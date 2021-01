NAJVEĆE ZLO U SRBIJU DOLAZI IZ CRNE GORE! Ministar Vulin: Klanovi lako nalaze vojnike u našoj zemlji

Država je objavila rat mafiji: narko-dilerima, svima koji su uključeni u korupciju, bahatim vozačima zbog kojih nam stradaju deca na ulicama, nasilnicima zbog kojih ispaštaju nedužni...

Vodeću ulogu u tome ima Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ministar Aleksandar Vulin gost je "Usijanje dana" na Kurir televiziji.

Vulin govori o planovima u vezi sa najavljenom borbom protiv mafije, sprezi kriminalnih grupa i predstavnika različitih nivoa vlasti, uslovima u kojima radi policija, kao i da li mu smeta što ga nazivaju "poltronom" kad hvali predsednika Srbije.

"Jedna od definicija organizovanog kriminala je povezanost kriminalaca sa nekim ko donosi odluke. Nema krupnog kriminala bez države. Država se bori. Predsednik Vučić ništa ne govori uzalud, zato ga slušajte. Nije on bez razloga pre nekoliko meseci objavio rat mafiji", počeo je Vulin.

"Kao što ste mogli da vidite, u poslednjih nekoliko meseci smo mnogo toga uradili, od hapšenja Darka Eleza i razbijanja njegove grupe, preko hvatanja velike bande Pink pantera, pa pogledajte koliko je narko dilera palo i koliko smo ubistava rešili. Svi pamte ubistvo u Belvilu, rešili smo ga za deset dana, to je mafijaško ubistvo", dodao je ministar.

"Najveći deo zla koji dolazi u našu zemlju u smislu kriminala je iz Crne Gore, od kavčana i škaljaraca. KiM je deo Srbije, pa ne računam šiptarske klanove. Količina novca koji oni (kavčani i škaljarci) generišu je toliko velika da ovde lako nalaze vojnike".

"U Novom Sadu smo sprečili ubistvo. Bilo je isplanirano, pucač je krenuo, ali smo ga presekli", nastavio je Vulin.

"Ministar Stefanović je ostavio dobro stanje, mnogo se ulagalo, plate su velike za naše prilike. Moram da se zahvalim predsedniku Vučiću, kada je takav vrhovni komandant, nije teško biti ministar policije", ocenio je Vulin.

"Pre neki dan sam bio sa interventnom na terenu. Njihov posao je takav da kad god uđu u kola, nikad ne znaju da li će se vratiti. Takvim ljudima treba učiniti da u materijalnom smislu budu što zadovoljniji".

"Nijedan moj policijac nije izašao na ulicu da povredi nekog. Imaju moje i poštovanje cele Srbije".

O bahatim vozačima Vulin je rekao:

"Pre dva dana u Beogradu je uhapšen jedan takav vozač. Usput je imao 1,66 odsto alkohola u krvi, a dete je od 21 godine. Posle one tragedije u Nišu, mislio sam da će ljudi sami shvatiti, a mi smo dva dana kasnije uhapsili 21-godišnjeg Nišliju koji je vozio 140 na sat".

"Treba menjati kad se nešto desi", rekao je Vulin o smeni načelnika Saobraćajne policije u Nišu.

"Povećan je broj presretača i biće ih još i više".

"Vrlo sam ponosan na saradnju sa Tužilaštvom i Tužilaštvom za organizovani kriminal. Najteža dela se uglavnom dešavaju noću i oni su uvek tu. Mi bez njih ne možemo ništa".

"Pre nekoliko dana desio se užasan slučaj u selu kod Inđije. Jedan monstrum zbog kog mi je žao što je ukinuta smrtna kazna, pa ne možemo da ga osudimo, silovao je svog trogodišnjeg sina i dvogodišnju ćerku. On će, ako Bog da, robijati doživotno, ali zar nisu mediji mogli da preskoče objavljivanje inicijala te dece, jer će ih to sada pratiti ceo život".

"U srpskoj politici ne smete da radite dve stvari - da kritikujete Zorana Đinđića i hvalite Aleksandra Vučića".

"Ako samo kažete da je Vučić nešto dobro uradio, odmah ste poltron. I meni to govore. Taj čovek zaslužuje da se kaže šta je dobro uradio".

"Kada ćete videti državnika tog nivoa da prizna svoju grešku", nastavio je Vulin priču o predsedniku Vučiću i dodao:

"Da nije imao tu političku snagu i energiju, mi se sa kovidom ne bismo ovako borili. Kad je Nemačka otimala Italiji respiratore, isto činile Poljska i Češka, Vučić je, ne znam kako, nabavio više respiratora nego što nam je trebalo".

"Da 2014. predsednik Vučić nije počeo teške reforme... Ja sam tada kao ministar doneo Zakon o radu tako što smo svaku stavku sa predsednikom Vučićem čitao po 100 puta".

"Nezaposlenost je sada ispod 10 odsto, što je blizu evropskog proseka. Prosečna plata u Srbiji je iznad 500 evra".

"Samo je Vučić mogao onda da izađe pred narod, smanjićemo plate i penzije. Samo on je imao tu hrabrost. A meni je rekao da idem do kraja, da će da me podrži, jer ćemo tim Zakonom spasti Srbiju".

"Vučić je rekao sirotinji i porodiljama ne smeš da uzmeš".

"Rekao sam da, osim koji to imaju pravo po zakonu, niko ne sme da ima blinkere. Pojedini ministri su se bunili".

"Meni se desilo da me policija zaustavila jer sam imao nespecifične blinkere. Izašao ministar, zahvalio se što rade posao i nagradio sam ih".

Vulin je za kraj, kao ljubitelj stripa, izdvojio citat iz "Alana Forda":

"Kupite cvijeće voljenoj ženi, ali ne zaboravite ni svoju", uz osmeh je zaključio Aleksandar Vulin.