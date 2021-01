Urednik "Informera" ističe da je na delu najprljaviji medijski rat koji treba da kriminalizuje i dehumanizuje predsednika Srbije i ljude njemu bliske.

Glavni odgovorni urednik dnevnog lista „Informer“ Dragan J. Vučićević kaže da je prisluškivanje predsednika Srbije pokušaj specijalnog rata, da ova špijunaža traje oko godinu i po dana, te da je jasno da iza toga stoji neko iz policije.

Ističe da postoje čvrsti dokazi koji potkrepljuju tvrdnju o špijunaži, a da se u to uverio i predsednik lično jer su i njemu dostavljeni prisluškivani razgovori. Jasno je, dodaje, da iza svega stoji neko iz policijskih struktura.

- Ko god da je iz vrha države naložio prisluškivanje, nije to uradio sam, već su sigurno u to upleteni i strani centri moći i zapadne službe. Setite se, ja sam još 2015. godine govorio da neki imaju ideju da sprovedu državni udar, pa su me zbog toga optuživali, privodili i ispitivali na poligrafu. Ipak, sada se sve pokazuje kao tačno! Setite se i da je tzv. istraživački portal Krik objavio da Vučićev sin sedi sa sumnjivim ljudima u kafiću i to je navodno sasvim slučajno zabeleženo kamerom, jer je novinarka valjda šetala Vračarom i slučajno videla predsednikovog sina kako sedi i ispija piće u kafiću – kaže Vučićević.

Podseća da je, to što je sedeo sa navijačima i gledao utakmicu, protumačeno kao teško krivično delo, iako nikakvog krivičnog dela nije bilo.

- Nije Danilo Vučić slučajno tamo uslikan, već sve ukazuje na to da je i on tajno praćen i prisluškivan – kaže urednik „Informera“.

Podseća da je od ove priče pravljena nacionalna afera, ali da, recimo, ni za koga nije tema fotografija Dragana Đilasa i Vlade Japanca.

- Ovo nije tema ni za jedan medij koji je opozicioni, ali jeste to što predsednikov sin u kafiću gleda utakmicu. Na delu je najprljavija medijska kampanja koja treba da dokaže da je Aleksandar Vučić kriminalac, a da su oni koji se zapravo druže sa kriminalcima, sveci. Japanac je optužen za najteža krivična dela, od podstrekivanja na ubistvo do dilovanja, skoro je i uhapšen, ali to nije tema – kaže Vučićević.

Najprljaviji medijski rat, kako dodaje, treba da kriminalizuje i dehumanizuje predsednika i ljude oko njega.

Govreći opet o prisluškivanju predsednika, Vučićević kaže da, da bi se to uopšte organizovalo, neophodan je ozbiljan aparat i sigurno je da iza toga stoji moćan čovek. Podseća da je Vučić pod merama maksimalne zaštite, kao i njegova komunikacija, ali da je neko uspeo da ove zaštite probije i prisluškuje ga i prati godinu i po dana.

- Prate se i njegovi kontakti, a valjda kako bi se predsednik kriminalizovao i inkriminisao. Međutim, vidimo da ništa od razgovora nije objavljeno, verovatno jer nema šta ni da se objavi. Ovo je u svakom slučaju ozbiljno krivično delo – navodi Vučićević.

Ističe da ovakve operacije traju godinama, a iza njih stoje strane strukture, kao i domaći i strani tajkuni kojima su interesi u Srbiji ugroženi.

Podseća da je plaćeni ubica Čaba Der priznao da mu je nuđen novac da ubije Vučića, ali da je ova tema brzo „gurnuta pod tepih“ i zaboravljena. Kaže da je deo specijalnog rata i afera Jovanjica, a da je i za nju trebalo optužiti Andreja Vučića, predsednikovog brata.

- Predrag Koluvija, većinski vlasnik Poljoprivrednog dobra "Jovanjica", izjavio je u sudu da mu je načelnik operative MUP, Dušan Mitić, tražio da za sve optuži Andreja Vučića. Kada je to odbio, najstrašnije su mu pretili! – kaže Vučićević.

Dodaje i da je vrlo verovatno da je Koluvija tokom hapšenja dobio poziv od jednog od najviših državnih funkcionera, koji mu je rekao da će sve biti u redu i da slobodno kaže da iza svega stoji Andrej Vučić.

- Kada to znate i znate da su Koluviji iz vrha policije tražili da optuži predsednika države, onda vam je sve jasno. I naravno, iza toga ne stoji samo neko iz vrha jedne službe, već su tu i strane službe koje deluju u Srbiji. Istraga je utvrdila da predsednikov brat nema veze sa Jovanjicom, ali mislim da će se pokazati da su neki drugi državni funkcineri znali sve, a da su se uspaničili onda kada se sve otkrilo. Želeći da se operu, pokušali su da puste priču da je za sve kriv Andrej Vučić. U isto vreme kriminalizovali bi vlast i samim tim lakše došli do fotelja – kaže Vučićević.