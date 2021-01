Vučić: Hoće od mene da naprave Miloševića po svaku cenu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da veruje u nadležne organe i unutrašnju kontrolu u MUP-u, povodom činjenice da je prisluškivan duže od godinu dana, navodeći da "hoće od njega da naprave Slobodana Miloševića po svaku cenu".

-Neki ljudi sa kojima obično razgovaram o fudbalu, bukvalno o tome ko kako šutira loptu, označeni su da imaju veze sa drogom, da bi mogli da budu prisluškivani, a zapravo su slušani moji razgovori sa njima. Ti ljudi, naravno da nemaju veze sa drogom, niti za njih postoji optužni predog - objasnio je Vučić za Večernje novosti.

-Oni koji su učestvovali u ovom poslu koristili su ovaj metod da bi se tobož zakonski pokrili, ali su pravili krupne faulove. Za to sada postoje dokazi i svedoci koji potvrđuju da se sve radilo bez zavođenja i da se arhiviralo, misleći valjda da će time nekoga moći da ucenjuju - rekao je Vučić.

Na spekulacije da su u ovu aferu upleteni ljudi iz vrha vlasti, uzvraća:

-Sve ćemo da saznamo. Pustite da to ispitaju državni organi. Zakoni moraju da se poštuju i uveren sam da će svi koji su umešani morati da odgovaraju. Kao čovek trudim se da razumem svačije porive. Namicanje zakona da biste mogli da ostvarite svoje prljave ciljeve, i to neretko razumem. Ne zato što polazim od sebe, već zato što razumem i slabije ljudske strane i to da neko može da pomisli da može da učini sve. Međutim, kada slušate predsednika ili, kako bi neki rekli 'upecate ga', onda o tome morate da ga obavestite istog sekunda i da to sklonite iz arhive, a ne da nešto arhivirate godinu i po - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da "niko nema pravo da arhivira razgovore predsednika Srbije".

-Drugo, evo procurilo je do mene jer je bilo časnih policajaca koji su mi to doneli. Na snimcima ima razgovora i sa ocem, sinom...Traženi su ljudi sa kojima bih mogao da budem u kontaktu kako bi 'uhvatili' mene. Neću da ulazim u to iz kojih je sve razloga rađeno. Ne mislim da je ovo najveći problem Srbije, to govori da neki ljudi ne razumeju šta je država - naveo je Vučić.

Predsednik Srbije ukazuje da "kada počnete sve da uvezujete" ko je sve i kako tražio da neko govori protiv njega i njegove proodice, "onda shvatite da postoji i širi politički kontekst".

-To su vam priče poput one da je Andrej Vučić kupio restoran 'Franš' i hektare i hektare u Vojvodini, a na kraju, niti jednog ara, ni restorana, ni pekare. Za sve to je potrebno vreme da ljudi uvide koliko je to neistina, ali je neko to namerno uradio sa ciljem mog političkog urušavanja, pravljenja paralela sa pokojnim predsednikom Miloševićem po svaku cenu, tamo gde ih nema. Sve to, međutim, ne sme da odvuče fokus sa onoga što je vaš posao i zato na to reagujem mnogo mirnije nego većina ljudi. Vremenom sve dođe na svoje - ocenio je predsednik Vučić.

Smatra da Srbija nije "izbušena zemlja" zbog toga što neko prisluškuje šefa države.

-Smatram da smo jedna od retkih zemalja koja nije u tom smislu uništena. Siguran sam da je Srbija po tom pitanju mnogo snažnija od većine zemalja u našem okruženju, pa i nekih koje su u EU i koje defakto nemaju svoj bezbednosni sistem. Nije, međutim, lako odupreti se različitim spoljnim uticajima, zato što svi u nekom trenutku postaju političari i trguju. Nemam sumnje da je i deo stranog faktora upleten. Ali da ne krivim strance, kada su pre svega zamešali naši. Izaći ćemo i iz toga - rekao je Vučić.