VUČIĆ U LAĆARKU govorio o prisluškivanju, gde će provesti Božić, kao i o vakcinaciji: Pozivam ljude da se vakcinišu! One će stizati u sve većem obimu u Srbiju! Niko iz moje porodice još nije vakcinisan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Laćarku najavio važan projekat za Sremsku Mitrovicu, a govorio je i o vakcinaciji, prisluškivanju, ali i o budućem kandidatu za predsednika Srbije.

Predsednik je nakon posete samohrane majke Jovanke Đurić u Laćarku u obraćanju medijima naglasio da su deca veoma važna za našu zemlju.

On je istakao da je Jovanka najbogatija žena u Srbiiji jer ima devetoro dece.

-Nas samo deca mogu da spasu, jer sve što radimo i gradimo, ako nema dece, onda nema smisla - naglasio je predsednik.

"Sprema se veliki projekat u Sremskoj Mitrovici"

Kako je najavio, u Sremskoj Mitrovici se sprema veliki projekat, a to je da se priprema veliki projekat za dodatnu izgradnju 10.000 metara kvadratnih opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, kao i za rekonstrukciju postojećeg dela bolnice.

Vučić je naglasio da je već dosta urađeno za Sremsku Mitrovicu i da je tu nezaposlenost svega između tri i pet odsto.

-Rekonstrukcija bolnice u Mitrovici nije velika nezaposlenost, ali je važno da se uradi Opšta bolnica - rekao je predsednik i dodao da Nedimović i gradonačelnica insistiraju na gradskom stadionu.

Naglasio je da će biti rekonstruisan i stari deo vrtića "Čuperak".

Jovanka Đurić se zahvalila predsedniku i rekla da je njoj najbitnije da svi budu zdravi.

"Nas samo deca mogu da spasu"

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da je veoma teško pronaći prave mere za poboljšanje nataliteta.

-Mi podršku kojom dajemo porodiljama i porodicama uspevamo da postignemo bolkje rezultate u siromašnijim delovima Srbije. U najbogatijim delovima Beograda imamo najmanje dece,, a zašto je to tako nisam u stanju da objasnim - rekao je Vučić i dodao da Ratko Dmitrović ima sad mnogo posla, jer ne postoji važniji zadatak nego da se obezbedi demografski napredak naše zemlje.

"Niko iz moje šire porodice nije još uvek vakcinisan"

Vučić je govoreći o vakcinama i navodima Ivana Ivanovića da je ukrao 187 vakcina rekao je da niko u najširoj porodici Vučić nije primio ni jednu od vakcina i naglasio da će svakako da primi vakcinu, kao i svi u Srbiji.

-Kao da sam znao kakvo je zlo oko nas i nisam prvi primio vakcinu - rekao je Vučić.

-Kao da sam predosetio i znao na kakve su laži i izmišljotine spremni tako da niko u mojoj najširoj porodici nije primio - rekao je Vučić i dodao da će njegovi roditelji primiti vakcie tek kada prođe 100.000 ljudi pa možda tek onda.

On je rekao i da je mnogo manji broj ljudi koji ne žele da prime vakcinu od onoga kako to, kaže, izgleda po mrežama.

Vučić je rekao i da u domovima za stare, osim onih koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da prime vakcinu, 98 odsto koristnika to želi, dodajući da je reč o odgovornim i ozbiljnim ljudima.

Rekao je i da u svakom društvu ima ljudi koji različito misle i onih koji, kaže, ne misle ništa, i u prilog tome naveo da se po društvenim mrežama "provlače" i da on nema mlađeg sina, Vukana, jer ga nikad nisu videli.

-I to prati 35.000 ljudi. I onda se zapitate ima li tom ludilu kraja i ko su ti ljudi... Ali, na to morate da naučite, da se nosite sa tim na dnevnom nivou, kao i sa krađom 187 vakcina - rekao je Vučić.

O FOTOGRAFIJI ĐILASA I VLADE JAPANCA

Govoreći o fotografiji Đilasa sa Vladom Japancem, on je rekao da to govori o najvećem licemerju jednog dela naše javnosti.

