ORLIĆ: ĐILAS PONOVO LAŽIMA DEMANTUJE ČINjENICE U VEZI BRATA

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Orlić izjavio je danas da je Dragan Đilas ponovo u utorak pokušao lažima da demantuje činjenice vezane za njegovog brata Gojka Đilasa i 35 nekretnina kojima je Gojko raspolagao ili raspolaže, a koje su neposredna posledica Draganovog učešća u politici i bogaćenja od bavljenja politikom.

Orlić je na konferenciji za medije kazao da je Dragan Đilas nekoliko puta pokušao da demantuje te činjenice nevešto i da i dalje tvrdi da njegov brat ima samo dva stana i to jedan na opštini Stari grad i drugi na opštini Novi Beograd. Među tih 35 nekretnina nalaze se, podsetio je Orlić, stan u Siminoj, Gramšijevoj, Dušana Radovića, Beogradskoj, Borislava Pekića, lokal u Požarevačkoj, stan u Gospodar Jovanoj, Dimitrija Tucovića, pet stanova u zgradi u ulici Velisava Vulovića i još dva stana u drugoj zgradi u istoj ulici, sedam garaža u toj ulici, stan u Gospodar Jevremovoj, u Kornelija Stankovića, Svetozara Markovića, Jevrema Grujića i još dve garaže u Đorđa Stanojevića što čini ukupno 29 nekretnina koje su originalno otkrivene. Nekoliko dana kasnije utvrđeno je, kaže Orlić, da taj spisak nije konačan i da pored tih 29 nekretnina koje su dovedene u vezu sa imenom Gojka Đilasa, za njega se vezuju i poslovni prostor u Kikindi, stan u Dobračinoj, Boru, Majdanpeku, u Kumanovskoj u Beogradu, plac na Vračaru, što je još šest nekretnina za koje se saznalo, kako ističe Orlić, za sada. "Dragan Đilas sada priznaje da njegov brat na svoje ime i prezime ima samo dve nekretnine i pokušava da sve u ovoj zemlji napravi ludim, jer kaže da su dva stana na ime njegovog brata, sedam nekretnina je na ime firme, a petnaestak nekretnina su na ime partnera iz iste firme", navodi Orlić. Na taj način, ističe, Đilas sam potvrđuje sve ono što se tvrdi sve vreme jer u toj firmi -Multikomu, Gojko Đilas ima upravljačke funkcije. Firmu Multikom, precizira Orlić, osnovao je Dragan Đilas zajedno sa partnerom 2014. godine u momentu kada su sve te nekretnine bile što u vlasništvu firme, što u vlasništvu Gojka Đilasa koji je u tom trenutku direktor firme. Takođe, Orlić navodi i da su se Dragan i Gojko Đilas razmenili u firmi, odnosno nakon Gojka Dragan je postao direktor, dok je sve vreme bio vlasnik. "Ta firma se bezobrazno obogatila i sve te nekretnine nagrabila upravo u vreme kada je Dragan Đilas bio sve i svja u ovoj zemlji, dok je bio na političkim funkcijama, dok je bio i direktor izmišljene kancelarije predsednika Republike i ministar u Vladi Srbije i gradonačelnik Beograda", ističe Orlić. Nakon razmene, kaže Orlić, Gojko nastavlja da vrši upravljačke funkcije u ćerkama firmama, što pokazuju i zvanični podaci, a to priznaju i oni sami u svojim izjavama kada se, navodi, malo pažljivije pogleda šta izgovaraju i kako se nevešto brane. Kažu da danas nekretnine nisu u njihovom vlasništvu, a zna se da su ih prodavali jedni drugima i razmenjivali međusobno, rekao je Orlić i dodaje da je Gojko Đilas bio direktor u Multikomu što pokazuje veze sa nekretnimama sa kojima je raspolagala ta firma, prijatelji, partneri, rodbina. Gojko Đilas, prema rečima Orlića, nastavlja da bude direktor u ćerkama firmama i kada je 2017. godine prodata vila na Dedinju čija se vrednost meri milionima evra, što su, kaže, uradili Dragan i Gojko zajedno. "Dakle, laž je kada Dragan kaže da Gojko nema nikakve, ni njegove firme i njegove direktorske funkcije da nisu povezane, itekako su povezane. Direktor firme preko koje je izvršena prodaja vile je Gojko Đilas, ta firma 2017. godine prodaje čuvenu vilu pod sumnjivim okolnostima da bi kasnije završila u rukama direktora Krušika. Ni sam Dragan Đilas ne može to da negira i opovrgne ni danas kada priča da nije njegov brat prodao, a u istoj rečenici kasnije kaže da su vilu na Dedinju 2017. godine prodali preko ćerke firme u kojoj je njegov brat bio direktor", navodi Orlić. Dodaje da kada to priznaje sam Dragan Đilas, onda tu ne treba ni dodati ništa, sem zaključka da je sada glavno pitanje koji Dragan Đilas laže, da li onaj koji danas kaže da njegov brat ima dva stana i ni sa čim više nema veze ili laže onaj Dragan Đilas koji je pre mesec i po dana rekao da su zajedno prodali vilu koju su kupili 2011. godine. Orlić kaže i da je Dragan Đilas pre tri godine priznao da postoji mnogo više od sedam nekretnina u vrednosti od 25 miliona evra u vlasništvu firme Multikom čiji je vlasnik sve vreme, a direktor je Gojko Đilas. Ističe da je Đilas vršeći državne funkcije svojoj porodici i prijateljima obezbedio ogromno bogatstvo, stotine miliona evra, kako kaže, narodnih para. "Kada neko sarađuje sa državnim institucijama, gradskim institucijama i od toga puni račune svojih firmi, svoje džepove, džepove svoje familije, to je uzeto direktno iz džepova svakog građanina", kazao je Orlić.