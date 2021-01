Gosti u studiju bili su Zlatibor Lončar, Dragan Marković Palma i Čedomir Jovanović.

Verica Bradić je sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink bili su ministar zdravlja Zlatibor Lončar, lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma i lider LDP Čedomir Jovanović, koji je nedavno izašao iz bolnice.

Najveću pažnju ove nedelje privukao je predlog broj 1 - "Žeđ za vakcinama":

Ministar Lončar je, komentarišući ovaj predlog, istakao da u ovom momentu imamo vakcina za 600.000 ljudi, a da sutra već stižu Fajzerove, a da će nam stići i iz rusije i iz drugih zemalja. Kaže da ćemo za dva i po meseca imati prvu fazu u proizvodnji ruske vakcine na Torlaku, a da bismo za 6 meseci, kako kaže, mogli da imamo drugu fazu, odnosno da bismo mogli da je pravimo iz seruma.

- Kupili smo mašinu za 1. fazu proizvodnje i do kraja nedelje dolaze ljudi iz Rusije da pogledaju šta treba. Treba da uzmemo još par stvari, usko specijalizovanih. Čim nabavimo još to, bićemo spremni da krenemo u prvu fazu. To je jako značajno i velika je prednost i sigurnost da imamo našu proizvodnju - rekao je Lončar.

Jovanović o svom zdravstvenom stanju:

Čedomir Jovanović je na početku emisije govorio o svom zdravstvenom stanju i istakao je da je sada dobro i da se oporavlja.

- To je najvažnije za mene, moju porodicu i moje prijatelje. Bilo je ozbiljno i reč je o posledicama koronavirusa. Imao sam izliv jednog i drugog plućnog krila, upala domena celog, kičma, dijafragma... - naveo je Jovanović.

Lončar je rekao da su to neke od posledica koronavirusa, a da građani sada imaju primer kako koronavirus može da se razvija i u tom pravcu. Kaže da oporavak od korone traje dugo i po nekoliko meseci.

Jovanović kaže da je bio vrlo disciplinovan u bolnici i da virus nije izvrgavao ruglu.

- To je moja obaveza prema ljudima kojima dugujem svoj život, a koji se i sada bore za druge ljude na Bežaniji, na Infektivnoj, u Dragiše Mišović. To je borba koja traje 24 sata i dali su sve od sebe, bez obzira ko je pacijent - rekao je Jovanović.

Palma kaže da su članovi njegove porodice imali koronavirus, ali bez većih posledica. Imao je kratko, kako kaže, temperaturu, i to je bio jedini simptom.

O kosovskom pitanju:

Kada je reč o kosovskom pitanju, Jovanović kaže da nema šta novo da kaže, a da je po tom pitanju napravljeno mnogo grešaka.

- Ne optužujem srpski narod, ali bih voleo da izgubljeno može da se vrati, i Albancima, i Srbima. Ne plašim se dolaska Kurtija na vlast i Srbija je dosta izgubila kao talac nekih dogovora ljudi koji ne predstavljaju narod koji na Kosovu živi. Možda je bolje da sve te zablude padnu i da pogledamo jedni druge onakvi kakvi su - kaže Jovanović.

Kaže da Kosovo Srbima niko nije uzeo više od nas samih.

Palma ističe da strani investitori dolaze u Srbiju da bi isprali nepravdu zbog bombardovanja 1999. godine, ali se ne slaže da su pojedinci krivi za pitanje KiM. Dodaje da kosovski Albanci ne prihvataju ništa što je srpsko.

- Došlo je vreme da se ispravi nepravda nad Srbima, pravda je spora, ali dostižna - kaže Palma i dodaje da nisu samo Srbi za sve krivi.

Ministar zdravlja podseća na poziciju Srbije 2012. godine.

- Ne verujem da postoji građanin Srbije koji može da kaže da Vučić nije izmenio tu poziciju! Jesmo i dalje u teškoj poziciji, ali je Vučić dokazao i pokazao mnogo toga, mnoge smo pridobili za nas. Srbija je ojačala i gleda svoje interese. I u buduće će Srbije gledati svoje interese i svoje građane na Kosovu - rekao je Lončar.

Lončar ističe da će Srbija nastaviti da se bori i da se nada kompromisu kojem niko ne bi dobio ili izgubio sve.

- Predaja nije opcija i nastavićemo da se borimo. Nećemo izdati svoj narod, za to smo dali i zakletvu - kaže Lončar.

Jovanović kaže da je po pitanju Kosova uglavnom postojao široki konsenzus, ali je ovo pravilo napušteno 2013. godine kada su se DS i DSS distancirali od vlasti. Oni za ovo, kako kaže, plaćaju svoju cenu, i ovo je bio hrabar potez.

