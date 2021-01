DAČIĆ ZA PINK: Dijalog nesporan, ali naći zajednički imenitelj

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je danas da će uskoro ponovo razgovarati sa predsednikom Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Dejvidom Mekalisterom o formatu predstojećeg međustranačkog dijaloga i o tome ko bi na njemu trebalo da učestvuje.

"Za Srbiju je vazno da svi ucestvuju na izborima i da postoji unutrasnja stabilnost. Zato je i predsednik Aleksandar Vučić prihvatio da se vodi dijalog, i Srbija je već na to pristala. Srbija neće to odbiti, ali uspeh ne zavisi samo od EP i predsednika skupštine kao kopredsedavajućih", ukazao je Dačić gostujući u Novom jutru TV Pink. On je ocenio da uspeh dijaloga zavisi od toga koje će teme biti na dnevnom redu i smatra da se treba usredsrediti na pitanja oko kojih može najlakše da se nađe zajednički imenitelj.

To se odnosi na primedbe oko izbornih zakona, kontrolu izbornog procesa, finansiranje stranaka, medijske uslove i šta od toga može konkretno da se uradi, precizirao je Dačić.Ocenio je i da prisustvo stranaca u posredovanju dijalogom malo podstiče nerealna ocekivanja da će neko sa strane moći da nametne neke stavove koje predlaže deo opozicije, a što nisu, kako je primetio, ni sami primenjivali dok su bili na vlasti.

"Ovde treba razdvojiti šta su realni zahtevi, a sta je nesto o čemu će se ozbiljno izaći pred Evropski parlament", napomenuio je Dačić i dodao da se dijalog ne moze voditi na osnovu nerealnih zahteva i ucena.On je naveo i da je o zahtevima opozicije obavešten putem medija i da nadležnim institucijama nisu uputili zvanično svoje zahteve.

Dačić je ocenio da zahtev o formiranju prelazne vlade nije tema, a za ideju o ministarstvu za izbore kaže da ne zna da tako nešto negde postoji i da bi moglo da bude ozbiljno.

Povodom zahteva za druge uređivačke timove na RTS kaže da je intencija EP da bude što manji uticaj politike i na javni servis, i napominje da od 2012. godine nije bilo većih promena u uređivačkom timu na RTS.To rešenje je na pogrešnom tragu, smatra Dačić, a povodom predloga da se razdvoje izbori podseća da je bivši predsednik Boris Tadić skratio mandat upravo da bi se održali istovremeno i parlamentarni i predsednički izbori i to je tada bilo demokratski, a sada se ponovo trazi razdvajanje izbora.

On je ukazao i na dvostruke standarde i licemerje kod pojedinih predstavnika EU navodeći primer da izvestilac za KiM Viola fon Kramon nije reagovala što izbore u Prištini neće posmatrati OEBS, a pritom govori da kineske investicije u Srbiji zagađuju vazduh, iako je, kako kaže, to manje od zagađenja koje je izavao samo jedan dan NATO bombardovanja.

"Nerealno da će Bajden raditi na zaoštravanju odnos" Dačić je podsetio na brojne kontakte koje je američki predsednik imao sa političarima u Srbiji u vreme kada je bio senator i potpredsednik SAD napominjući da se sa njim i sam sastajao kao premijer Srbije. "Svi razgovori sa njim bili su korektni. I tada je pričao da mu je u interesu da se u regionu vodi proces pomirenja i da neće podržavati ekstremne odluke kao što je raskidenje sporazuma", rekao je Dačić. Dodao je da je već bilo razogovora sa veliim brojem ljudi koji će imati važne uloge u Bajdenovoj administraciji, među kojima je Viktorija Nuland, sada treći čovek Stejt departmenta i da nikada sa njima nije bilo probelma. Podsetio je da je Srbija postigla vekliki uspeh u akciji otpriznavanja nezavisnosti tzv. Kosova i istakao da je 17 država povuklo priznanje, jer "smo pokušavali i radili ono što niko drugi nije radio". "Sada moramo da upoznamo svakog člana te administracije, da lobiramo, to su ljudi koji imaju određena znanja o našem regionu za koje se ne može uvek reći da su utemeljena na nekim analizama", naveo je Dačić. On je istakao da je izbor američkog naroda unutrašnja stvar, a da "mi treba da izgradimo što bolje odnose", zbog čega je rekao da ga raduju najave da bi moglo da dođe do novih sastanaka.

"Drugi i bolji narod jedni od drugih nemamo"

Dačić je ocenio je danas da izjava lidera Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića, koji je nagovestio da Srbe smatra lošim narodom, ne doprinosi stabilnosti regiona.

"Najlakše je uzvratiti istom merom, ali mi smo u Srbiji razgovarali o političkim prioritetima i baš je predsednik Vučić inisistirao da ne odgovoaramo na svakodnevne optužbe, jer Srbiji ne odgovara da dođe do političkog haosa u regionu, već joj odgovara regionalna stabilnost", rekao je Dačić gostujući na TV Pink.Dodao je da je cilj Srbije da smiruje situaciju, bez obzira na to šta ko misli i kako usmerava svoje izjave.Ocenio je da postoje ljudi kojima je prošlost jedina budućnost i koji bi izgubili na aktuelnosti kada ne bi pričali na taj način.

"Meni je baš Bakir Izetbegović rekao da najveći problem nastaje kada dođu godišnjice i počnemo da se optužujemo ko kome treba da se izvini. Svako misli da onaj drugi treba da se izvini njemu i tu nastaju sukobi", rekao je Dačić.Istakao je da "treba da pronađemo način da izađemo iz tog začaranog kruga koji traje 20, 30 godina."Nemačka, Francuska i Velika Britanije su 20, 30 godina posle Drugog svetskog rata počele da rade na izgradnji EU, a mi se optužujemo za stvari koje sežu i vekovima unazad", ukazao je Dačić.

Istakao je da ne zna kakav je ko narod, ali da zna da "drugi i bolji narod jedni od drugih nemamo", jer vekovima "živimo ne jedni pored drugih, nego jedni sa drugima". Lider SDA Bakir Izetbegović nagovestio je da Srbe smatra lošim narodom dok je, tokom gostovanja u Dnevniku Federalne televizije, oštro kritikovao predsedavajućeg Predsedništva BiH Milorada Dodika.Iako nije izričito rekao da su Srbi loš narod, Izetbegović je izjavio da nije uveren u tačnost izreke da "nema loših naroda, već samo loših rukovodstava".