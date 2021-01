ĐUKANOVIĆ ZA PINK: Prisluškivanje predsednika Vučića je pokušaj državnog udara (VIDEO)

Nema nikakve dileme da je prisluškuvanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokušaj državnog udara, rekao je poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović i dodao da je sad pitanje kako će se to zvanično okvalifikovati.

Đukanović je upitao da li je Republičko javno tužilaštvo dalo nalog da se vodi istraga o prisluškivanju predsednika pošto, kako kaže, do sada nije čuo nijedno njihovo saopštenje.

- Ja pretpostavljam da jeste i bilo bi van pameti da nije - konstatovao je Đukanović u Novom jutru TV Pink.

Kaže da je čitao intervju predsednika Srbije u Večernjim novostima i da je zaprepašćen da je prvi čovek države prisluškivan.

- Imamo potvrdu od ministra unutrašnjih poslova a i od bivšeg ministra unutrašnjih poslova da je do toga došlo. Šta da kažem, osim da priupitam šta mogu drugi ljudi da pomisle ako se u jednoj državi njen predsednik prisluškuje - rekao je Đukanović.

Podsetio je da je do 2012. i sam bio "na merama" kada je sud odobrio da uz nekolicinu drugih bude prisluškivan, a do 2012. je, navodi, to radila BIA.

Objasnio je da to funkcioniše na način da se "izaberu" određeni ljudi kojima se, potom, "izmisli neko delo".

- Onda se traži od suda da "ti i ti" budu na merama. A onda preko nas 'pecaju' Aleksandra Vučića, prate njegovo kretanje preko baznih stanica, slušaju ono što on priča sa nama. To tako funkcioniše - objasnio je Đukanović.