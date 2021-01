Dr Orhan Dragaš: Prisluškivanje Vučića je pokušaj rušenja ustavnog poretka Srbije

Dr Orhan Dragaš, direktor međunarodnog instituta za bezbednost i autor knjige “Dva lica globalizacije – istina i obmane”, objavio je autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Dobro obaveštena čaršija znala je za prisluškivanje predsednika. Za nas koji se bavimo bezbednošću, bilo da je to na akademskom nivou ili operativno, veoma zabrinjavajući je bio izostanak reakcije predsednika Vučića.

Međutim, državnici kao što je on znaju da često opstanak sistema zavisi od pravog tajminga kad se nešto objavljuje ili u kom trenutku i na koji način se na neku pojavu ili pretnju reaguje. Izuzetno je važno što je predsednik Vučić javno govorio o tome, jer na taj način obesmišljava svaku dalju sličnu akciju uperenu protiv njega i države. Jednako je važno da nadležne državne službe izvrše temeljnu istragu celog slučaja, a ja sam uveren da one to već rade i da će počinioci biti oštro kažnjeni.

Prisluškivati razgovore šefa države ne samo da je teško krivično delo, već govori da su počinioci neverovatno bezobzirni, ubeđeni da su moćniji od države i njenog prvog čoveka. To je bez dileme pokušaj rušenja ustavnog poretka Srbije.

Mnogo je onih koji ne žele dobro Srbiji, ima ih ovde, ali i u inostranstvu, baš kao što misle da će najefikasnije ostvariti svoje ciljeve ako naškode predsedniku Vučiću, kao najuticajnijoj ličnosti. To je u startu loša i, rekao bih, neinteligentna odluka, zato što previđaju da bilo kakve pretnje, ili ucene upućene njemu stvaraju kontraefekat, pa treba da očekuju oštru i brzu reakciju.

Srbija je već dugo važan ekonomski, politički i bezbednosni igrač u ovom regionu, nju ne možete zaobići kakve god da imate planove u jugoistočnoj Evropi. Ako neko to zanemaruje, ili misli da taj uticaj može da umanji, pravi ogromnu grešku, a naročito ako pomisli da može da ide slabljenjem ili rušenjem predsednika Vučića. To je siguran put u njihovu propast, siguran sam da će se u to uskoro i sami uveriti.