Petković: Po kojem sporazumu je Evropska komisija priznala takozvano Kosovo?

"Po kojem sporazumu i kada je to EU priznala tzv. Kosovo?! Da li to znači da je dijalog suvišan? Nedopustivo je da se bilo koje telo EU, pogotovo @EC_Commision opredeljuje o statusu naše južne pokrajine", napisao je Petković na Tviteru.

On je napisao i da nikada u EU zakon sile ne sme biti jači od zakona prava.

"Srbija nije naivna, posvećeni smo dijalogu, ali poštujemo sebe i sve potpisane sporazume. Zato očekujemo odgovor @EC_Commision @EC_AVService", napisao je Petković.

Under which agreement and when exactly did the EU recognise the so-called Kosovo?!

Does this imply the dialogue to be redundant?

It is unacceptable that any

EU body, especially

