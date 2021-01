DAČIĆ: Cilj Srbije je regionalna stabilnost

Predsednik Skupštine Srbije izjavio je da Srbija želi što bolju saradnju sa Republikom Srpskom i sa BiH, kao i sa Crnom Gorom, ali i Hrvatskom, jer su svi upućeni jedni na druge, te da je cilj Srbije stabilnost u regionu.

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da BiH postoji samo kao zemlja tri ravnopravna naroda, te da je zato veoma važno da Srbija jasno iskaže svoju podršku Republici Srpskoj, navodeći da je to trenutno njen najveći nacionalni interes. Ističe da u BiH postoji tendencija unitarizacije, i da je zato "odbrana Dejtonskog sporazuma, u stvari, odbrana mira u BiH".

„Mi ćemo učiniti sve da pomognemo Republici Srpskoj, da odbranimo Srpsku ako joj neko preti i da, na kraju krajeva, odvratimo bilo koga od pokušaja da možda na neki nasilni način reši to pitanje“, naglasio je Dačić.

On je istakao da je Srbija davala podršku Republici Srpskoj i da smatra da je to trenutno njen najveći nacionalni interes, te da je to prvi srpski entitet u nekom obliku preko Drine u srpskoj istoriji.

„Republika Srpska i Dejton su najveći možda cilj za koji se izborio srpski narod krajem 20. veka. Ovde nije reč o najezdi Srba, koji su došli iz Niša ili Gornjeg Milanovca, već o izvornom mestu gde su Srbi živeli vekovima i da su dobili međunarodno prihvaćeni entitet“, rekao je Dačić za crnogorsku IN4S televiziju.

On je naglasio da je veliki pritisak na Srbe da prihvate promene Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Dačić je rekao da je licemjerje to što pripadnici muslimanskog lobija smatraju da BiH treba da bude zemlja po principu građanske države, a s druge strane postoji SDA, čiji se tvorac Alija Izetbegović u „Islamskoj deklaraciji“ zalagao za stvaranje islamskog kalifata, odnosno islamske države od Indonezije do Maroka.

Dačić je podsetio da je Alija Izetbegović još tada, u vreme socijalizma u SFR Jugoslaviji, napisao da islamska država ne može da postoji ako nema (muslimanske) većine i da u islamskoj državi ne može da bude kohabitacija sa nekim drugim principima, osim sa principima islamske države.

„I vi sada hoćete da kažete da će u BiH vladati građanski princip? Ne, to je prevara“, naglasio je Dačić.

On je ocenio da je za SDA zato bitno kada će Bošnjaci preći taj procenat od 50 odsto muslimana u BiH i da se zato vode tolike borbe kako da se napravi da ih ima više od 50 odsto.

„Ali, čak i ako ih ima više od 50 odsto, pa šta? Da li to znači da će Evropa dozvoliti da u srcu Evrope postoji islamska država? To nije pisao samo Alija Izetbegović, to je i sada SDA reafirmisala prošle godine na svom Glavnom odboru“, naveo je Dačić.

Dačić je rekao da se zalaže za zajednički život Srba, Bošnjaka, Hrvata u BiH, ali da Srbi i Hrvati imaju sve više dodirnih tačaka, jer se suočavaju sa tendencijama unitarizacije u BiH da budu ukinuti entiteti i stvorena jedinstvena BiH po principu „jedan čovek-jedan glas“.

„A to znači, da pošto sada imamo većinu, više nije potrebno da imamo ravnopravnost naroda i ravnopravnost entiteta. Tako da je odbrana Dejtonskog sporazuma, u stvari, odbrana mira u BiH“, naglasio je Dačić.

Prema njegovim rečima, Hrvati u BiH koji nemaju svoj entitet suočavaju se sa tim da ih je sve manje, te nijedno hrvatsko rukovodstvo ne može nemo da posmatra kako Hrvati nestaju u BiH.

„Dobro je što postoje u tom smislu neki zajednički stavovi, jer bi se sve tumačilo kao želja da Srbi ‘rasture’ BiH. Srbi nemaju potrebe da ‘rasturaju BiH, jer je BiH i njihova zemlja“, dodao je Dačić.

Dačić je ponovio da Srbija želi što bolju saradnju i sa Republikom Srpskom i sa BiH, kao i sa Crnom Gorom, ali i Hrvatskom, jer su svi upućeni jedni na druge, te da je cilj Srbije stabilnost u regionu.

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je i da ga posle Božića očekuje razgovor sa predsednikom Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta Dejvidom Mekalisterom o nastavku međustranačkoj dijaloga, uz napomenu da je zbog novih okolnosti potrebno utvrditi dinamiku, teme i format, učesnike razgovora.

Ne može neko iz Evropske unije da kaže - može Đilas, a ne mogu Čeda Jovanović ili Šešelj, a neke stranke, poput Demokratske stranke Srbije i neće da učestvuju gde su strani predstavnici u dijalogu, rekao je Dačić.

Treba videti i ko su predstavnici Evropskog parlamenta, rekao je Dačić, podsećajući da su Eduarda Kukana i Flekenštajna, zamenili Vladimir Bilčik i Tanja Fajon, koje već imaju funkcije povezane sa Srbijom.