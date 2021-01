Srbija se pridružila Americi u obeležavanju Dana Martina Lutera Kinga

- Na današnji dan se sećamo i poštujemo zaostavštinu dr. Martina Luthera Kinga Mlađeg, koja se nastavlja u našim srcima, umovima i dušama, jer su njegove reči, vrednosti i njegov san večni i univerzalni za celo čovečanstvo - napisao je ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić.

On this day, we remember and honor the legacy of Dr. Martin Luther King Jr. which continues in our hearts, minds, and souls, for his words, values, and his dream are everlasting and universal for all mankind. #MLKDay #MLK