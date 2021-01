Na Savskom trgu, gde se privodi kraju rekonstrukcija i priprema otkrivanje spomenika velikom zupanu Stefanu Nemanji, večeras je uključeno i probno osvetljenje, u prisustvu predsednika.

Obnovljeni Savski trg, sa spomenikom, biće svečano otvoren na Savindan, 27. januara, a večeras je taj prostor zasijao u punom sjaju, onako kako ce izgledati i ubuduće.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je večeras Savski trg i radnike koji rade na njegovoj rekonstrukciji.

- Biće ovo najlepši trg u Beogradu, možda i u Srbiji. Samo da promenimo fasadu na zgradi pošte i biće neverovatno - rekao je Vučić, koji trg obilazi sa zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem i gradonačelnikom Zoranom Radojičićem.

Vučić je obišao i spomenik Stefanu Nemanji i izrazio svoje oduševljenje njegovim izgledom nakon što je, nakon meseci montiranja, napokon završen. Očekuje se da, prema Vesićevim najavama, spomenik bude predat narodu na Svetog Savu, 27. januara.

- Fantastično izgleda! Neverovatno - rekao je predsednik.

"Savski trg je simbol srpskog napretka"

Vučić je rekao da nije očekivao da će ceo trg izgledati monumentalno. On je, u izjavi za TV Pink izjavio da spomenik Stefanu Nemanji pokazuje kako su rašle naša država i duhovnost.

- Sve zajedno izgleda predivno i, kako ste videli, spomenik predstavlja i najvažnije događaje za srpsku istoriju. Vidimo i da je pogled odavde veličanstven i sve ovo je spoj modernog i tradicionalnog. Popravili smo i sat na Železničkoj stanici posle 24 godine. To valjda i govori o 24 godine srpskog neuspeha i ovo je simbol srpskog napretka - rekao je predsednik.

Sve ovo pokazuje, kako kaže, da Srbija ima snage da se izdigne. Pozvao je sve da, od 27. januara, prošetaju trgom koji posebno veličanstveno izgleda uveče.

- Pokazujemo da Beograd i Srbija znaju svoje korene, da pripadamo svom rodu i da je ovo srpski prestoni grad - rekao je Vučić.

"Srbija je po stopi vakcinacije četvrta u Evropi"

Odgovarajući na pitanja novinara o vakcinama i tome da li ćemo ih imati dovoljno, Vučić je rekao da smo u ovom trenutku 4. u Evropi po stopi vakcinacije.

- Ispred nas su Velika Britanija, Malta i Danaska. Verujem da ćemo u 48 sati, odnosno 72 sata preteći 2. i 3. i da ćemo biti drugi. Verujem da u svetu možemo da budemo 5. mesto. Čestitam građanima Srbije i tome što smo se vinuli u visine po pitanju ekonomije i zaštite zdravlja naših građana - kaže predsednik.

Vučić je izjavio da, ako se nastavi ovim tempom, imamo vakcina za još 7-8 dana.

- Moramo da obezbedimo revakcinaciju i, oni koji su već primili vakcinu, imaju vakcinu za revakcinaciju. Nećemo raditi kao neki, da delimo vakcine, a ne ostavljamo ih za revakcinacije. Kada se novi soj bude pojavio, biće nam mnogo teško, ali što ga duže nemamo, imačemo manje problema - rekao je Vučić.

Ističe da se "muče" sa nabavkom vakcina, da kabinet premijerke radi danonoćno, ali da kasne Sputnik, Fajzer, a da Astra Zeneka smanjuje proizvodnju.

- Zvaću, ako treba, i indijske prijatelje, boriću se, dovijaću se, borićemo se i pobočnim vezama i alternativnim putevima, ali ćemo uspeti - kaže Vučić, dodajući da ne krije da i na taj način pokušava da nabavi prekopotrebne doze.

O kritici "Dveri": "Ne znam o čemu pričaju"

Kada je reč o kritikama "Dveri" na račun bedževa koji se dodeljuju onima koji su vakcinisani, a za koje oni kažu da diskriminišu, Vučić kaže da ne zna o čemu oni pričaju.

- Ja nisam vakcinisan, a voleo bih da budem. Ne znam o čemu pričaju, ništa ne razumem. To su oni što imaju ideje da je zemlja ravna ploča i neću da im se dodvoravam. Ozbiljnost treba da se podrazumeva kod odraslih koji se bave politikom. Neću da podilazim nikome zarad političkih poena jer, setimo se, sproveli smo najteže reforme. Neću da sanjam da je zemlja ravna ploča i takve gluposti ni deca od tri godine ne izgovaraju - kaže predsednik za Pink.

"Ako vas narod neće, ne vredi vam ni ministarstvo za kape, ni ministarstvo za izbore"

Kada je reč o zahtevima da postoji ministarstvo za izbore, Vučić je rekao da je to glupa i sramotna ideja i da ona u realizaciji ne postoji nigde. Kaže da se očekuje od njega da to sprovede, a da to zahtevaju oni koji su izbore bojkotovali.

- Umesto da imamo ministarstvo za izgradnju puteva i pruga, treba da se bavimo idejom koja njih zanima, samo zato da bi se opet vratili na vlast i da bi pljačkali. Ovo je nezavisna i suverena zemlja i, ako misle da će Tanja Fajon da me nagovori da ga oformim, od toga nema ništa - rekao je Vučić za "Nacionalni dnevnik".

Te gluposti o takvom ministarstvu su, kako kaže, jednako glupe kao ministarstvo za nošenje kapa. Kada je reč o međustranačkom dijalogu, kaže da postoji deo političkih partija koji nisu pod uticajem stranaca i koji hoće da razgovaraju sa predstavnicima vlasti. S druge strane, ima onih koji bi na vlast uz pomoć stranaca i koji su im tutori i mentori.

- Videćemo kako će to da izgleda, spremni smo na razgovore. I da vam kažem još nešto - pretite nemirima, a ja sam se nagledao upada u Skupštinu, napada na policajce, i uvek sam ih čekao kada su protestovali pred Vladom, predsedništvom, ali ne plašim se toga. Mene interesuju samo rezultati i loših rezultata se jedino plašim, a ako vas narod neće, ne vredi vam ni ministarstvo za kape, ni ministarstvo za izbore - kaže Vučić.

"U redu je da se protestuje protiv Vučića, čak i onda kada protest nije prijavljen"

Predsednik je, govoreći o natpisima u albanskim medijima o protestima u Beogradu protiv Putina, Vučić je rekao da je u ovoj zemlji u redu da se organizuju protesti protiv Vučića, čak i kada protesti nisu prijavljeni, ali ne i protiv Putina ako nisu prijavljeni.

- Nisu dve godine prijavili proteste, a onda počnu i da divljaju. Nekla drže proteste gde hoće, ali ne znam zašto protestuju ovde protiv Putina i šta im je on ovde uradio. Ništa ne razumem, ali ima svakojakih ljudi, njihova stvar - kaže Vučić.

"Izetbegovićeva izjava više govori o njemu, nego o srpskom narodu"

Kada je reč o izjavama Bakira Izetbegovića, Vučić kaže da ta uzjava više govori o njemu nego o srpskom narodu.

- Nikome takve izjave nisu potrebe. I bošnjački i srpski narod su veliki narodi - rekao je Vučić.