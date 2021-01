ISTRAGA PRISLUŠKIVANJA PREDSEDNIKA VUČIĆA! SVETOZAR VUJAČIĆ: Javnost će biti iznenađena kad se otkrije ko je iz vrha MUP bio umešan u ovu aferu

Javnost će biti iznenađena kad se bude obelodanilo protiv kojih će sve osoba biti pokrenuta istraga u vezi sa nelegalnim prisluškivanjem predsednika Srbije Aleksandra Vučićem.

To su ljudi iz vrha MUP, kaže za Kurir Svetozar Vujačić, savetnik ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina.Dodaje da će se ove informacije saznati vrlo brzo, a da je afera „prisluškivanje“ školski primer pokušaja državnog udara.

Važni nalogodavci

- Slučaj je preuzelo Tužilaštvo za organizovani kriminal, to sve govori da je reč o grupi ljudi. Ne treba sada izvlačiti težište na puke izvršioce, koji su radili na uređajima i vršili prisluškivanje, oni su bili tehnička lica. Najvažnije je otkriti ko je bio logističar i nalogodavac i koji je motiv svega toga. Teoretski, motiv može biti bezazlen, a može biti i mnogo ozbiljan, a ja mislim da niko to nije radio iz radoznalosti. Ko god je bio mozak te grupe, on je to nelegalno radio i to je školski primer pripremanja državnog udara - kaže Vujačić.

Na pitanje koga će sve istraga obuhvatiti i kada mogu da se očekuju bliže informacije u vezi sa ovim slučajem, sagovornik Kurira odgovara: - Nalogodavci sigurno nisu sitni šrafovi u MUP. Njih treba tražiti u vrhu MUP. Sud će to utvrditi, a javnost će biti iznenađena kada se bude videlo protiv kojih osoba će biti pokrenuta istraga, to su sve ljudi u vrhu MUP. Treba sačekati šest-sedam dana i sve će biti jasno. Policija je sve ekspresno uradila, a ministar Aleksandar Vulin je dao sve od sebe da MUP svoj deo posla završi i preda Tužilaštvu za organizovani kriminal - kaže Vujačić.

Prisluškivani materijal - Na diskovima čak 660 minuta razgovora Na diskovima koji su predati predsedniku Srbinje Aleksandru Vučiću zabeleženo je čak 660 minuta njegovih nezakonito prisluškivanih razgovora, pišu mediji. Među tim razgovorima su i oni sa sinom Danilom i bratom Andrejem.

Odbijanje poligrafa

U vezi sa odbijanjem bivše državne sekretarke u MUP Dijane Hrkalović da ode na poligraf, Vujačić navodi da poligraf sam po sebi nema dokaznu snagu, ali ističe da ne vidi razlog da ga neko odbija ako je nevin.

Policija je saslušala oko 50 osoba, uključujući i Hrkalovićevu, kao i Dejana Milenkovića Bagzija, nekadašnjeg načelnika Službe za specijalne istražne metode UKP. Hrkalovićeva, najviše rangirana među saslušanima, poslata je i na poligraf. Ona je najpre prihvatila poligrafsko ispitivanje, da bi, kako pišu mediji, bukvalno u trenutku kad je trebalo da bude priključena na aparat, rekla da se predomislila i da odbija ovakav način ispitivanja. Inače, ova afera se dogodila dok je na čelu MUP bio Nebojša Stefanović.Zasad su dokazi potvrdili da je deo pripadnika policije nezakonito prisluškivao predsednika Vučića i članova njegove porodice - brata Andreja i sina Danila. Na spisku prisluškivanih su i Vučićevi bliski saradnici - Nikola Selaković, Miloš Vučević, Vladimir Đukanović...

Prisluškivanje je, kako je u intervjuu za novogodišnji Kurir otkrio Vučić, trajalo oko godinu i po dana, a za to predsednik ima i dokaze - sopstvene snimljene razgovore.