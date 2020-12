Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić čestitao je čitaocima portala Pink.rs Novu godinu i tom prilikom poručio da je Srbija u nevolji pokazala veliku slogu, a da 2020. treba da upamtimo kao godinu u kojoj smo pokazali solidarnost i jedinstvo.

Čestitku predsednika Skupštine prenosimo u celosti, u nastavku:

"Godinu iza nas nećemo moći da zaboravimo, iako bi mnogi od nas to želeli. Pandemija virusa nas je primorala na mnoga odricanja i nikome nije bilo lako. Ali treba da je upamtimo kao godinu u kojoj smo pokazali koliko smo solidarni jedni prema drugima, kad nas zadesi velika nevolja, da brinemo jedni o drugima. Srbija je bila kao jedan. To je naš dar i ne treba da ga skrivamo i čuvamo samo za teška vremena. On treba da se vidi uvek, već u sledećoj godini u kojoj ćemo ostaviti koronu iza sebe i vratiti se redovnom životu.

Mnogi su bili na pauzi u godini koja je za nama, ali Srbija nije. Na hiljade radnih mesta otvoreno je u Čačku, Loznici, Ivanjici, Novom Sadu, širom Srbije… Nastavili smo gradnju auto-puteva i pruga, novi investitori došli su kod nas, da ne govorim koliko smo unapredili naš zdravstveni sistem u vreme krize.

U 2021. godinu ulazimo kao zemlja koja je u evropskom vrhu po tome kako se izborila sa pandemijom. Startujemo sa visoke pozicije i taj nivo ćemo da održimo. Treba da ostanemo zdravi i da se držimo zajedno, baš onako kako smo pokazali u najtežim danima epidemije i za nas neće biti nijedne prepreke.

Svima na portalu Pink.rs i na vašoj televiziji čestitam na velikom poslu koji ste obavili u teškim uslovima tokom cele protekle godine i želim vam da nastavite da nas obaveštavate brzo i profesionalno o svim važnim događajima, kao što ste radili i do sada", poručio je Dačić za Pink.rs.

Autor: I.P.