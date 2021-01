NEKI RADNO, NEKI PARADNO: Članovi Vlade Srbije Božić proslavljaju uglavnom u krugu porodice, a za ove ministre ni danas NIJE BILO ODMORA (FOTO)

Božić, najradosniji hrišćanski praznik, većina ministara u Vladi Srbije proslavlja u svom domu, lomeći česnicu sa najmilijima, dok za neke nema odmora, pa rade i danas.

Za ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina danas nije bilo odmora, pa je bio u poseti policijskim snagama u Kopnenoj zoni bezbednosti, odakle je svim Srbima poželeo godinu u kojoj će Srbija biti snažna i stabilna.

"Danas mislimo na sve Srbe, na našu braću na Kosovu i Metohiji, našu braću u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, na sve Srbe gde god da žive, jer znamo da i oni misle na svoju Srbiju", rekao je Vulin.

Pripadnici policije "u znak zahvalnosti za brigu koju je pokazao prema njima i novoj neophodnoj opremi koju su nedavno dobili, Vulinu su poklonili su gusle", saopštilo je Ministarstvo.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović Božić provodi kod kuće, a kako kaže, na ovaj veliki praznik uvek radi nešto, kako bi mu poslovi išli tokom cele godine.

Ministar i član Predsedništva SNS Božić proslavlja sa najužom porodicom uz bogatu trpezu.

- Za Božić ću biti kod kuće s porodicom, tako je svake godine. Ipak, gledam da tog dana uzmem nešto i da uradim, to mi je savet jednog prijatelja - valja se da započeneš nešto tog dana da bi ti išao posao cele godine. Po podne prošetam s prijateljima – rekao je Nedimović za Kurir.

Na trpezi će biti svakakvih đakonija, ali u njihovoj pripremi on, priznaje, ne učestvuje.

- Ja sam tradicionalista, ne radim u kuhinji. Ne pomažem, operisan sam od tih poslova. Šta kažu da donesem, donesem – otkrio je ministar i dodao: - Naručićemo prase na ražnju, biće tu sarma, obavezno česnica.

Nikad nije izvukao novčić iz božićne pogače, čak ni kao dete. - Deci Lei (13) i Filipu (11) interesantno je, gledaju ko će da izvuče paru. Ja nikad nisam izvukao novčić iz česnice - kaže Nedimović.

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović aktivna je na društvenoj mreži Instagram, a danas je iskoristila priliku da tim putem čestita i praznik.

"Srećan i blagosloven Božić! ❤️", napisala je ministarka uz fotografiju koju je podelila sa pratiocima. Ministarka će, kako saznajemo, praznik provesti u svom domu, okružena najbližima.

Ministar finansija u Vladi Srbije Siniša Mali čestitao je na svom Instagram profilu Božić pravoslavnim vernicima, objavljujući tom prilikom I fotografiju božićne trpeze.

- Svima koji danas obeležavaju najveći hrišćanski praznik želim da ga provedu u krugu svojih najmilijih, u miru, sreći i blagostanju. U vreme brojnih izazova sa kojima se suočava ceo svet, sada je važnije nego ikada ranije da negujemo vrednosti kao što su ljubav i zajedništvo - objavio je Siniša Mali.

- Uveren sam da ćemo pronaći snagu jedni u drugima da izazovna vremena prebrodimo zajedno. Mir Božiji, Hristos se rodi! - poručio je ministar finansija Siniša Mali koji takođe praznik proslavlja u krugu porodice.

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić prisustvovao je jutros Božićnoj liturgiji u Hramu Svetog Save, koju je služio mitropolit daborbosanski i čuvar patrijaraškog trona Hrizostom.

Takođe, liturgiji su prisustvovali i ministar spoljnih poslova Srbije, Nikola Selaković, Damir Handanović, član GO SNS, kao i pevačica Svetlana Ceca Ražnatović.

Predsednik Srbije i ministar Popović u Hilandaru za Božić Nenad Popović, Ministar bez portfelja u Vladi Srbije objavio je zajedničku fotografiju iz vinskog podruma Hilandara sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. - Sa predsednikom Aleksandrom Vučićem u vinskom podrumu Hilandara, starom više od 800 godina. Monasi se vekovima bave proizvodnjom vina iz vinograda odgajanih molitvom i trudom. Manastirski tipik je strog, ali dozvoljava korišćenje vina. Čuveno hilandarsko vino je Savino polje. Hristos se rodi! - napisao je Popović. Podsećamo, predsednik Srbije boravi za Božić u manastiru Hilandar na Svetoj gori, gde je stigao juče na Badnji dan i rano jutros, u 2.00, prisustvovao Božićnoj službi, a zatim i u 7.00 Božićnoj liturgiji.

Са председником @avucic у винском подруму Хиландара, старом више од 800 година. Монаси се вековима баве производњом вина из винограда одгајаних молитвом и трудом. Манастирски типик је строг, али дозвољава коришћење вина. Чувено хиландарско вино је Савино поље. Христос се роди! pic.twitter.com/ltDwa9crr7 — Nenad Popović (@npopovicSNP) 07. јануар 2021.

Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović otkrila je za Pink.rs da će praznik provesti u svom domu, sa najmilijima.

- Novu godinu i božićne praznike provešću u užem krugu porodice. Zbog epidemije koja nas je ove godine zadesila, najodgovornije je predstojeće praznike provesti uz strogo pridržavanje epidemioloških mera i preporuka. Svim građanima Srbije želim srećnu Novu godinu, dobro zdravlje, i puno uspeha i sreće kako na privatnom, tako i na poslovnom planu - istakla je ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić u intervjuu za portal Pink.rs takođe je izjavio da će praznike provesti kod kuće.

Ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović poručio je za Pink.rs da ne voli velika okupljanja, pa je i on praznike proveo u toplini doma.

- Ne volim velika okupljanja, tako da mi sadašnje epidemiološke okolnosti savršeno odgovaraju, bar u ovom smislu. Inače, poslednjih godina, da ne kažem decenija, izbegavam odlaske na svadbe, velike proslave, derneke. Zbog muzike. To je postalo mučenje. Muzika je toliko glasna da jednu reč ne možete da progovorite sa onima pored vas. Pet ljudi sa instrumentima maltretira 400 gostiju, slavljenika. Ja to zaista ne razumem i jedino što mogu je da se zahvalim na pozivu i ostanem kod kuće. A poruka? Okanite se gledanja u ekrane, od televizije do mobilnog ekrana. Pričajte sa svojima, onima koje volite. Ne dozvolite da vam polusvet, sa tih ekrana, krade život – izjavio je Dmitrović za Pink.rs.

Autor: I. P.