Vulin: Ratni zločinac i vođa narko-kartela Haradinaj zaslužuje prezir i kaznu

Građani Kosova i Metohije ne zaslužuju da budu prezreni, ali ratni zločinac i vođa narko-kartela Ramuš Haradinaj zaslužuje i prezir i kaznu, rekao je ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

"Haradinaj je svojim glupostima i pretnjama opasan najviše za Šiptare, čije glave bi da baca i troši kako bi pokušao da u reci krvi sačuva sebe od suda i robije", izjavio je Vulin komentarišući izjavu Ramuša Haradinaja da predsednik Vučić i drugi mogu da "izbegnu" referendum o ujedinjenju Kosova sa Albanijom tako što će Srbija priznati nezavisnost Kosova.

"Opasniji od Haradinaja su oni koji ćute o njegovim zločinima i oni koji dopuštaju da narko-klanovi sa Kosova truju decu Evropljanima. Pošto Evropa ćuti dok vođa narko-kartela preti "Velikom Albanijom", neka ćuti i kada Srbi kažu da žele da žive u istoj državi. Sve što EU dopusti Šiptarima, moraće dopustiti i Srbima. Vučić vodi politiku mira, ali među šiptarskim političarima za takvu politiku nema sagovornika i to sam znao, ali da je sve manje političara u EU koji to razumeju, e to sada znam", izjavio je ministar i predsednik PS-a Vulin.