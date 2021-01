VULIN PORUČIO: Saznaćemo ko je prisluškivao predsednika Vučića

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je danas da će policija saznati ko je prisluškivao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vulin je, pošto je Vučić nedavno rekao da je bio prisluškivan i da je to direktan pokušaj državnog udara, kazao da je to predsednik rekao zato što je došao do određenih saznanja.

- Nadležne službe se bave slučajem, doći ćemo do istine, a pravosudni organi će odraditi svoje. Na nama je da potvrdimo da se to više ne desi. Rano je da pričamo o tome šta je bio cilj prisluškivanja predsednika, ali sigurno da nije bilo reči o dobroj nameri - kazao je Vulin.