Urednik „Objektiva“ Duško Vukajlović govoreći o fotografiji Dragana Đilasa sa jednim od pripadnika Zemunskog klana Vladimirom Jovanovićem – Vladom Japancem rekao je da mu se čini da je ta fotografija privukla pažnju samo dela medija u Srbiji.

Vukajlović je podsetio da je sud zabranio ''Objektivu'' da bilo šta negativno piše o Đilasu.

- Kada vidite njegovu fotografiju sa jednim ’žestokim momkom’ sa beogradskog asfaltana kojoj se Đilas smeška kao da se slikao sa muzičkim idolom iz mladosti šta tureći? – zapitao se Vukajlović i ocenio da se neko iz vladajuće stranke slikaoda bi bio ’’razvučen po svim medijima’’.

Direktor ''Srpskog telegraf'' Saša Milovanović rekao je da Dragan Đilas ima više slika sarazličitim kriminalcima i da to tako prolazi i da kao ne zna ko je Vlada Japanac.

- On kao ne zna da je u Beloj knjizi predstavljen kao član Zemunskog klana, ne zna zaiznude, otmice, on sve to ne zna, nego se fotografiše sa njim, kao i sa svojimšurakom koji je uhapšen sa 2,5 kilograma čistog kokaina i koji je osuđen na 6godina zatvora – podsetio je Milovanović.

- To za ove luksemburške medije nije priča – dodao je on.

Milovanović se osvrnuo i na to da je deo policije prisluškivao oko godinu i po dana predsednika Srbije Aleksandra Vučića i da smatra da je to velika afera.

- To su nedopustive stvari i verujem kako je država krenula još žešće da se obračunavasa kriminalom, početi da se obračunava i sa ovim vidom teškog kriminala – dodaoje on.