- Promenio se odnos unutar Srbije prema ovom problemu, a ne stav zapada. Kompletna prethodna vlast i 90 odsto današnje politike hteli su 2013. godine da podvale ovo pitanje, kako bi se aktuelna vlast na njemu saplela - kaže lider LDP.

Predlog broj 1 - Žeđ za vakcinom

Kada je reč o svetskoj borbi za vakcinom, činjenici da je Srbija 3. u Evropi po stopi vakcinisanih, ali i novom soju korone u Srbiji, ministar zdravlja kaže da je sve pod kontrolom i da je situacija pomno praćena.

- Reč je o ženi 58. godište, koja se najverovatnije zarazila u avionu iz Londona. Bila je negativna po dolasku ali je posle dva-tri dana dobila pozitivan rezultat nakon što joj je pozlilo. Nastavili smo dalju dijagnostiku i posle svih analiza smo sinoć izolovali novi soj i ono što o njemu znamo jeste da je sličan običnom koronavirusu. Razlika je u tome da se klinička slika ispolji brže, pa je tako i njen suprug brzo ispoljio simptome, završio je sa obostranom upalom pluća, bio je u bolnici. Došla im je i snaja iz Tuzle koja se takođe zarazila, ali nije bilo potrebe za hospitalizacijom - kaže Lončar.

Na pitanje da li je smrtonosniji, kaže da je prošlo malo vremena da bi se ovakvi zaključci donosili.

- Molim sve da ne ulazimo u ovo pitanje jer je potrebno vreme da se sve dokaže i da bi se tvrdilo. Moramo imati opreznost, mada vidimo da se mnoge zemlje zatvaraju, što je u redu, jer se tako štiti zdravstveni sistem - kaže ministar.

- Mi smo po ovim rezultatima na trećem mestu u Evropi i na šestom mestu u svetu. Ono što bi još naši građani trebali da znaju, je da je Srbija najviše testirala građana. Srbija ima najnižu incidencu oboljevanja u regionu. Srbija ima najmanju stopu smrtnosti. Srbija je najviše vakcina obezbedila u regionu, ali i šire. Srbija je obezbedila najviše respiratora. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja je uspela da izgradi dve bolnice. Srbija je ubedljivo najviše pacijenata hospitalizovala, preko 100 hiljada građana. Sa ovim što je rađeno, spašeno je na stotine i hiljadu života - rekao je Lončar.

Ministar je rekao i da Srbija za sada na raspolaganju ima još više od pola miliona vakcina protiv korona virusa, kao i da će se "ići na veće brojeve".

On jekazao da je do večeras vakcinisano 217.800 gradjana, od kojih je 10.000 bilo u Beogradu, a da je u toku današnjeg dana ukupno imunizacija izvršena na 43.500 ljudi u Srbiji.

Jovanović ističe da su lekari heroji koji daju sve od sebe i koji ne razmišljaju o ličnom zadovoljstvu, te da nije sve u politici.

- Naša nesrećna Srbija je namučena sa nama ovakvima kakvi smo. Ipak, nešto smo uradili i vlast, i deo opozicije koji nije saplitao, uradili su ljudi u bolnicama... Od Drugog svetskog rata nije napravljena bolnica u Srbiji i već 50 godina gledam nedovršeni KCS. Sada će se ta zgrada otvoriti i to je pobeda naše zemlje. Nismo se raspali, to je laž! To je laž jalove opozicije, koja je bila vlast i bila bi vlast i danas sa onima koji su sada na vlasti. Srbija je napravila te bolnice, a ne Vučić, ne Lončar! Otvaraju se fabrike, dolaze investicije, otvaramo se ka svetu, ali nije se ništa raspalo - kaže Jovanović.

Lončar kaže da je na Kosovu vakcinisano više naših građana, a da Albanci takođe dolaze da se vakcinišu, pa je i više stotina njih dobilo dozu.

Palma kaže da je najveći problem što bivši političari napadaju Vučića, a imali su dovoljno novca, kada su bili na vlasti, da grade bolnice i klinike.

- Uvek sam vodio računa o prioritetima, ali ako sada pogledate: CG nije dobila nijednu vakcinu, a ušla je u NATO. Kako im NATO nije pomogao? Oni šalju bombe, a CG im treba zbog geografskog položaja. Sve vakcine su imale svoju proveru i bitno je da ne biramo vakcine, i da ne budemo rusofili, evropejci i slično - kaže Palma.

Ističe da se u Srbiji živi ekonomski solidno, ali psihički se situacija teško podnosi. Zato, kako kaže, ljude ne treba plašiti novim sojem koronavirusa.

Lončar kaže da se neće desiti da nema vakcina za revakcinaciju, jer se dobijene vakcine dele tako kako bi ostale doze i za revakcinaciju.

