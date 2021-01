SPECIJALNI SAVETNIK MINISTRA MUP O PRISLUŠKIVANJU PREDSEDNIKA! Vujačić: Važno je ko je to osmislio i ko je nalogodavac

Specijalni savetnik ministra MUP Aleksandra Vulina i ugledni beogradski advokat Svetozar Vujačić govoreći na temu prisluškivanja predsednika Srbije rekao da "ovo što je urađeno prema predsedniku nema nikakve dodirne tačke s legalnim načinima prisluškivanja", koje je inače redovna metoda BIA i policije kada hoće da doznaju ono što ih interesuje.

- To može da bude čovek i iz stranke i van stranke a to ne znači ako je iz stranke da je operisan od nečasnih radnji i da je patriota jer to je ogromna stranka - 700.000 ljudi, ima tu i onih koji ne zaslužuju da tu budu - rekao je Vujačić i dodao:

- Ovo što se desilo... potpuno sam siguran a razgovarao sam i sa ministrom Vulinom na tu temu pošto sam od pre 20 dana specijalni Vulinov savetnik ali sam i dalje advokat a on je rekao da će utvrditi ko je to il ga neće biti - pojasnio je Vujačić i naglasio da nije bitno ko je bio neposredni izvršilac, ko je čovek koji je bio pored tog uređaja za prisluškivanje, već ko je to osmislio i ko je bio nalogodavac.

- Ovo je po meni pokušaj pripremne radnje za pokušaj državnog udara - naglasio je Vujačić.

- Ako je nalogodavac neko ko je po položaju i svojoj snazi u MUP mogao to da da uradi, onda je to strašno - kazao je Vujačić.

Rekao je i da ozbiljan uređaj za prisluškivanje košta i po 50.000 evra.

- Ma koliko klanovi bili bogati i moćni, oni bez nekog u MUP ne bi to mogli da sprovedu - objasnio je Vujačić i naglasio da legalni načini za prisluškivanje predsednika Srbije jednostavno ne postoje.

Vujačić je dodao i sledeće:

- Ako je i presretnut tuđ razgovor nekog na merama s predsednikom, on bi o tome morao da bude obavešten, a ovde je te snimke doneo policajac, čestiti policajac i patriota sa velikim P koji je možda i bio u toj operaciji... To je presedan - zaključio je Vulinov savetnik Vujačić komentarišući skandalozan čin prisluškivanja predsednika.

Bivši debeovac Božidar Boža Spasić rekao je da je prisluškivanje predsednika države ozbiljan atak na državu i "dosad najozbiljniji napad na našeg predsednika", te da je ovde posredi, uveren je Spasić, pripremna radnja za tihi državni udar kao i da se nada da će to Vulin isterati do kraja.