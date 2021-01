NA DANAŠNJI DAN DOGODIO SE RAČAK! 'Namešten zločin da bi NATO bombardovao SR Jugoslaviju' (VIDEO)

Odluka da se Jugoslavija bombarduje donesena je mnogo ranije, samo je bio potreban povod, prelomilo se u Račku, kažu sagovornici TV Pink.

Na današnji dan, 15. januara 1999. dogodio se napad na selo Račak, u kom je u u sukobu srpske policije i pobunjenih Albanaca, ubijeno 45 civila, Albanaca.

"Slučaj Račak" bio je povod za početak međunarodne intervencije na SRJ, odnosno NATO bombardovanja. Izveštaj na osnovu kog je pokrenuta akcija NATO sačinio je tadašnji šef misije OEBS na Kosovu Vilijam Voker.

S druge strane postoje ozbiljne optužbe na njegov račun da je vršio pritisak na saradnike da izveštaj bude što ubedljiviji u tome da su srpske snage izmasakrirale nedužne albanske civile.

Istražni sudija u sliučaju “Račak” Danica Marinković rekla je za Novo jutro TV Pink da je tog dana bila u Račku i da se na licu mesta uverila da nije reč o masakru.

- Taj dan sam bila dežurna i otišla sam na teren po nalogu. Pronašli smo tamo veliku količinu oružja, napunili smo kamion. Krenuli smo dalje ali su počeki da pucaju na nas. Voker tog dana nije sačekao ni kraj istrage. Dan nakon dešavanja u Račak, nama je bilo zabranjeno da tamo ponovo odemo. Rečeno nam je da će ponovo da pucaju na nas – prepričava Marinković kojim tokom je išla istraga, naglasivši da je posumljala da se nešto dešava.

- Tek trećeg dana sam uspela da ponovo da uđem u Račak. Kada smo ušli u selo, onda i u džamiju gde su mi rekli da se nalaze tela. Sve smo radili po zakonu. Zaključili smo da nema tragova masakra, i da su svi poginuli u brobi – dodaje ona, naglasivši da su u Račku pronašli štab, sveske za dežurstva, oružje, čaure i sve što ukazuje da nije reč o masakru, već da je sve bilo isplanirano.

General potpukovnik Vojske Jugoslavije u penziji Jovan Milanović rekao je za Novo jutro TV Pink kaže da je Balakn bio samo polazna tačka da NATO pokaže svoju moć.

- Reč je o strateškom konceptu gde je Amerika dominirala. NATO je projektovao doktrinu u pet tačaka, tj. da do proslave 50-godišnjice su morali da izađu na političku scenu kao vojna institucija koja će dezavuisati UN. Oni su razbili Jugoslaviju, to je bio njihov cilj, a projekat je bio da zaposednu ceo Balkan. Nakon toga, cilj se širo da odu do Kine i sve je to projektovano u više tačaka – kaže Milanović.

Urednik portala Kosovo-online Miloš Garić kaže da su Račku prethodnili mnogi događaji koji su zapravo bili uvertira u aferu zbog koje je Srbija bombardovana.

- Znamo šta je sve usledilo nako toga. Srbija je imala tešku ucenu koju nije mogla da prihvati i znamo šta je sledilo, bombradovanje. Nekoliko dana pred Račak, teroristi OVK napravili su mnogo zločnina prema srpskoj policiji ali i svim civilima na KiM, i srpskim i alabanskim. Četiri policajca su ubijena nekoliko dana pred Račak – kaže Garić.