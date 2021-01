Viola Fon Kramon Taubadel današnjom izjavom još jednom pokazuje da ne razume šta znači dijalog, napisao je u svojoj pisanoj izjavi poslanik SNS Nemanja Joksimović.

Kako je ocenio, za nju je verovatno dijalog kada Đilasovi, Jeremićevi i Obradovićevi huligani kamenuju policiju i nasilno upadnu u Narodnu skupštinu Republike Srbije ili kada upadnu sa motornom testerom u javni servis i tamo maltretiraju novinare koji samo rade svoj posao.

-Za nju je verovatno dijalog kada pripadnici Dveri prebiju dve novinarke Pinka ili kada Marinika Tepić traži od svog prijatelja, koji je uhapšen sa 1,4 kilograma opojne droge, 207 komada pištoljske municije i 19 komada puščane municije, ''iseli iz Pančeva'' novinara Miroslava Milakova - kaže Joksimović.

-Iako demokratija u Srbiji ni na koji način nije ugrožena, već je naprotiv, na neuporedivo višem nivou nego u vreme njenih štićenika iz bivšeg režima, mi smo kao odgovorna strana prihvatili dobre usluge Evropskog parlamenta i unapredili izborne uslove koji su upravo doneti u njihovo vreme. Moram da je podsetim da je prvi put posle 20 godina formiran Nadzorni odbor Narodne skupštine za kontrolu elektronskih i štampanih medija koji je pratio medijsko izveštavanje u izbornoj kampanji i da su od pet kandidata koje predlažu stranke tri iz opozicije - dodaje.

Kako kaže, usvojene su i izmene i dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, Zakona o finansiranju političkih partija, Zakona o javnim preduzećima, Zakona o sprečavanju korupcije čijim odredbama je regulisana upotreba javnih resursa, odnosno, kako dodaje, zabrana državnim zvaničnicima da koriste javna sredstva u svrhu političke kampanje i adekvatne sankcije za sve zloupotrebe.

-Takođe, regulisana je tzv. funkcionerska kampanja čime je propisano da javni funkcioner ne može da koristi javne skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu javnog funkcionera za promociju političkih stranaka. Omogućen je i pristup izvodima iz biračkog spiska nakon glasanja na zahtev građana, unapređeni su birački spiskovi, rad RIK-a i još mnogo toga, a nastavak međupartijskog dijaloga uz posredstvo predstavnika Evropskog parlamenta još jednom pokazuje da želimo da nastavimo sa daljim unapređenjem izbornih uslova. On je i pokazatelj da niko u Srpskoj naprednoj stranci ne beži od dijaloga, kao što nije bežao ni do sada, za razliku od njenih štićenika koji od dijaloga beže ko đavo od krsta i koji pričom o navodno neregularnim izbornim uslovima pokušavaju da nađu alibi za opštepoznatu činjenicu da ih narod neće, zaključio je on.