Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković u božićnom intervjuu za Pink.rs rekao je da je pandemija virusa korona svima promenila živote, ali i da je Srbija pokazala svoju ozbiljnost tokom pandemije, a da se ta borba proti virusa mogla videti i kroz borbu protiv epidemije na Kosovui Metohiji. Petković je istakao i to da misli da je našem narodu na KiM u svim teškoćama utehu predstavljalo to što su videli da je Srbija i logistički i kadrovski aktivna na terenu.

Šta se promenilo u 2020. za Srbe na Kosovu i Metohiji? Koliko je urađeno za njih?

- Pandemija virusa korona nam je svima promenila živote na način koji verujem niko od nas nije očekivao. Srbija je pokazala koliko je ozbiljna, organizovana i dobro vođena država. To se moglo uočiti i u načinu na koji smo se protiv epidemije borili na KiM, i naš zdravstveni sistem u pokrajini, iako ne sasvim bez problema, pokazao je da uz pomoć države može da se nosi sa najozbiljnijim izazovima. Mislim da je našem narodu na KiM u svim teškoćama utehu predstavljalo to što su videli da je Srbija i logistički i kadrovski aktivna na terenu, i da naša južna pokrajina nije ni na koji način bila zaboravljena ili na margini naših prioriteta. I u uslovima epidemije nastavili smo da radimo na terenu, kao da se ništa nije promenilo. Juče sam u Kosovskoj Mitrovici uručio ključeve 36 novih stanova, u tri stambene zgrade, izgrađene sredstvima Vlade Srbije i Kancelarije za KiM. I to je samo kap u moru onoga što smo u proteklih godinu dana uradili.

- Moram da podsetim da se investicioni program Vlade Republike Srbije koji je započet na ličnu inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića realizuje kao da je situacija potpuno regularna. U godini pred nama nastavićemo istim ili još jačim tempom. Pred nama je recimo izgradnja nove bolnice u Gračanici, vredne šest miliona evra. Prirodno je i shvatljivo što se radujem tome, jer posle decenija skrajnutosti i zapostavljenosti, naš narod na KiM je u poslednjih nekoliko godina imao priliku da vidi kako se Srbija iskreno brine o svojim građanima. Zato sam sebi i dozvolio da na kalendarskom prelazu između protekle i ove godine govorim o ulasku iz godine izazova u godinu pobeda. Naše pobede biće svaki položeni kamen temeljac, svaki metar puta, svaka cigla ugrađena u naše institucije, svaki paket pomoći našim sunarodnicima.

Šta očekujete od 2021. godine? Da li se nadate da ćemo u njoj pronaći konačno rešenje za KiM, ili da ćemo mu se barem malo približiti?

- Važno je da se dijalog Beograda i Prištine nastavi, i to iz više razloga. Očuvanje mira i stabilnosti u regionu je naša nasušna potrebe i, baš kao što je i predsednik Vučić naglasio, jedan od najvećih političkih prioriteta. Takođe, dijalog je važan za situaciju na samom KiM. Beograd je dosledno opredeljen za dijalog i mirno rešavanje nesuglasica i mi svakako nećemo postavljati prepreke u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom, međutim činjenica da je ovo još jedna izborna godina na KiM i da je politička situacija u Prištini takva kakva jeste može biti izvor brojnih izazova u samom dijalogu.

Očekujete li veće zalaganje međunarodne zajednice u pronalasku rešenja?

- Međunarodna zajednica je veoma širok pojam, i ona, osim EU, podrazumeva i više pojedinačnih centara moći u svetu, kao i veliki broj zemalja čiji se glas u međunarodnim odnosima čuje i nešto znači, makar i kao matematička činjenica pri nekom glasanju u međunarodnim forumima. Pitanje Kosova i Metohije se može na produktivan način rešavati samo ako postoji najšira volja za to. Prošle godine je pandemija virusa korona bila ključno pitanje za sve međunarodne činioce, a verujem da i ova godina, bar njena prva polovina, neće dozvoliti da se fokus međunarodne zajednice premesti sa pitanja očuvanja zdravlja ljudi i svetske ekonomije na neke druge teme. Traganje za rešenjima u vezi sa KiM će nesumnjivo biti nastavljeno, ali pitanje je kakvim intenzitetom.

Nadate li se da će 2021. biti bezbrižnija za Srbe na Kosmetu?

- Srbi na KiM nisu bezbrižni vekovima. Bezbrižnost prosto nije podrazumevani sadržaj života naših sunarodnika u južnoj pokrajini. Imam razloga da se nadam da će u bezbednosnom smislu biti sigurnija, a u ekonomskom smislu prosperitetnija, jer Kancelarija za KiM, Vlada Srbije i predsednik Vučić su rešeni da tako bude. Srbi na KiM svakako neće davati povoda da im bilo ko oteža uslove života na bilo koji način. Srbi na KiM su, što je najvažnije, složni u svojoj rešenosti da ostanu i opstanu na KiM, iza sebe imaju svoju državu Srbiju i svoju Srpsku pravoslavnu crkvu, i svakako neće biti manje odlučni i samouvereni.