Predlog broj 2 - Duda i Vučić

Sportsko društvo Radnički je obeležilo 100 godina postojanja. Tom prilikom nagradu za životno delo dobio je Dušan Ivković, košarkaški trener. Gost SD Radnički je bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je najavio da bi Radnički za dve godine mogao da dobije velelpnu halu trofejnom klubu.

Jovanović kaže da se Ivković uvek borio pošteno i da je ovo priča o našem društvu.

- Radnički ima više godina nego srpske parlamentarne stranke zajedno. Mi smo od 100 godina 20 proveli u ratovima, a ovaj klub postoji 100 godina. Mislite da Vučić treba da okrene glavu jer je Duda bio za Sašu Jankovića, a da Duda treba da okrene glavu od Radničkog zbog politike? - zapitao je Jovanović.

To što Duda Ivković politički misli o Vučiću treba da pokaže na izborima, ali njegovo političko mišljenje ne znači da nije postavio temelje i učinio mnogo za sport, kaže lider LDP-a.

Duda je, kako kaže, kao i svi drugi sportisti, a da je zloupotrebljen u politici.

- Drago mi je što je imao snage da u Vučiću gleda predsednika Srbije, a ne nosioca liste sa kojom se ne slaže - kaže Jovanović.

Marković kaže da, ono što je uradio Vučić, ne rade svi političari. Bez podrške države, kako kaže, nema napretka sporta.

- Izgradnja hale za Radnički je jako značajna, ali neko kritikuje to što se stvaraju uslovi za razvoj sporta. Sport spaja države! - kaže Palma.

Lončar kaže da ne razume to što pojedinci sebi daju za pravo da uopšte komentarišu Dudu Ivkovića.

- Ovo je najbolji primer veličine i Vučića, i Dude Ivkovića, gde je interes Radničkog i države iznad svega. Oni kojima se to ne sviđa, neka samo razmisle čime su zaslužili da komentarišu Dudu - kaže Lončar.

Predlog broj 3 - Regionalni MeToo

Afera sa glumačkoj školi Miroslava Mike Aleksića uzburkala je Srbiju, a podsetila je na aferu od pre tri godine, kada je, posle optužbi protiv holivudskog producenta Harvija Vajnstina nastao je pokret "MeToo".

Ministar Lončar kaže da je Milena Radulović napravila ozbiljan potres i da je pokazala da je jača od svih nas. Kaže da je njen otac njegov prijatelj i da ona, kao i sve devojke koje su prošle zlostavljanje, imaju njegovu podršku.

- Milena je pokrenula nešto i to ne treba da stane. Otac sam ženskog deteta i ovakve stvari moraju da se isteraju do kraja, a Mileni treba da se da podrška do kraja. Epilog mora da postoji - kaže ministar.

Jovanović kaže da krivicu utvrđuje sud u koji su oštećene otišle da traže pravdu. Ovde, kako kaže, treba razmišljati o odgovornosti i ističe da su te devojke žrtvovale sebe.

Imao sam svoje mišljenje o Aleksiću i rekao sam ga. Krivicu određuje sud. Te devojke su otišle pred sud i od suda traže da zaštiti njihova prava i pravdu. Ne od mene ili od Vas. Ovde treba razmišljati o odgovornisti. Ove devojke su žrtvovale sebe. Mi znamo koliko smo surovi jedni prema drugima. Ja sam otac tri devojčice, a čitav život razmišljam o tome. On nije pedagog, na osnovu onoga što smo mogli da vidimo. Neka sud sudi, ali ja neću da ćutim. Progovorili su oni koji su najhrabriji. Te devojke imaju porodice iza sebe. Ja sam se borio koliko sam mogao, ali to njima nije pomoglo. One su na sebe preuzele posao koji mi nisu uradili, koji ja nisam mogao da uradim za svoju decu. Nema linča, nego su progovorili neki, dok drugi ćute - rekao je Jovanović.

Ministar kaže da je stvarni život ono što je uradila Milena, a da se u virtuelnom svetu može izreći šta god. Jovanović kaže da je naša odgovornost da se suzdržimo od bilo kog postupka koji bi osporio njihovu hrabrost.

Palma kaže da je neko dozvolio Aleksiću da 30 godina radi to što je radio, a da se sada preispituju svi fakulteti i da ispada "da je svuda bilo pomalo nečega".

- Postupak mora da se ubrza i da brzo dođe epilog, a ne da traje od dve do pet godina kako kažu da će trajati - kaže Palma.

Ističe da ljudi lažiraju svoje profile na društvenim mrežama i da one nisu merilo. Podseća na pretnje sa društvenih mreža koje su, recimo, upućene predsedniku Vučiću, a da u Srbiji konačno zakon mora da se primenjuje.

