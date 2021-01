Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je jutros u Gospođincima novi gasovod u Srbiji - Balkanski tok.

Predsednik Vučić je rekao da je gasovodom Srbija mnogo privlačnija za investitore, te da je gas čistiji i bolji za životnu sredinu.

Vučić je istakao je da je ovo izuzetno značajan momenat kako za našu zemlju i za srpsku privredu, tako i za stanovništvo Srbije.

- Veliko hvala, ovo je za nas od ogromnog značaja za industriju i napredak srpske privrede i za sve stanovnike naše zemlje. Čestitam svima koji su radili. Ovo je važan dan za našu zemlju - rekao je predsednik.

-Sada idemo na 155 dolara na 1.000 kubnih metara, plus, 12 do 14 dolara će ići za transport gasa kroz naš sistem - istakao je predsednik Vučić.

Vučić je podsetio da je za dopremanje gasa preko Ukrajine i Mađarske u Srbiju naplaćivano dodatnih 30 dolara, plus 18 dolara za razvoz po našoj teritoriji.

- Samo na to smo trošili 48 dolara. A sada će to koštati između 12 I 14 dolara. Mislim da su to značajne uštede. Strateški ovo je veoma važno za nas - rekao je Vučić i dodao da imajući u vidu visoku cenu izgradnje gasovoda, povoljna okolnost je što ćemo zajedno sa partnerom naplaćivati tranzitnu taksu i tako isplaćivati te troškove.

-Ovim gasom dobijamo mogućnost da još snažnije privučemo investitore. Time ćemo da privučemo sve one koji hoće da otvore fabrike, ovo je nešto što nam garantuje sigurniju budućnost - rekao je Vučić, dodajući da je Srbija uspela pomoću ruskih prijatelja da se snabde gasom, kao i daj je ovo važan i veliki dan za našu zemlju.

Predsednik je rekao da će gas biti doveden još u mnoge opštine u kojima ga nema, čime će dodatno biti privučeni svi koji žele da otvore fabrike.

Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik Vučić je rekao da lokalne samouprave uzimaju za takse za priključak ogroman novac i da to jeste problem, ali da će pokušati da se nađe rešenje da priključak za gas košta dosta manje.

-Mi želimo da počnemo da naplaćujemo gas i kroz to ćemo obezbediti više novca. Glupa nam je politika već decenijama da priključak skupo naplaćujemo, a ljudi ne žele da se odreknu 1.200 evra, zato ćemo gledati da cenu priključka smanjimo - naglasio je predsednik.

Naglasio je da "Srbijagas" sada daje daje na tri rate, na tri godine, da se plati za priključak, ali da je opet visoka cena.

-Želimo da počnemo da naplaćujemo gas u većoj meri, pošto ćemo sada, kada imamo više gasa, kroz njegovu naplatu obezbediti više novca. Da ne govorim o tome da ćemo imati čistiji vazduh - rekao je predsednik i dodao da je gas najčistije gorivo.

Vučić je naglasio da mora da se dovede gas u Valjevo i da će onda doći novi investitori i da samo tu treba uložiti između 50 i 60 miliona evra. Takođe, kaže da se mora dovesti gas i do Vladičinog Hana i da bi onda "Teklas" otvorio tu i drugu fabriku.

"Ovaj gasovod će obezbediti sigurnost Srbiji"

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko ocenio je da je dobro počela Nova godina i da će ovaj gasovod obezbediti sigurnost Srbiji, te da će potpuno biti obezbeđena energetska stabilnost Srbiji.

Direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović rekao je da je ugrađena najsavremenija oprema.

-Na ovom gasovodu smo ispunili sve svrospke norme - istakao je Bajatović.

Otvaranju gasovoda Balkanski tok prisustvuju ministar energetike Aleksandar Antić, ministar građevinarstva Tomislav Momirović, kao i predsednik pokrajinske vlade Vojvodine Igor Mirović.

Dužina magistralnog gasovoda u Srbiji je 403 kilometra, koji ulazi u Srbiju kod Zaječara i izlazi od Zajecara do Horgoša.

Prva deonica je od bugarske granice do Chuprije, druga od Chuprije do Dunava, treća od Dunava do Zrenjanina i četvrta od Gospođinaca do Subotice. Balkanski tok je deo gasovoda "Turski tok", projekta ruskog "Gasproma" i turskog "Botaša", koji bi trebalo da obezbedi stabilno snabdevanje gasom Turske, južne i jugoistočne Evrope.

Gasovod je dug 930 kilometara sa kapacitetom od 31,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Prvi krak prolazi kroz Tursku, dok drugi krak ide ka Bugarskoj, Srbiji i Mađarskoj. Srbija i Bugarska taj deo gasovoda nazivaju "Balkanski tok".