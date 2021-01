U TOKU SASLUŠANJA U MUP: Pokrenuta opsežna i detaljna istraga povodom ŠPIJUNIRANJA predsednika Vučića!

Ministar policije potvrdio je u nedelju da je predsednik Vučić prisluškivan i da službe rade na istrazi.

Pokrenuta je opsežna i detaljna istraga o tome ko je, po čijem nalogu i sa kojim ciljem prisluškivao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, saznaju "Novosti".

Prema informacijama ovog lista, istraga, koja je strogo zatvorena, traje već neko vreme. Trenutno su u toku saslušanja, na prvom mestu pripadnika Službe za specijalne istražne metode Uprave kriminalističke policije. U nadležnosti Službe, između ostalog, jeste i sprovođenje elektronskog nadzora. Istražne radnje obavlja Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministar Aleksandar Vulin potvrdio je u nedelju da je predsednik Vučić prisluškivan i da službe rade na istrazi:

Doći ćemo do istine, a pravosudni organi će raditi svoje. Na nama je da potvrdimo da je predsednik bio prisluškivan i da obezbedimo da se to više ne desi. Rano je da pričamo o tome šta je bio cilj prisluškivanja predsednika, ali sigurno da nije bilo reči o dobroj nameri.

Predsednik Vučić izjavio je da je prisluškivan dugo, godinu-godinu i po, da za to ima dokaze - sopstvene snimljene razgovore - i da misli da zna ko stoji iza toga. Vulin je naglasio da Vučić to nije rekao zarad političkog marketinga, već zato što je to istina, koju nadležni organi treba da potvrde. Vulin nema dilemu da je ovaj ozbiljan udar ne samo na bezbednost predsednika, već i države, posledica Vučićeve rešenosti da se vodi ozbiljna borba protiv mafije.

Sagovornici "Novosti" ukazuju da je prisluškivanje predsednika teško krivično delo, pokušaj rušenja ustavnog poretka. Poručuju i da je nužno sve proveriti, posebno posle novih detalja u vezi sa slučajem "Jovanjica", odnosno navodnih informacija da vlasnik plantaže marihuane kojem se sudi, Predrag Koluvija, tvrdi da mu je "visoki državni funkcioner istog dana kad je uhapšen rekao da za sve treba da optuži Andreja Vučića, rođenog brata predsednika Srbije".

Božidar Spasić, bivši operativac državne bezbednosti, kaže da je Vučić otkrio da ga prisluškuju posle "Jovanjice" i tvrdi da je na delu "pokušaj tihog državnog udara":

- Cilj je da se naruši sistem bezbednosti oko predsednika, da se unese pometnja, uruši njegov ugled, pre svega u svetu. Predsednika Republike jedino može da prisluškuje neki izdvojeni paradržavni aparat, unutar policije ili tajnih i vojnih policija. Samo su one za to osposobljene, i tehnološki i kadrovski. U našoj zemlji postoje delovi bezbednosnih struktura, koji su iz bivšeg režima, a protiv su sadašnje politike. Bilo je evidentno već dolaskom Vučića na vlast da će takvi elementi raditi na narušavanju njegovog ugleda, napadima na brata, sina, porodicu.

Spasić dodaje i da kada prisluškujete predsednika, saznanja do kojih dođete mogu da budu dostavljena nekim stranim službama, opoziciji, mafiji. To, objašnjava, ugrožava ne samo šefa države, već celokupni bezbednosni sistem zemlje.

Ljuban Karan, pukovnik KOS u penziji, objašnjava za "Novosti", da imamo jasne naznake iz okruženja i iz EU da se sprema novi hibridni rat protiv Srbije, jer se Vučić i naša vlast ne odriču Kosova i politike neutralnosti:

- Iza prisluškivanja predsednika krije se jedna ili više moćnih stranih tajnih agencija, koje se oslanjaju na određene strukture naših službi, ali i na opoziciju, pojedine tajkune i delove mafije. Svi oni motivisani su da Vučić ode sa vlasti, a kako bi ostvarili neke svoje interese. Državna politika predsednika Vučića je transparentna, on nema ni neke lične kompromitujuće tajne, ali je sigurno da će podatke do kojih dođu zloupotrebiti za montiranje afera.

On podseća i da se sličan slučaj desio nedavno u Nemačkoj, kada su delovi BND prisluškivali kancelarku Angelu Merkel, a u korist CIA.

Predsednik skupštinskog Odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić izjavio je da već duže postoje saznanja o prisluškivanju predsednika Vučića, a sada i konkretni dokazi. Od nadležnih organa zahteva da sprovedu ozbiljnu i temeljnu istragu i informišu Odbor o rezultatima.

HOĆE NEZAKONITO DO VLASTI

Nakon što je predsednik Vučić saopštio da je bio prisluškivan, oglasili su se i funkcioneri iz redova naprednjaka, koji pozivaju na hitnu i temeljnu istragu. Među njima je i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji je u nedelju poručio da svi koji su učestvovali u prisluškivanju moraju da odgovaraju, jer je reč o teškom krivičnom delu.

- Očigledno da postoje ljudi koji misle da na vlast mogu da dođu bez glasova, tako što će koristiti nezakonito prisluškivanje i sprovesti, na jedan način, državni udar - poručio je Vesić.