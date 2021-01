'KAKO ĆEMO DA ZARADIMO ZA PLATE OD 1.000 EVRA?' - KRSTIĆ I STANKOVIĆ o Đilasovim izjavama: Slična obećanja su imali Drašković i Dinkić i znamo kako se sve to završilo. On je daleko od pobede na izborima (VIDEO)

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić govoreći o intrervjuu Dragana Đilasa i obećanjima koje je izneo u njemu ocenio je da on govoreći o najavama pobede na predstojećim izborima zapravo otvara prostor da zabašuri ideju o bojkotu.

- On najavljuje pobedu na predstojećim izborima i otprilike kao da je Vučić već izgubio, a da to ne zna. Meni je tu zanimljivo što on time otvara prostor da se zabašuri zaklinjanje u bojkot. On taj bojkotaški narativ prevazilazi i kreće u taj predizborni – rekao je Krstić za Pink i dodao da je dobro da sve stranke izbace iz opticaja ideju o bojkotu.

- Ako stranka prestane da se bavi predizbornim radnjama i pokušajima da na nedemokratski način pobedi onda ima samo jednu drugu soluciju, a to je nasilje – kaže on.

Osvrćući se dalje na intrevju, Krstić kaže da se tu pominje poznata opoziciona priča gde je sve crno, gde se ne pominju nikakvi uspesi, autoputevi, fabrike, investiciona ulaganja, već da se sve boji u crno.

- Pokušao sam u tom intervjuu da nađem šta tačno Vučić greši i šta će tačno i kako Đilas da ispravi, to nisam našao i toga nema- rekao je Krstić.

- Govori da će biti 1.000 evra plata, to su govorili i Drašković i Dinkić i znamo kako se to završilo. Takođe nisam čuo kako ćemo i odakle to da zaradimo – napomenuo je on.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković izdvojio je tri ključne poruke iz Đilasovog intervjua.

- Nemoguće je da su jedni izgubili, a da drugi još uvek nisu pobedili, to pokazuju izborni rezultati, a koliko sam gledao neko istraživanje Ipsosa Đilas je daleko od pobede. Tako da, čak i figurativno gledano da on još nije pobedio, a da su oni izgubili, deluje više kao naučna fantastika – primećuje Vuk Stanković.

Kako je podsetio 2008. godine Đilas nije pobedio sam pa formirao vladu u Beogradu, tada 2012. nije takođe samostalno pobedio.

- Treće, ako gledate taj intervju i čitate poruke iz njega, aposlutno je apsurdno zalagati se za savremeno društvo i pozivati na neku vrstu nacionalizacije imovine stranih investitora, jer to je nešto što ugražava pravnu sigurnost svih onih koji su akteri na tržištu – naglasio je on.