-Kada se njihovi lideri i štićenici slikaju sa ubicama onda tu nema javnog interesa, ali to je kao i sa pričom interesa javnosti o 24 stana Siniše Malog - podsetio je predsednik i rekao da on ima jedan stan od 24.

-A kada njihov štićenik i brat imaju realnihh 35 stanova, onda to više nije interes javnosti - istgakao je predsednik Vučić i rekao da je to licemerje i da su to zamene teza.

O PREDSEDNIČKOM KANDIDATU

Što se predsedničkih kandidata tiče, kaže za sledeći Badnji dan mogu da ga pitaju za predsedničkog kandidata, naglasivši da nas očekuje teška godina.

-Mi se time ne bavimo ali ćemo imati protivakndidata koji će moći da se suprotstavi vraćanju u prošlost u vreme kada nismo imali ni jedan auto-put, ni jedan novi auto-put... - istakao je on.

O VOJNOM ROKU

Što se služenja vojnog roka tiče, predsednik kaže da se o tome "vaga".

-Nema još konačne odluke - rekao je predsednik Srbije odgovarajući na pitanja novinara.

Istakao da taj vojni rok ne bi trajao godinu dana, kao ranije, nego četiri, pet ili šest meseci.

Vučić: Ne razumem histeriju oko računa na Zlatiboru. Što idete tamo? Predsednik se tokom posete porodici Jovanke Đurić u Laćarku osvrnuo i na rad ugostitelja i turističkih radnika, za koje, kako ističe ima razumevanja što negoduju i traže uslove za poslovanje. - Ne razumem histeriju oko računa na Zlatiboru, pa ako vam se ne dopada, nemojte da idete - rekao je Vučić i dodao da on lično "ne pamti kada je bio na Zlatiboru".

O PRISLUŠKIVANJU

Govoreći o prisluškivanju, predsednik Vučić je rekao da u svom posedu ima deo svojih prisluškivanih razgovora, ali da neće medijima nikad dati, jer ne želi da "ruši svoju državu".

-Čuvam te snimke i neću vam to dati, jer neću da rušim svoju državu, pošto verujem u njihovu čast i poštenje ljudi u ovoj zemlji. I verujem da im strani interesi neće biti ispred interesa Srbije - rekao je Vučić i dodao da je uveren da će nadležni taj posao uraditi u skladu sa zakonom.

Kako je rekao neće on time da se bavi, jer naša država postoji, za razliku od drugih koje postoje samo na papiru i kojima rukovode strane službe.

-Srbija je jedna od retkih nezavisnih država i time može da se ponosi - rekao je predsednik i naglasio da to samo govori da određeni ljudi ne zaslužuju značku koju imaju.

Istakao je da je Srbija zemlja u kojoj ne dominiraju interesi tuđih stranih službi i gde se ne radi o njihovom interesu.

"Obićiću spomenik Stefanu Nemanji posle praznika Svetog Save" Vučić je danas u Laćarku rekao novinarima da planira da posle praznika Svetog Save obiđe spomenik Stefanu Nemanji, na koji je, kako je istakao, posebno ponosan. -Gledaću da posle praznika Svetog Save obiđem spomenik Stefanu Nemanji, na koji sam naročito ponosan i na lepotu umetničkog dela Aleksandra Rukavišnjikova - rekao je Vučić, dodajući da će Savski trg kada bude završen biti jedan od najlepših u celoj našoj zemlji. Predsednik je podsetio da će Savski trg imati 250 stabala, muzej istorije Srbije, kao i železničke stanice koja je dugo bila ruglo. Podsetio je da je država sada najviše uložila u Hram svetog Save u poslednjih 70 godina i uspela sada da ga završi.

"Sutra idem na Hilandar"

Predsednik Vučić je rekao da ide u Hilandar i da će prisustvovati Božićnoj liturgiji.

-Idem sutra na Hiladnar, i verujem da chu imati čast i priliku da razgovaram sa igumanom manastira Hilandar Metodijem - rekao je predsednik.