ISTORIČAR ZA PINK O NOVOM SKANDALU KOJI TRESE CRNU GORU: Zahtev da se srpsko sveštenstvo protera iz manastira na Cetinju je SVESNO I DOBRO OSMIŠLJEN!

NVO Montenegro International inicirala je hitno donošenje odluke u Skupštini Prestonice Cetinje da sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve napusti Cetinjski manastir koji je, kako navode, u vlasništvu Prestonice.

- To je potrebno kako bi CPC mogla obavljati bogosluženje, a njeni vernici i poštovaoci opet mogli da se pomole moštima Svetog Petra Cetinjskog - ističe se u inicijativi, kojom se dalje traži da odluka bude izglasana i sprovedena do 7 sati 6. januara 2021.godine.

Istoričar Dejan Ristić kaže da je ovaj incident svesno smišljen, te da oko toga ne treba da postoji nikakva iluzija.

- Nevladina organizacija obraća se lokalnoj samoupravi sa ultimativno datim vremenskim rokom i zahtevom da monaško bratstvo napusti manastir u kojem obitava vekovima, faktički od njegovog osnivanja – kaže Ristić za Pink.

Činjenica je, dodaje, da se prethodnih godina suočavamo sa sistematskom aktivnošću koja se sprovodi pre svega na teritoriji naše južne pokrajine, nešto manje intenzivno na teritoriji CG, delom i na teritorijama Severne Makedonije, Hrvatske i FBiH.

- Proces koji traje dobro je osmišljen i ima za cilj promenu identitetske karakteristike kulturnog nasleđa. Treba znati da je kulturno nasleđe istovremeno i identitetsko – kaže istoričar. Podseća na napade na srpske svetinje na KiM, koje su kulminirale pogromom 2004. godine i ističe da su se Albanci nadali da će ovakvi postupci naići na odobravanje međunarodne zajednice, međutim napravili su grešku jer su u svet poslate slike kojima je ukazano na anticivilizacijsku srž separatizma na KiM.

Ističe da se tu ne radi samo o potrebi da se deo teritorije odvoji od matične države, već i o tome da se poništi istorija i istorijsko trajanje jednog naroda na toj teritoriji.

- Nakon što se to postigne, a to su elementi totalnog rata, onda se kreće u sistematsko uništavanje kulturnog nasleđa. Nakon tih scena, shvatili su da neće proći tako kako su mislili, pa su posle nekoliko godina pauze krenuli sa drugom aktivnošću: nakon uništavanja našeg kulturnog nasleđa, misteriozno su spoznali da je to u stvari njihovo kulturno nasleđe – kaže istoričar za “Novo jutro”.