Bliži se treća godina od ubistva Olivera Ivanovića. Da li očekujete sa kosovske strane da će ovo ubistvo biti razrešeno i kakva je trenutno bezbednosna situacija na KiM?

- Tragična sudbina Olivera Ivanovića je na neki način i metafora položaja čitavog srpskog naroda na KiM. Rasvetljavanje tog zločina je za Prištinu stvar političkog taktiziranja, a ne pravde, baš kao što su i ljudska prava, i položaj Srba i Srpske pravoslavne crkve na KiM, za Prištinu ne pitanje pravde, već političkog taktiziranja. Da je postojala politička volja Prištine da se sa Beogradom sarađuje po ovom pitanju, uveren sam da bismo i nalogodavce i počinioce odavno imali iza rešetaka, ali to nažalost nije slučaj. Priština, naime, slučaj Olivera Ivanovića na neumesan način zloupotrebljava kako bi se politički obračunavala sa Srbima, što govori i činjenica da se treći put za redom podiže ista optužnica čiji dokazi su više nego amaterski i potpuno neutemeljeni.

Tradicionalno ste sa Srbima na KiM za Božić. Bili ste i na Badnje veče sa njima? Kakav je osećaj?

- Beograd svojom topografijom i načinom života ne ostavlja mnogo prostora za upražnjavanje naših najlepših običaja na izvoran i tradicionalan način. Ne možete u bilo kom velikom gradu u Srbiji da povedete recimo sina u šumu da odsečete badnjak. A Srbi na KiM to rade, i ta čvrsta vezanost za običaje i tradiciju je nešto što Srbe na tim prostorima u identitetskom smislu čini i bogatijim i otpornijim na promene koje donosi savremeni način života. Budući da potičem iz svešteničke porodice i da sam odrastao u malom gradu, u kojem urbanizacija nije sasvim iskorenila stari stil života, način na koji se obeležava Božić na KiM mi je veoma blizak. Tako da sam, svaki put kada se o velikim verskim praznicima nađem na KiM, u onom najintimnijem smislu nalazim među svojima.

Šta vam Srbi kažu? Na šta se najviše žale?

- Tradicionalno i sasvim opravdano, Srbi na KiM najviše se žale na bezbednosnu situaciju, etnički motivisane napade na ljude i imovinu, ograničenu slobodu kretanja i nedostatak nekih životnih pogodnosti koje se podrazumevaju za svakog žitelja savremene Evrope. Odgovoriti na te izazove jeste najveći i najteži zadatak, jer Srbija je danas u stanju da, zahvaljujući ekonomskom rastu u proteklim godinama, osetnije menja socijalnu sliku u južnoj pokrajini, ali naša mogućnost uticaja na pomenute probleme je najograničenija. Zato stalno naglašavam važnost dijaloga, jer primer koji daju politički predstavnici Beograda i Prištine se prenosi i na teren, i po pravilu bezbednosno najosetljiviji periodi bili su oni u kojima je dijalog bio zamrznut ili u nekoj vrsti nazadovanja.

Da li Srbi veruju našoj vlasti da će sačuvati njihovu želju za opstankom u južnoj srpskoj pokrajini?

- Ono što gradi poverenje građana u državu Srbiju, su opipljiva i vidljiva stvarnost. Srbi na KiM ne treba da veruju u obećanja, već samo da empirijski svedoče o tome šta je sve urađeno. Mi za naše sunarodnike nismo pravili imaginarne stanove, obdanište, škole i zdravstvene ustanove, već su oni vidljivi i opipljivi na svakom koraku. I nastavićemo da u svakom segmentu našem narodu olakšavamo život, jer Srbi na KiM su čuvari neprocenjivih i materijalnih i duhovnih vrednosti čitavog srpskog naroda.

Koji su vaši lični planovi za 2020. godinu?

- Posao direktora Kancelarije za KiM ne ostavlja mnogo prostora za privatne planove. Količina i intenzitet posla, kao i frekvencija nepredvidivih dešavanja, zahteva celodnevnu pripravnost i angažman. Odnedavno sam otac drugog deteta, i trudim se, i nastojaću da svaki slobodan čas provedem sa porodicom, ali i kada nisam sa njima utehu nalazim u činjenici da sve što radimo na KiM radimo upravo u interesu naše mladosti i potomaka. Svako naše dete na KiM, je, upravo tako kao što sam rekao, „naše dete“ i briga je svakog građanina Srbije.

Svakim korakom kojim se približavate Gračanici, Visokim Dečanima i Pećkoj Patrijaršiji bliže ste vrelu naše duhovnosti Koja proslava ovih praznika vam je ostala u najlepšem sećanju? - Obeležavanje svakog velikog hrišćanskog praznika na KiM je neponovljivo iskustvo. Sa svakim korakom kojim se približavate Gračanici, Visokim Dečanima i Pećkoj Patrijaršiji bliže ste vrelu naše duhovnosti, tako da je i osećaj da zaista prisustvujete i učestvujete u svetoj tajni, daleko izraženiji pod kupolama koje su uzdigli naši svetorodni kraljevi nego bilo gde drugde. Takođe, zbog bliskosti i svetosavske sabornosti našeg naroda na KiM, tamo imate utisak da ste na izvorima vere.

Autor: P. Jeremić