- Pedofili odlaze u zatvore, a onda kada izađu ponavljaju krivična dela. Za pedofile i silovatelje, kao što je to ovaj profesor, zakon mora da bude strog! - kaže Palma. Dodaje da on zastupa porodicu i tradiciju, te se ne zalaže za istopolne brakove:

Zamisli, Čedo, ne dao Bog, sin ti dovodi srodnu dušu i, umesto snaje, dovede ti zeta? - rekao je Palma.

Predlog broj 4 - Dijalog

Govoreći o međustranačkom dijalogu, zahtevu o formiranju ministarstva za izbore i predlogu o paralelnom uređivanju Javnog servisa, kao i o razdvajanju izbora, Lončar kaže da ništa smešnije nije čuo.

- Bilo bi poštenije da su rekli da ne mogu da pobede, ali da bi mnogo voleli da su na vlasti. Ovo nema nikakvog smisla. Njima je pregovarač neka tamo Fajon za koju u Sloveniji niko ne zna. Ona dođe ovde islika se, da izjave, drži nam predavanja, a oni se hvataju za to - kaže Lončar.

Palma ističe da opozicija nema program, a da se bave time zašto Vučić ne nosi kapu na Zlatiboru.

- Poslao sam Vučiću kapu i očekujem da je nosi kada padne sneg. Nemaju, dakle, program i kritikuju sve što je urađeno u Srbiji. Mnogo toga je promenjeno, napravljeno je mnogo toga, a šta su oni uradili kad su bili na vlasti? Opozicija je nekada igrala u 1. superligi, pa u 2, a sada se više i ne takmiče, a traže da imaju igrača prvoligaša! - kaže lider JS.

Jovanović kaže da Srbija ima velike probleme, a da se politika kao model regulisanja društvenih odnosa potrošila i izlizala. Podseća da iz Kovaksa nismo dobili ništa, iako postoji dogovor, iako su vakcine plaćene. Javljaju mejlom da nećemo dobiti vakcine u 1. kvartalu i naš je problem što neko umire u bolnici - kaže Jovanović.

Dodaje da je Vučiću potreban razgovor, a da Tanja Fajon dolazi kao predstavnik EP.

- On je dužan da sa njom razgovara i to je uradio. Učestvao sam i ja, kao i u svim ozbiljnim političkim dogovorima. Naš politički život se raspao jer nikada nije imao unutrašnji potencijal - kaže lider LDP.

Potreban nam je, kako kaže, elementaran red u odnosima.

Predlog broj 5 - Metro

Do kraja godine počeće izgradnja prve linije metroa u prestonici. S obzirom na to da provejava vrsta sumnje da će on biti izgrađen, Lončar kaže da je sumnja realna, budući da je reč o projektu koji se najavljuje decenijama.

- Ono što je urađeno treba da je garant da će se i ovo uraditi. Rade se bolnice, putevi, koridori, urađeno je mnogo onoga što se dugo najavljivao, a ovo nije mali i jeftin posao. Ovo Beograd i Srbija dugo čekaju, a sada su rešene i sve dileme oko toga ko će raditi ovaj posao. Ljudi su u pravu, a verovaće tek kada vide da se gradi. Nemojte ni da nam verujete na reč, verujte našim delima, to je inače naša deviza - kaže Lončar.

Lider JS kaže da, prema primedbama opozicije, ispada da će se metroom voziti samo članovi SNS. Kaže da će metro rešiti mnogo problema, ekoloških pre svega, a uštedeće i vreme građanima.

Ističe da će biti rasterećeniji saobraćaj, te da će podizvođači iz Srbije zaraditi novac.

- Mi smo država u kojoj uvek ima onih koji će da kritikuju, onih koji su mogli da urade nešto, a nisu uradili ništa. Kupljeno je mnogo autobusa i, kada je reč o gradskom i međugradskom saobraćaju, on funkcioniše dobro. Metro niko neće zaustaviti - kaže Palma.

Jovanović podseća da je priča o metrou stara 70 godina, a da je još pre 50 godina bio neophodan. Kaže da želi da dobije metro, a da mu nije jasno zašto se stvara prostor za sumnje.

- Beograd je grad sa 2 miliona ljudi i metro je davno bio naša potreba. Ovo je samo još jedan dokaz koliko nemamo smisla da vodimo računa o sebi. Rođen sam u gradu u kojem sam kao dete slušao priču o prokopu, metrou, silasku Beograda na reke i Kliničkom centru. Oni su sada vlast i neka to rade, a svakako za 8 godina neće Vesić seći vrpcu metroa, već neki drugi Vesić - kaže lider LDP.

Glasanje:

Emilija iz Pirota glasala je za predlog broj 1.

Čedomir Jovanović je glasao za predlog broj 3.

Radoslav iz Pećinaca glasao je za predlog broj 1.

Palma je glasao za predlog broj 1.

Predlog broj 1 "Žeđ za vakcinom" je, na kraju glasanja, osvojio najviše glasova: