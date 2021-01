VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU PRISLUŠKIVALI NAJMANJE DVE GODINE! Evo ko je dosad ispitan i šta je otkrila istraga

Predistraga nosi oznaku najstrože službene tajne, a na prvom mestu saslušani su pripadnici Službe za specijalne istražne metode Uprave kriminalisticke policije.

Povodom istrage oko prisluškivanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, sredinom prošle nedelje, ispitana je i Dijana Hrkalović, koja je iz MUP Srbije otišla juna 2019, a prema dostupnim informacijama, ove nezakonite radnje odvijale su se najmanje u poslednje dve godine, ali i duže, pišu Večernje novosti.

"Hrkalovićeva je u Sektoru unutrašnje kontrole bila nekoliko sati, ali gotovo ni na jedno pitanje nije želela da govori. Najcešći odgovor je bio: 'Ne znam' i 'Ne secam se'. Ne samo kada je reč o prisluškivanju, već i o drugim kriminalnim radnjama", navodi izvor lista.

Kako pišu Novosti, predistraga nosi oznaku najstrože službene tajne, a na prvom mestu saslušani su pripadnici Službe za specijalne istražne metode Uprave kriminalisticke policije.

U nadležnosti Službe, između ostalog, jeste i sprovođenje elektronskog nadzora, a istražne radnje obavlja Sektor unutrašnje kontrole MUP.

List navodi da je Unutrašnja kontrola ispitivala i prvog coveka službe koja je "organizovala" prisluškivanje nekih ljudi, koji su bili u kontaktu sa predsednikom Vučićem, a pod plaštom navodnih indicija da je reč o dilerima narkotika.

Kako pišu Novosti, Milenković, Lazić, kao i brojni drugi najbliži saradnici Dijane Hrkalović, detaljno su pričali o svemu šta se dešavalo.

Neki od njenih najodanijih ljudi ispričali su da su sve radili po njenom usmenom nalogu, a da je tokom njenog šefovanja u MUP bilo i prisluškivanja mimo naredbi suda, piše list.

"Postojali su zahtevi za prisluškivanje određenih osoba za koje nisu postojala sudska odobrenja, a transkripti tih tajno snimljenih razgovora nošeni su Hrkalovićevoj na ruke. Nema pisanih tragova o tome, jer je ona izricito naredila da se ne zavode u zvanicna dokumenta, kao što predvidaju policijski propisi. Ipak, njeni najodaniji saradnici tvrde da je toga bilo", pišu Večernje novosti.

Deo ovih ilegalnih prisluškivanih razgovora odnet je predsedniku Vučiću - na tim diskovima nisu samo njegovi razgovori, već i članova njegove porodice, naovid se u tekstu.

Božidar Spasić, bivši operativac državne bezbednosti, ukazuje na to da je jako važno to što se istraga o "pokušaju tihog državnog udara", kako naziva prisluškivanje predsednika, privodi kraju.

On je dodao da je ovde reč o "veoma teškom prekršaju", ne samo u unutrašnjoj hijerarhiji tajnih i javnih službi, već je došlo do "kršenja ustavnog poretka, s obzirom na to da nijedno prisluškivanje ne može da se vrši bez sudskog naloga".

Po Spasiću, osim kazni za počinioce, čitava ova istraga, nakon sudskog epiloga, mora da rezultira i ozbiljnom reformom bezbednosnih službi.