…

- To je značajan iskorak. Isključuje arbitrarnost. Ali moramo izvršiti I korekciju da penzije dugoročno ne gube trku sa zaradama. O tome postoji saglasnost i sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Korekcija švajcarske formule i zaštita starijih od 65 godina, koji nemaju ni penziju ni druga primanja, biće prioritet PUPS-a u 2021. godini.

Srećnu Novu godinu želim svima u Srbiji Vaša poruka građanima Srbije, pre svega najstarijima… - Čuvajte se i Bog će vas čuvati!

Autor: P. Jeremić