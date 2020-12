Naša vojna industrija je napredovala. Kada je vojska stabilna i jaka, onda niko ništa ni ne pokušava i građani su sigurni i zaštićeni, rekao je ministar odbrane Nebojša Stefanović u NOVOM JUTRO TV PINK.

“Tek kada sam postao ministar i imao priliku da se u različitim kasarnama i jedinicama upoznam i vidim šta je urađeno od 2012, onda sam video da 2010. ili 2011. nismo bili vojna sila. Tužno je kad nemate hangare, kupatilo, tekuću vodu u kasarnama”, rekao je Stefanović, i dodao je to bila tužna slika koju ljudi srećom tada nisu ni mogli da vide.

"Do 2012. bili smo vojska po meri onih koji ne žele dobro Srbiji. To im se sviđalo, da budemo vojnički slabi i na niskom nivou", rekao je Stefanović dodavši da oni koji su u vojsci, ali ni narod, nisu bili srećni takvim stanjem.

Dodaje da je vojska jedan veliki i složen sistem, gde je jako bitno strateško planiranje, kao i odluke koje se donose u skladu sa mogućnostima zemlje.

"Srbija je 2012. bila na ivici bankrota. Ljudi nisu imali gde da se leče... Zato je dobro što vojska ima priliku da se unapređuje i da se čak pojača tempo da vojnici imaju najbolje i najviše, da im se povećaju plate, jer oni to zaslužuju", rekao je Stefanović.

Kada je bezbednosna sitaucija u regionu u pitanju, ministar je rekao da on nikada nije u potpunosti miran.

“Mi se bavimo svojom zemljom, svojim narodom, svojom ekonomijom, hoćemo da sve naše komšije budu bezbedne. Stabilnost i bezbednost je i ekonomska moć zemlje. Vlada Srbije pomaže Hrvatskoj na Vučićevu inicijativu jer želimo da ona bude stabilna. Često se to zloupotrebljava. Suštinski, mi želimo da oni budu stabilni, bavimo se svojom zemljom, što su komšije stabilnije, to je nama bolje”, podvukao je ministar.

Kako kaže, Srbija se bavi svojom ekonomijom i dodaje da što smo mi stabilniji, to je svima odmah bolje.

Takođe, dodaje kada je vojska stabilna i jaka, onda niko ništa ni ne pokušava i građani su sigurni i zaštićeni. Dodaje da će vojska garant mira i stabilnosti građana Srbije.

Stefanović je istakao da je naša vojna industrija napredovala.

“Kada uzmemo i prodamo tu Noru, to pokazuje, nisu to ljudi koji su glupi, to pokazuje da imamo razlog. Mi imamo unutrašnju konkurenciju. Mi kao vojska kupujemo najbolje. Kada pogledate odnose cene, kvaliteta, zaista su naši kalašnjikovi dobri, Lazar i Miloš su ozbiljna oklopna vozila, naš proizvod je mnogo jeftiniji, to se isto ceni. Naši stručnjaci se trude da naprave najbolje moguće. Naše znanje, ovde se pokazuje da su ljudi važni. Naš kvalitet su ljudi, inžinjeri, oficiri. Njihovo znanje je omogućilo da se vojska modernizuje. Ova zemlja to poštuje, hoće da pokaže vojnicima, svim ljudima u sistemu odbrane, to da im nije lako, vojska će uvek biti uz svoj narod. Zato se borimo i trudimo da povećamo standard, plate, uslove u kojima rade, a da ulažemo i u modernizaciju”, istakao je ministar.

Stefanović je podvukao da mi treba da pomognemo zdravstvenim radnicima.

“To su ljudi koji neće da kukaju, ali vidi im se na licu da su umorni. Kada je neko u intenzivnoj ili poluintenzivnoj ne može da bude bez pažnje 24 sata. Naša odgovornost prema tim herojima mora da bude takva da ćemo stvarno poštovati mere, da pokažemo uzdržanost. Ono što je predsednik Vučić obećao oko vakcinacije, da će Srbija među prvima početi sa vakcinacijom, neki nisu verovali, ali to se desilo. Ljudi hoće da budu partneri sa Srbijom”, rekao je on.

"Nadam se da se u Srbiji neće desiti što se desilo u Hrvatskoj", dodao je ministar.

“Država, vojska, policija brzo reaguju. U najkraćem roku su ljudi izlazili. Želimo da pokažemo narodu da je vojska uz njih, ali i ceo sistem. Država će uvek odreagovati, građani ne treba da brinu, država brine o njima. Želimo da se svima u regionu ništa ne desi. Pomoć pokazuje koliko smo posvećeni regionalnoj saradnji. Mi hoćemo da gradimo dobre odnose sa komšijama. Mi smo u regionu suštinski najveći. Pogledajte koliko smo fabrika otvorili. Imali smo nezaposlenost od 26 odsto 2012. Danas je 10 odsto”, podvukao je.

"Želim građanima Srbije dobro zdravlje, da imaju lep život u 2021. godini, da brinemo jedni o drugima, naši lekari zaslužuju aposlutno poštovanje", istakao je Stefanović.